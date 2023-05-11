Erdoğan: Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez, süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir

Gayet iyiyiz, iyi gidiyor. Katılımlar muhteşemdi. Diğerlerinin katılım rakamlarını öğrendikçe heyecanımız artıyor. Meydanlar konuşuyor. anketlere inanmam, meydanların dili neyse bizim için çok önemli. Gayet iyiyiz, iyi gidiyor. Katılımlar muhteşemdi. Diğerlerinin katılım rakamlarını öğrendikçe heyecanımız artıyor. Meydanlar konuşuyor. anketlere inanmam, meydanların dili neyse bizim için çok önemli.

Sorunun cinsi heyecan verici. Selo, diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Demokrasiye aykırı tarafı yok. Şu anda terör odaklı fiili işlediğinden dolayı cezaevinde. Fikir veya siyasi suç değil. Sokaklarda elini kolunu sallayarak mı dolaşsın? Bedelini ödemesi lazım. Şu anda yapılan budur, çektiği ceza bunun nedenidir. Bay bay Kemal çıkaracakmış. Erdoğan işinin başında oldukça bedelini ödemeye devam edecektir. Sorunun cinsi heyecan verici. Selo, diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Demokrasiye aykırı tarafı yok. Şu anda terör odaklı fiili işlediğinden dolayı cezaevinde. Fikir veya siyasi suç değil. Sokaklarda elini kolunu sallayarak mı dolaşsın? Bedelini ödemesi lazım. Şu anda yapılan budur, çektiği ceza bunun nedenidir. Bay bay Kemal çıkaracakmış. Erdoğan işinin başında oldukça bedelini ödemeye devam edecektir.

Cezaevinde iddia edildiği gibi bol miktarda gazeteci olduğu yalan. Bunları söyleyenlere isimlerini verin diyoruz. Cezaevinde iddia edildiği gibi bol miktarda gazeteci olduğu yalan. Bunları söyleyenlere isimlerini verin diyoruz.

Fikir suçundan içeriye girmiş bir başkanım. Belediye başkanıyken bana bu cezayı verdiler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kitabındaki bir şiiri okudum diye beni içeri aldılar. Selo’nun yaptığını yapmadım ben. Fikir suçundan içeriye girmiş bir başkanım. Belediye başkanıyken bana bu cezayı verdiler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kitabındaki bir şiiri okudum diye beni içeri aldılar. Selo’nun yaptığını yapmadım ben.

Kılıçdaroğlu, Londra’nın tefecilerinden 300 milyar dolar borç taahhüdü almış. Tefeciden borç alınır mı? Para kaynağı tefeci olursa adamı gömerler. Biz IMF’le ilişkimizi bitirdik, kendi kaynaklarımızla ayaktayız Kılıçdaroğlu, Londra’nın tefecilerinden 300 milyar dolar borç taahhüdü almış. Tefeciden borç alınır mı? Para kaynağı tefeci olursa adamı gömerler. Biz IMF’le ilişkimizi bitirdik, kendi kaynaklarımızla ayaktayız

Maalesef kendini bilmez bazı kişilerin bu fiyatlar üzerindeki dalgalanmalara neden olduğu ortada. Allah nasip ederse seçimden sonra bunları yargıda terleteceğiz. Benim milletimi bu tür yollarla sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Maalesef kendini bilmez bazı kişilerin bu fiyatlar üzerindeki dalgalanmalara neden olduğu ortada. Allah nasip ederse seçimden sonra bunları yargıda terleteceğiz. Benim milletimi bu tür yollarla sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz.

Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay’ı çadır üretiminde aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay’ın çadır dediğin zaman en ufak problemi olmaması gerekir. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay’ı çadır üretiminde aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay’ın çadır dediğin zaman en ufak problemi olmaması gerekir.

Enkaz kaldırma çalışmaları da dahil büyük oranda bu işi bitirdik, şu anda köy konutlarını teslim almaya başladık. Şimdi kalıcı konutları hızla yapıyoruz. Yapımıyla da inanıyorum ki vatandaşlarımıza teslim törenleri başladığı zaman onları daha da rahatlatacağız. Enkaz kaldırma çalışmaları da dahil büyük oranda bu işi bitirdik, şu anda köy konutlarını teslim almaya başladık. Şimdi kalıcı konutları hızla yapıyoruz. Yapımıyla da inanıyorum ki vatandaşlarımıza teslim törenleri başladığı zaman onları daha da rahatlatacağız.

Bunları ayrıştırıcı kavramıyla izah edersek, yanlış yaparız. Değer yargılarımız içinde aile kurumu çok kıymetlidir. Aileniz güçlü değilse, o ülkede milletin yıkımı çabuk olur. Bizim yaklaşımımız orada. Bunları ayrıştırıcı kavramıyla izah edersek, yanlış yaparız. Değer yargılarımız içinde aile kurumu çok kıymetlidir. Aileniz güçlü değilse, o ülkede milletin yıkımı çabuk olur. Bizim yaklaşımımız orada.

Bu millet aile kurumunu kutsallaştıran bir millettir. LGBT aile kurumuna sokulmuş bir zehirdir. Bu millet aile kurumunu kutsallaştıran bir millettir. LGBT aile kurumuna sokulmuş bir zehirdir.

Dış güçleri bir kenara atmak mümkün değil. Siz sağlam durursanız, güçlü bir diplomasiniz olursa dış güçlerin size bakışı farklı olacaktır. O hale getirmek lazım. Dış güçleri bir kenara atmak mümkün değil. Siz sağlam durursanız, güçlü bir diplomasiniz olursa dış güçlerin size bakışı farklı olacaktır. O hale getirmek lazım.

Bu konuda işin süresi söz konusu değil. Biz halkının yüzde 90'ı Müslüman bir ülke olarak, savaş sebebiyle terör örgütleriyle ölüm kalım mücadelesi veren Suriye halkı var. Biz şu an itibarıyla 100 bin üzerinde Suriye'nin kuzeyinde konutlar inşa ettik. Bu vesileyle peyderpey konutlara göç etmeye başladılar. Bu konuda işin süresi söz konusu değil. Biz halkının yüzde 90'ı Müslüman bir ülke olarak, savaş sebebiyle terör örgütleriyle ölüm kalım mücadelesi veren Suriye halkı var. Biz şu an itibarıyla 100 bin üzerinde Suriye'nin kuzeyinde konutlar inşa ettik. Bu vesileyle peyderpey konutlara göç etmeye başladılar.

'Ben gelince ülkelerine gönderirim' anlayışına taraftar değilim. Bu zulüm olur. Konutlara gönüllü olarak dönme süreci başladı. CHP'lilerin ifade ettiği gibi okullarda müsamahalar böyle şeyler yok. Vatandaşlık hakkı kazanıp imtihan kazananlar her yer için geçerlidir. Doktoru, mühendisi var. Bunları kapıya koyamayız. İçinde yaramazlık yapanlar varsa emniyet güçlerimiz tarafından bedeli ödetiliyor. 'Ben gelince ülkelerine gönderirim' anlayışına taraftar değilim. Bu zulüm olur. Konutlara gönüllü olarak dönme süreci başladı. CHP'lilerin ifade ettiği gibi okullarda müsamahalar böyle şeyler yok. Vatandaşlık hakkı kazanıp imtihan kazananlar her yer için geçerlidir. Doktoru, mühendisi var. Bunları kapıya koyamayız. İçinde yaramazlık yapanlar varsa emniyet güçlerimiz tarafından bedeli ödetiliyor.