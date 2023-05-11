https://sputniknews.com.tr/20230511/bakanlik-fahis-artislar-icin-harekete-gecmisti-site-aidatlari-yuzde-18-dusecek-1070944008.html

Bakanlık fahiş artışlar için harekete geçmişti: Site aidatları yüzde 18 düşecek

Bakanlık fahiş artışlar için harekete geçmişti: Site aidatları yüzde 18 düşecek

Bakan Kurum'un siteler üzerindeki yüzde 18'lik KDV yüküne ilişkin çalışma başlattıklarını açıklamasının ardından konut sitesi yönetimleri aidatlarda indirim... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T12:05+0300

2023-05-11T12:05+0300

2023-05-11T12:34+0300

aidat

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Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, sektör olarak İstanbul'da Bakan Kurum ile bir araya gelerek, sorunlarını iletme fırsatı bulduklarını söyledi.Sağır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un toplantı sonrasında, "Site yönetimlerimizin bizden yüzde 18 KDV'nin oluşturduğu yükle alakalı bir talepleri olmuştu. Biz bu konuda durum tespiti yapan ve çözüm önerilerini hazırlayacak bir süreci başlatıyoruz. İnşallah elimizi taşın altına koyarak bu sorunun çözümüne katkı sunacağız" açıklamasında bulunduğunu anımsattı.Federasyon olarak daha önce TBMM ile Bakanlığa, kat malikleri ile site yönetim şirketlerini ilgilendiren sorunların çözümüne ilişkin önerilerini ilettiklerini belirten Sağır, Bakan Kurum'un da bu taleplerine yönelik çalışma yaptıklarını söylediğini bildirdi.Sağır, bu kapsamda, aidatların yüzde 18 KDV'den muaf olması, site yönetim şirketlerinin Bakanlıkça belgelendirilmesi, site yöneticilerinin sicil kaydının tutulması ve bu kişilerden mesleki yeterlilik belgesi istenmesi gibi taleplerde bulunduklarını ifade etti. İçişleri Bakanlığına da yine site yönetimlerine ilişkin taleplerini ilettiklerini vurgulayan Sağır, bu kapsamda, sitelerdeki güvenlik zafiyeti ve bazı kesimlerin bu yönetimleri ele geçirmesi gibi konuları gündeme getirdiklerini anlattı.Bu nedenlerle 300 bağımsız bölüm ve üstü tüm konutlarda özel güvenlik şartı getirilmesini istediklerine işaret eden Sağır, bu yöndeki çalışmaların tamamlandığının da kendilerine iletildiği bilgisini verdi.‘Art niyetli kişiler yönetici olamayacak’Tüm bu taleplerinin, ilgili kamu kurumlarınca olumlu karşılandığına dikkati çeken Sağır, bu talepler sonuca ulaştığında yaşanacak gelişmelere ilişkin de şunları kaydetti:300 ve üzeri sitelerde özel güvenlik bulundurulması şartıSağır, bağımsız bölüm sayısı çok olan sitelerde oturan maliklerin güvenliğinin sağlanması konusunda da sıkıntılar bulunduğuna değinerek, "Yapılacak yeni düzenlemeyle 300 ve üzeri sitelerde özel güvenlik bulundurulması şartı aranacak. Bu uygulamalarla hizmet kalitesi artacak, sitelerde kat maliklerinin yaşadığı sıkıntıların önüne geçilecek, hesap verebilir site yöneticileri olacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221211/apartman-aidati-zamlari-yuzde-100u-bulacak-1064427310.html

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aidat, site, fahiş fiyat, murat kurum, düşüş