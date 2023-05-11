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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/cavusoglundan-incenin-adayliktan-cekilmesiyle-ilgili-aciklama-bunlarin-hepsi-feto-numaralari-1070972261.html
Çavuşoğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili açıklama: Bunların hepsi FETÖ numaraları
Çavuşoğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili açıklama: Bunların hepsi FETÖ numaraları
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Bunların hepsi FETÖ numaraları, FETÖ oyunları bunlar. Şimdi bir... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T21:35+0300
2023-05-11T21:36+0300
mevlüt çavuşoğlu
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
antalya
muharrem ince
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Antalya'dan AK Parti Milletvekili Adayı gösterilen Çavuşoğlu, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen Kepez Mahalle Buluşması'nda, 14 Mayıs'ta Türkiye'yi dışarıdan dizayn etmeye çalışanlara haddini bildireceklerini ve "Erdoğan gitsin" diyenlere "bay bay" diyeceklerini söyledi.Milletin sırtını Kandil'e, Pensilvanya'ya dayayanlarla yol arkadaşlığı eden, kol kola yürüyenlere fırsat vermeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye'de içeride muhalefeti dizayn ederek yanlarına da HDP, PKK'yı monte ederek, FETÖ'yü monte ederek Türkiye'ye siyasi darbe yapmak istiyorlar." dedi."Antalya'mız, Kepez'imiz, Türk milleti buna izin verir mi?" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Wall Street Journal'a "Rusya'ya yaptırım uygulayacağım" diye açıklama yaptığını aktaran Çavuşoğlu, Antalya'daki mitingde turizm ve tarım sektöründeki vatandaşların tepkisinden çekindiği için başka yönde konuştuğunu kaydetti.'Türkiye'yi dışarıdan dizayn edemeyeceklerini anlayacaklar'Siyasetçinin öncelikle ilkeli olması gerektiğini, ülkenin ve milletin çıkarı neyse ona göre hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, CHP'nin Van'daki mitinginde "dişe diş, kana kan" diye sloganlar atıldığını söyledi.Çavuşoğlu, "Bizden, Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türk milletinden intikam alacaklarmış, bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz var mı? Etle tırnak mıyız? Antalya'da da böyle, Diyarbakır'da da böyle. Van'da da böyle ama bunlar Van'da Türk bayrağı taşıyabildiler mi? Hayır. Bunlara hadlerini öyle bir bildireceğiz ki, ne diyeceğiz? Onu dizayn edenlere de öyle bir ders vereceğiz ki bu sefer anlayacaklar, Türkiye'yi dışarıdan dizayn edemeyeceklerini. Bunlar Türk milletinin kim olduğunu bilmiyorlar. Bunlara hadlerini bildiriyoruz. Bunları terbiye ediyoruz ama çabuk unutuyorlar. Uzun vadeli, 12 yıl eğitime tabi tutmak lazım bunları 12 yıl, 4 artı, 4 artı, 4." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun "Tarihi İpek Yolu'nu Canlandırma Projesi"nde Azerbaycan'a yer vermediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu bir harita çıkardı ortaya koydu. Bir güzergah diyor. Bunun içinde Azerbaycan var mı? Yok. Ne istiyorlar Can Azerbaycan'dan? Türk olduğu için mi? Bunlardan ne beklersiniz kardeşim? Azerbaycan'a yardım ederken Karabağ'da 'maalesef Azerbaycan'a Türkiye yardım etti' diyenlerden başka bir şey beklenir mi?" diye konuştu.Çavuşoğlu, milletin iradesinin 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacağını anlattı.Antalya Teknokent'te yazılımcı ve girişimcilerle de bir araya gelen ve Türkiye'nin bu alanda çok güzel projelere imza attığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni yatırımlarla yoluna devam edeceğini belirtti.Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'yla da Antalya'da bir araya geldi.
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mevlüt çavuşoğlu, kemal kılıçdaroğlu, antalya, muharrem ince
mevlüt çavuşoğlu, kemal kılıçdaroğlu, antalya, muharrem ince

Çavuşoğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili açıklama: Bunların hepsi FETÖ numaraları

