https://sputniknews.com.tr/20230511/bbp-genel-baskani-destici-demokrasiyi-santajcilara-milleti-anket-kalpazanlarina-teslim-etmeyecegiz-1070967548.html
BBP Genel Başkanı Destici: Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz
BBP Genel Başkanı Destici: Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz
BBP lideri Mustafa Destici, Muharrem İnce'nin adaylığını çektiğini duyurmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasiyi şantajcılara, milleti... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T19:03+0300
2023-05-11T19:03+0300
2023-05-11T19:20+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
muharrem ince
büyük birlik partisi (bbp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070089988_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_09ad6a91b40731da2be14e44ab78b0ec.jpg
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genell Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını geri çektiğini açıklamasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230511/iyi-partiden-muharrem-ince-aciklamasi-1070964562.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070089988_93:0:1514:1066_1920x0_80_0_0_a8b4e8bf861796db6daf0690c8485582.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mustafa destici, muharrem ince, büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici, muharrem ince, büyük birlik partisi (bbp)
BBP Genel Başkanı Destici: Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz
19:03 11.05.2023 (güncellendi: 19:20 11.05.2023) Abone ol
BBP lideri Mustafa Destici, Muharrem İnce'nin adaylığını çektiğini duyurmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genell Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını geri çektiğini açıklamasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.