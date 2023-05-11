Bakan Kirişci: Bunların gerek içeride 11 masanın kendisi, gerekse ağababaları panik halinde

"İnşallah devlet, millet el ele verecek ve bu 11'li çeteyi, müptezelleri, dışarıdaki ağababalarının içerideki uzantıları olan bunları birer siyasi mevta, siyasi ölü haline getirip bunların defin işlemlerini inşallah gerçekleştireceğiz. Onun için ben böyle kaybedenlerin yanında yer almasının, bu zamana kadar samimiyetle İYİ Parti'den bir gelecek beklemiş kardeşlerimize, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir gelecek beklemiş vatansever kardeşlerimize bunu bir fırsat olarak görmelerini arzu ediyorum. Bunu bir adeta milli takımın bir maçı gibi değerlendirmelerini, milli takımımız gol attığında, hele galip geldiğinde futboldan anlamasak bile millet olarak nasıl mutlu oluyorsak ben 14 Mayıs akşamı bütün aziz milletimizin o geceyi büyük bir mutlulukla, 'sandıktan çıkan oylardan bir tanesi de benim, benim de bu çorbada tuzum var' demesini arzu ediyorum. Bu milli takımın galip gelmesine eşdeğer. Bu ülkenin milli birlik ve beraberlikten yana böyle bir adımı atmasından dolayı bu hazzı, bu tadı, bu lezzeti tatmalarını istiyorum. Çünkü hepimizin buna çok ihtiyacı var."