https://sputniknews.com.tr/20230511/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-kul-hakki-yemedim-kul-hakki-yedirmeyecegim-1070968614.html

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Bütçe nasıl yapılır? Gelir nasıl toplanır? İsraf nasıl önlenir? 27.5 yılımı bu işe verdim. Devleti bilirim. Devletimiz... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T19:56+0300

2023-05-11T19:56+0300

2023-05-11T19:56+0300

kemal kılıçdaroğlu

sinan ateş

bursa

2023 türkiye seçimleri

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CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı tarafından Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, daha güzel bir Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.Seçimlerde insanların bayram havasında sandığa giderek oy kullanacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Bütün kentleri yaşanabilir hale getireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Neredeyse komşu komşuyu sorgulamaya başladı; 'Kimliği ne, inancı ne' diye. Herkesin kimliği başımın üstüne. Herkesin inancı başımın üstüne. Bursa'dan, bu meydandan söyleyeyim. Bütün dünya duysun. Bizim iki kırmızı çizgimiz var: Bayrağımız ve vatanımız." diye konuştu.'5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek'Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Suriyelileri 2 yıl içinde memleketlerine göndereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim evlatlarımız işsiz, iş bulamıyorlar. Sorunu çözmemiz lazım ama asla ırkçılık yapmadan. Onların yollarını, okullarını, köprülerini, kreşlerini Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayacak ve göndereceğiz." ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesini de kazanmayı arzuladıklarını anlatarak, "Bursa'yı bu bölgenin, Marmara'nın en güzel ve en yeşil kenti yapmak için hava kirliliğinden arındırmak için Büyükşehir'i de istiyoruz. Büyükşehir'i de verdiğiniz takdirde Bursa gerçekten tarihine uygun bir Bursa olacak." dedi.Türkiye'de hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sizler gibi yaşıyorum. Mütevazı yaşıyorum. Evimdeyim, huzur içindeyim. Zaten benim mutfağımı hepiniz biliyorsunuz aşağı yukarı. Orada huzur içindeyim. Saraylarda değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına Allah nasip ederse çıkacağız. Oradan millete hizmet edeceğiz. Mütevazı yaşayacağız. Topluma örnek olacağız." değerlendirmesini yaptı.'Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim'Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Yasası'nda değişiklik yaparak köy tüzel kişiliklerini iade edeceklerini, ayrıca köy okullarını da yeniden açacaklarını belirtti.Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen atayacaklarını dile getiren Kılıcdaroğlu, kırsaldaki kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini de devletin ödeyeceğini aktardı.Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yıllar devlette çalıştığını anımsatarak, şöyle devam etti:Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'daki mezarını ziyaret ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sinan Ateş'in mezarına uğradık. Bir hocamız Fatiha'yı okudu, hep beraber. Benim adım Kemal'se Sinan Ateş'in katillerini kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim, kimse unutmasın. Gaffar Okkan'ın katillerini bulup onların da kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. 'Bunları yapanın yarına kar kalır' mantığını değiştireceğim. Yapanın yanına kar kalmayacak. Milletin hakkını hukukunu yiyenler, bunun hesabını vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerinin şehirlerin dışına yapıldığı eleştirisinde bulunarak, şehir içlerindeki bütün hastaneleri açacağını dile getirdi.Vatandaşların en yakın hastaneye gideceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Daha sonra Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile mitinge katılanları selamladı.

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