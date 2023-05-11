https://sputniknews.com.tr/20230511/cotopaxi-yanardagi-kul-puskurtuyor-1070934447.html
Cotopaxi Yanardağı kül püskürtüyor
Cotopaxi Yanardağı kül püskürtüyor
Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un güneyindeki Cotopaxi Yanardağı'nın kül bulutu çıkardığı bildirildi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T07:11+0300
2023-05-11T07:11+0300
2023-05-11T07:11+0300
dünya
ekvador
kül
yanardağ
patlama
güney amerika
asya & pasifik
cotopaxi yanardağı
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Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG), Cotopaxi Yanardağı'nda 2 bin 200 metreyi aşan kül emisyonları gözlemlendiğini aktardı.IG, Cotopaxi'nin uydu sistemleri aracılığıyla 24 saat aralıksız izlendiğini ve acil bir durumun tespit edilmediğini belirtti.Gerekli önlemlerin alınması hususunda resmi kaynakları işaret eden IG, durumu takip ettiklerini sözlerine ekledi.Ekvador basınına göre, ülkenin güneybatısındaki San Joaquin ve San Agustin de Callo kasabalarında kül bulutu görüldü.Dünyanın en yüksek yanardağları arasında yer alan Cotopaxi Yanardağı'nın püskürttüğü küllerin, Quito'da evlerin ve arabaların üzerini örttüğü belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/fuego-yanardagi-faaliyete-gecti-1054-kisi-tahliye-edildi-1070651999.html
ekvador
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ekvador, kül, yanardağ, patlama, güney amerika, asya & pasifik, cotopaxi yanardağı
ekvador, kül, yanardağ, patlama, güney amerika, asya & pasifik, cotopaxi yanardağı
Cotopaxi Yanardağı kül püskürtüyor
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Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un güneyindeki Cotopaxi Yanardağı'nın kül bulutu çıkardığı bildirildi.
Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG), Cotopaxi Yanardağı'nda 2 bin 200 metreyi aşan kül emisyonları gözlemlendiğini aktardı.
IG, Cotopaxi'nin uydu sistemleri aracılığıyla 24 saat aralıksız izlendiğini ve acil bir durumun tespit edilmediğini belirtti.
Gerekli önlemlerin alınması hususunda resmi kaynakları işaret eden IG, durumu takip ettiklerini sözlerine ekledi.
Ekvador basınına göre, ülkenin güneybatısındaki San Joaquin ve San Agustin de Callo kasabalarında kül bulutu görüldü.
Dünyanın en yüksek yanardağları arasında yer alan Cotopaxi Yanardağı'nın püskürttüğü küllerin, Quito'da evlerin ve arabaların üzerini örttüğü belirtiliyor.