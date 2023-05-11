https://sputniknews.com.tr/20230511/cotopaxi-yanardagi-kul-puskurtuyor-1070934447.html

Cotopaxi Yanardağı kül püskürtüyor

Cotopaxi Yanardağı kül püskürtüyor

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un güneyindeki Cotopaxi Yanardağı'nın kül bulutu çıkardığı bildirildi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T07:11+0300

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dünya

ekvador

kül

yanardağ

patlama

güney amerika

asya & pasifik

cotopaxi yanardağı

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Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG), Cotopaxi Yanardağı'nda 2 bin 200 metreyi aşan kül emisyonları gözlemlendiğini aktardı.IG, Cotopaxi'nin uydu sistemleri aracılığıyla 24 saat aralıksız izlendiğini ve acil bir durumun tespit edilmediğini belirtti.Gerekli önlemlerin alınması hususunda resmi kaynakları işaret eden IG, durumu takip ettiklerini sözlerine ekledi.Ekvador basınına göre, ülkenin güneybatısındaki San Joaquin ve San Agustin de Callo kasabalarında kül bulutu görüldü.Dünyanın en yüksek yanardağları arasında yer alan Cotopaxi Yanardağı'nın püskürttüğü küllerin, Quito'da evlerin ve arabaların üzerini örttüğü belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230505/fuego-yanardagi-faaliyete-gecti-1054-kisi-tahliye-edildi-1070651999.html

ekvador

cotopaxi yanardağı

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ekvador, kül, yanardağ, patlama, güney amerika, asya & pasifik, cotopaxi yanardağı