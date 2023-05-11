Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Rusya açıklamasına tepki: Batı Türkiye'nin zararını karşılayacak mı?

"Kılıçdaroğlu Antalya'ya geldi bunu inkar etti Rusya ile iyi geçineceğiz dedi tekrar Batı'lıları görünce aynı açıklamayı yaptı. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanları da yaptı genel başkan yardımcıları da yaptı açıkladılar. Şimdi biz soruyoruz yaptırımların burada Antalya'dayız Türk turizmi açısından bir faydası var mı? Yok. Tam tersi zararı var. Bu açıklamalardan dolayı 1 Mayıs Rusya'da önemli bir bayramdır 9 Mayıs'ta zafer bayramıdır Rusya'da bunu birleştiren birçok Rus Antalya'ya geçtiğimiz yıllarda tatile gelirdi yüz binler gelirdi. Şimdi ancak on binler var yüzde 10'a düştü sırf bu açıklamalardan dolayı. Gideriz de seçime denk geliriz olur da kazanırlarsa yaptırım da olursa bizim uçaklar geri kalkamaz diye. Peki tarım bakımından bir faydası var mı? Diğer taraftan enerjimizin yüzde 40'ını Rusya'dan alıyoruz. Bunun alternatifi var mı şu anda yok. Peki bize ne faydası olacak? Uğradığımız zararları kim karşılayacak? 10 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Batı Türkiye'nin uğradığı zararları karşılayacak mı? Kesinlikle karşılamaz. Birilerine yaranmak için böyle saçma sapan açıklamalar yapmak şirin görünmek için açıklamalar yapmak bu ülkenin menfaatlerine değildir tam tersi ülkenin zararınadır milletimizin çıkarlarının refahının zararınadır. Biz ilkeli ve dengeli davranıyoruz. Şu anda bu politikasından dolayı dünyada saygın bir ülke olmuş Türkiye'nin bu saygınlığını biz niye kaybedelim? Neden kaybedelim Batı'ya yaranmak için? Tamamen çıkarlarımızın aleyhinedir. Kılıçdaroğlu'nun son derece sorumsuz bir açıklamasıdır. İktidara gelemeyeceğini de biliyor ama Batı'ya biz sizin adamınız diyor zaten onların dizayn ettiği bir ittifak var şu anda FETÖ'nün PKK'nın falan monte edilmesinin sebebi de bu."