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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/bbp-genel-baskani-destici-demokrasiyi-santajcilara-milleti-anket-kalpazanlarina-teslim-etmeyecegiz-1070967548.html
BBP Genel Başkanı Destici: Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz
BBP Genel Başkanı Destici: Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz
BBP lideri Mustafa Destici, Muharrem İnce'nin adaylığını çektiğini duyurmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasiyi şantajcılara, milleti... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T19:03+0300
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2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
muharrem ince
büyük birlik partisi (bbp)
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genell Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını geri çektiğini açıklamasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230511/iyi-partiden-muharrem-ince-aciklamasi-1070964562.html
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mustafa destici, muharrem ince, büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici, muharrem ince, büyük birlik partisi (bbp)

BBP Genel Başkanı Destici: Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz

19:03 11.05.2023 (güncellendi: 19:20 11.05.2023)
© İHAMustafa Destici
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© İHA
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BBP lideri Mustafa Destici, Muharrem İnce'nin adaylığını çektiğini duyurmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genell Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını geri çektiğini açıklamasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasiyi şantajcılara, milleti anket kalpazanlarına teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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