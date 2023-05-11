https://sputniknews.com.tr/20230511/cavusoglundan-kilicdaroglunun-rusya-aciklamasina-tepki-bati-turkiyenin-zararini-karsilayacak-mi-1070942775.html
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Rusya açıklamasına tepki: Batı Türkiye'nin zararını karşılayacak mı?
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Rusya açıklamasına tepki: Batı Türkiye'nin zararını karşılayacak mı?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya dair yaptığı açıklamalara ilişkin "Batı Türkiye'nin zararını karşılayacak mı? Birilerine yaranmak... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T11:36+0300
2023-05-11T11:36+0300
2023-05-11T11:36+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
dışişleri bakanlığı
mevlüt çavuşoğlu
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069721512_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_46a3e26f9055e1525ae607af816daa52.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber spikeri Cansın Helvacı'ya özel açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya dair yaptığı açıklamaları eleştirdi ve şunları söyledi:'Türkiye'den rahatsız olanların olduğunu biliyoruz'14 Mayıs seçimleri için Erdoğan'ın hedef alan yazılara ilişkin de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'den rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Anket yaptırıyorlar ve gördüler, Erdoğan kazanacak. Gördüler Erdoğan'ın oyu daha da artıyor..." dedi.Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı. Rusya Dışişlerini Bakanı Sergey Lavrov ile ikili bir görüşme yaptık bundan sonra 4'lü görüşmeye geçtik. Suriye Dışişlerini Bakanı da bizi aşağıda bizi bekliyordu önce bir selamlaştık. Biraz çekingenlik vardı ama selamlaştık, el sıkıştık. Toplantıda herkes düşüncelerini açıkça söyledi. Ön plana çıkan konular; Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, terörle mücadele için oradayız. Terör koridoru oluşmaması için sahaya indik. DEAŞ'ı ve PKK'yı temizledik oradan. Özellikle PKK'nın Suriye'yi bölme planı ortada, bunu destekleyen ülkeler var. Sonuçta Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı. Tabi bir siyasi süreç vardı onun tekrar canlandırılması vurgulandı. Siyasi süreci hareket geçirerek kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi görüşüldü. Suriye'nin şu abda ciddi şekilde insani yardımlara ihtiyacı var. Depremden sonra bu daha da aşikar oldu. İnsani yardımların kesintisiz devam etmesi ve bu insani yardımlarla beraber Suriye dışındaki mültecilerin başta Türkiye olmak üzere Suriye'ye güvenli ve onurlu şekilde döndürülmesi bunun için gerekli altyapının oluşturulması temel ihtiyaçlarının karşılanması bu konuda uluslararası toplumla iş birliğinin yapılması gerekiyor. Toplantıda çok önemli meseleleri görüştük." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230511/chp-wsjnin-kilicdaroglunun-sozunu-carpittigini-acikladi-1070936091.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069721512_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_dca405e443d48aed8a87825c605ecd14.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, chp, dışişleri bakanlığı, mevlüt çavuşoğlu, rusya
kemal kılıçdaroğlu, chp, dışişleri bakanlığı, mevlüt çavuşoğlu, rusya
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Rusya açıklamasına tepki: Batı Türkiye'nin zararını karşılayacak mı?
Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya dair yaptığı açıklamalara ilişkin "Batı Türkiye'nin zararını karşılayacak mı? Birilerine yaranmak için, şirin görünmek için böyle saçma sapan açıklamalar yapmak bu ülkenin menfaatlerine değildir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber spikeri Cansın Helvacı'ya özel açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya dair yaptığı açıklamaları eleştirdi ve şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu Antalya'ya geldi bunu inkar etti Rusya ile iyi geçineceğiz dedi tekrar Batı'lıları görünce aynı açıklamayı yaptı. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanları da yaptı genel başkan yardımcıları da yaptı açıkladılar. Şimdi biz soruyoruz yaptırımların burada Antalya'dayız Türk turizmi açısından bir faydası var mı? Yok. Tam tersi zararı var. Bu açıklamalardan dolayı 1 Mayıs Rusya'da önemli bir bayramdır 9 Mayıs'ta zafer bayramıdır Rusya'da bunu birleştiren birçok Rus Antalya'ya geçtiğimiz yıllarda tatile gelirdi yüz binler gelirdi. Şimdi ancak on binler var yüzde 10'a düştü sırf bu açıklamalardan dolayı. Gideriz de seçime denk geliriz olur da kazanırlarsa yaptırım da olursa bizim uçaklar geri kalkamaz diye. Peki tarım bakımından bir faydası var mı? Diğer taraftan enerjimizin yüzde 40'ını Rusya'dan alıyoruz. Bunun alternatifi var mı şu anda yok. Peki bize ne faydası olacak? Uğradığımız zararları kim karşılayacak? 10 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Batı Türkiye'nin uğradığı zararları karşılayacak mı? Kesinlikle karşılamaz. Birilerine yaranmak için böyle saçma sapan açıklamalar yapmak şirin görünmek için açıklamalar yapmak bu ülkenin menfaatlerine değildir tam tersi ülkenin zararınadır milletimizin çıkarlarının refahının zararınadır. Biz ilkeli ve dengeli davranıyoruz. Şu anda bu politikasından dolayı dünyada saygın bir ülke olmuş Türkiye'nin bu saygınlığını biz niye kaybedelim? Neden kaybedelim Batı'ya yaranmak için? Tamamen çıkarlarımızın aleyhinedir. Kılıçdaroğlu'nun son derece sorumsuz bir açıklamasıdır. İktidara gelemeyeceğini de biliyor ama Batı'ya biz sizin adamınız diyor zaten onların dizayn ettiği bir ittifak var şu anda FETÖ'nün PKK'nın falan monte edilmesinin sebebi de bu."
'Türkiye'den rahatsız olanların olduğunu biliyoruz'
14 Mayıs seçimleri için Erdoğan'ın hedef alan yazılara ilişkin de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'den rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Anket yaptırıyorlar ve gördüler, Erdoğan kazanacak. Gördüler Erdoğan'ın oyu daha da artıyor..." dedi.Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı. Rusya Dışişlerini Bakanı Sergey Lavrov ile ikili bir görüşme yaptık bundan sonra 4'lü görüşmeye geçtik. Suriye Dışişlerini Bakanı da bizi aşağıda bizi bekliyordu önce bir selamlaştık. Biraz çekingenlik vardı ama selamlaştık, el sıkıştık. Toplantıda herkes düşüncelerini açıkça söyledi. Ön plana çıkan konular; Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, terörle mücadele için oradayız. Terör koridoru oluşmaması için sahaya indik. DEAŞ'ı ve PKK'yı temizledik oradan. Özellikle PKK'nın Suriye'yi bölme planı ortada, bunu destekleyen ülkeler var. Sonuçta Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı. Tabi bir siyasi süreç vardı onun tekrar canlandırılması vurgulandı. Siyasi süreci hareket geçirerek kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi görüşüldü. Suriye'nin şu abda ciddi şekilde insani yardımlara ihtiyacı var. Depremden sonra bu daha da aşikar oldu. İnsani yardımların kesintisiz devam etmesi ve bu insani yardımlarla beraber Suriye dışındaki mültecilerin başta Türkiye olmak üzere Suriye'ye güvenli ve onurlu şekilde döndürülmesi bunun için gerekli altyapının oluşturulması temel ihtiyaçlarının karşılanması bu konuda uluslararası toplumla iş birliğinin yapılması gerekiyor. Toplantıda çok önemli meseleleri görüştük." dedi.