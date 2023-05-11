Erdoğan: Bay Bay Kemal, milletim seni bu sefer kasetle veya CD ile bir yerlere getirmeyecek

"Hastaneler yaptık, şehir hastaneleriyle dünya sağlık sisteminde çığır açtık. Yol, köprü, tünel, tren yolu, havalimanı yaptık. Konut, altyapı, millet bahçesi yaptık, şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Doğalgazı her eve getirdik, kendi doğalgazımızı, kendi petrolümüzü çıkardık. İnsanlarımızı modern otomobillerle, evinde ve iş yerinde yüksek teknoloji ürünü araçlarla tanıştırdık. Terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirdik. Cudi'de bunları gömdük mü, Gabar'da bunları gömdük mü, Tendürek'te bunları gömdük mü, Bestler Dereler'de bunları gömdük mü? Terör örgütünü gömmeye devam edeceğiz. Onun için şu anda terör örgütleriyle beraber yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor.

Bunlar şimdi de FETÖ'cüsü, tefecisi yetmemiş olacak ki yanlarına LGBT'yi de alarak çıktılar. CHP, LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti LGBT'ci mi? AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz. Güçlü aile güçlü milleti oluşturur. Biz yola böyle çıktık, böyle devam ediyoruz. FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil. Bay Bay Kemal, sen kasetle geldin, bunu biliyoruz. Benim milletim bu kez seni kasetle ya da CD ile bir yerlere getirmeyecek. Sana bay bay diyecek."