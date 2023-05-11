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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/cumhurbaskani-erdogan-ankarada-konusuyor-1070964982.html
Erdoğan: Bay Bay Kemal, milletim seni bu sefer kasetle veya CD ile bir yerlere getirmeyecek
Erdoğan: Bay Bay Kemal, milletim seni bu sefer kasetle veya CD ile bir yerlere getirmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili, "Bay Bay Kemal kasetle geldi, şimdi de adaylardan birini saf dışı... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T18:05+0300
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
sincan
kemal kılıçdaroğlu
kaset
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.Milletin girdikleri her mücadelede kendilerini desteklediğini, 15 seçimde sandıktan birinci çıktıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu ülkedeki 85 milyonun tamamını ayrım yapmadan sevdiklerini belirten Erdoğan, son 21 yılda, 81 vilayetin her karışına yönelik eser ve hizmetlerle bunu ispatladıklarını dile getirdi.Okul, yurt, spor tesisi yaptıklarını, üniversite açtıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
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recep tayyip erdoğan, sincan, kemal kılıçdaroğlu, kaset
recep tayyip erdoğan, sincan, kemal kılıçdaroğlu, kaset

Erdoğan: Bay Bay Kemal, milletim seni bu sefer kasetle veya CD ile bir yerlere getirmeyecek

18:05 11.05.2023 (güncellendi: 19:12 11.05.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili, "Bay Bay Kemal kasetle geldi, şimdi de adaylardan birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? O da yarın, bilemedin cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların işi gücü fırıldak" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Milletin girdikleri her mücadelede kendilerini desteklediğini, 15 seçimde sandıktan birinci çıktıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz, vesayetinden darbecisine üzerimize kuralsızca yürüyenlerin karşısında, tıpkı burada olduğu gibi meydanları doldurarak yanımızda yer aldı. Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın, bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Değil mi? Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Bundan sonra bay bay Kemal'e fırıldakçı da diyebilirsiniz ama asıl dersi sandıkta vereceksiniz."

Bu ülkedeki 85 milyonun tamamını ayrım yapmadan sevdiklerini belirten Erdoğan, son 21 yılda, 81 vilayetin her karışına yönelik eser ve hizmetlerle bunu ispatladıklarını dile getirdi.
Okul, yurt, spor tesisi yaptıklarını, üniversite açtıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hastaneler yaptık, şehir hastaneleriyle dünya sağlık sisteminde çığır açtık. Yol, köprü, tünel, tren yolu, havalimanı yaptık. Konut, altyapı, millet bahçesi yaptık, şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Doğalgazı her eve getirdik, kendi doğalgazımızı, kendi petrolümüzü çıkardık. İnsanlarımızı modern otomobillerle, evinde ve iş yerinde yüksek teknoloji ürünü araçlarla tanıştırdık. Terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirdik. Cudi'de bunları gömdük mü, Gabar'da bunları gömdük mü, Tendürek'te bunları gömdük mü, Bestler Dereler'de bunları gömdük mü? Terör örgütünü gömmeye devam edeceğiz. Onun için şu anda terör örgütleriyle beraber yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor.

Bunlar şimdi de FETÖ'cüsü, tefecisi yetmemiş olacak ki yanlarına LGBT'yi de alarak çıktılar. CHP, LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti LGBT'ci mi? AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz. Güçlü aile güçlü milleti oluşturur. Biz yola böyle çıktık, böyle devam ediyoruz. FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil. Bay Bay Kemal, sen kasetle geldin, bunu biliyoruz. Benim milletim bu kez seni kasetle ya da CD ile bir yerlere getirmeyecek. Sana bay bay diyecek."

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