21:35 11.05.2023 (güncellendi: 21:36 11.05.2023)
© İHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© İHA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Bunların hepsi FETÖ numaraları, FETÖ oyunları bunlar. Şimdi bir aday bize karşı diye ona yapılanlar veya başkasına yapılanlar, siyasette şantaj, montaj, baskı ne varsa bunlar doğru değil. Biz doğru bulmayız. Kime yapılırsa yapılsın doğru bulmuyoruz" dedi.
Antalya'dan AK Parti Milletvekili Adayı gösterilen Çavuşoğlu, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen Kepez Mahalle Buluşması'nda, 14 Mayıs'ta Türkiye'yi dışarıdan dizayn etmeye çalışanlara haddini bildireceklerini ve "Erdoğan gitsin" diyenlere "bay bay" diyeceklerini söyledi.
Milletin sırtını Kandil'e, Pensilvanya'ya dayayanlarla yol arkadaşlığı eden, kol kola yürüyenlere fırsat vermeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye'de içeride muhalefeti dizayn ederek yanlarına da HDP, PKK'yı monte ederek, FETÖ'yü monte ederek Türkiye'ye siyasi darbe yapmak istiyorlar." dedi.
"Antalya'mız, Kepez'imiz, Türk milleti buna izin verir mi?" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Daha FETÖ'cüler seçim olmadan 'bilet aldık' diyorlar. 'Geliyoruz' diyorlar. Ama görüyoruz ki FETÖ'cülerin ayak oyunları hala geçerli. İşte ne olduğunu gördünüz bugün. Bunların hepsi FETÖ numaraları, FETÖ oyunları bunlar. Şimdi bir aday bize karşı diye ona yapılanlar veya başkasına yapılanlar, siyasette şantaj, montaj, baskı ne varsa bunlar doğru değil. Biz doğru bulmayız. Kime yapılırsa yapılsın doğru bulmuyoruz. Vatandaş 'siyasetçide her şey olabilir ama önce omurgalı olması lazım' diyor. Biz dağlardan teröristleri temizledik. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna taktılar. Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Suriye'den çekileceğiz'. Kimin için YPG, PKK. 'Irak'tan çekileceğiz'. Kimin için? PKK. Peki Libya'dan kim için çekileceksin Sayın Kılıçdaroğlu? Onu söyle. Kimin için çekilecek Libya'dan? Doğu Akdeniz'deki kazanımlarımızdan kimin için taviz vereceksin?"
Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Wall Street Journal'a "Rusya'ya yaptırım uygulayacağım" diye açıklama yaptığını aktaran Çavuşoğlu, Antalya'daki mitingde turizm ve tarım sektöründeki vatandaşların tepkisinden çekindiği için başka yönde konuştuğunu kaydetti.

'Türkiye'yi dışarıdan dizayn edemeyeceklerini anlayacaklar'

Siyasetçinin öncelikle ilkeli olması gerektiğini, ülkenin ve milletin çıkarı neyse ona göre hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, CHP'nin Van'daki mitinginde "dişe diş, kana kan" diye sloganlar atıldığını söyledi.
Çavuşoğlu, "Bizden, Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türk milletinden intikam alacaklarmış, bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz var mı? Etle tırnak mıyız? Antalya'da da böyle, Diyarbakır'da da böyle. Van'da da böyle ama bunlar Van'da Türk bayrağı taşıyabildiler mi? Hayır. Bunlara hadlerini öyle bir bildireceğiz ki, ne diyeceğiz? Onu dizayn edenlere de öyle bir ders vereceğiz ki bu sefer anlayacaklar, Türkiye'yi dışarıdan dizayn edemeyeceklerini. Bunlar Türk milletinin kim olduğunu bilmiyorlar. Bunlara hadlerini bildiriyoruz. Bunları terbiye ediyoruz ama çabuk unutuyorlar. Uzun vadeli, 12 yıl eğitime tabi tutmak lazım bunları 12 yıl, 4 artı, 4 artı, 4." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun "Tarihi İpek Yolu'nu Canlandırma Projesi"nde Azerbaycan'a yer vermediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu bir harita çıkardı ortaya koydu. Bir güzergah diyor. Bunun içinde Azerbaycan var mı? Yok. Ne istiyorlar Can Azerbaycan'dan? Türk olduğu için mi? Bunlardan ne beklersiniz kardeşim? Azerbaycan'a yardım ederken Karabağ'da 'maalesef Azerbaycan'a Türkiye yardım etti' diyenlerden başka bir şey beklenir mi?" diye konuştu.
Çavuşoğlu, milletin iradesinin 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacağını anlattı.
Antalya Teknokent'te yazılımcı ve girişimcilerle de bir araya gelen ve Türkiye'nin bu alanda çok güzel projelere imza attığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni yatırımlarla yoluna devam edeceğini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'yla da Antalya'da bir araya geldi.
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