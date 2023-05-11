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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/bakan-kirisci-bunlarin-gerek-iceride-11-masanin-kendisi-gerekse-agababalari-panik-halinde-1070927056.html
Bakan Kirişci: Bunların gerek içeride 11 masanın kendisi, gerekse ağababaları panik halinde
Bakan Kirişci: Bunların gerek içeride 11 masanın kendisi, gerekse ağababaları panik halinde
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bunların gerek içeride 11 masanın kendisi, gerekse ağababaları büyük bir panik halinde. Ama inşallah son noktayı, son... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
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AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı da olan Bakan Kirişci, partisinin Afşin seçim ofisini ziyaret etti, İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye katılanlara rozet takma törenine katıldı.Tüm Türkiye'de AK Parti ve Cumhur İttfakı'na büyük bir teveccüh olduğunu, tüm programların, mitinglerin kalabalık geçtiğini, İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişinin Cumhurbaşkanını dinlemek için alanı hınca hınç doldurduğunu anlatan Kirişci, "Bunlar çok büyük bir umutsuzluğa düştüler. Bunların gerek içeride 11 masanın kendisi, gerekse ağababaları büyük bir panik halinde. Ama inşallah son noktayı, son vuruşu, altın vuruşu sizler Afşinli hemşehrilerim, Kahramanmaraşlı hemşehrilerim ve Türkiye'deki bu aziz millet yapacak" dedi.İYİ Parti ve CHP'lilere seslendiKahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren devletin ve milletin el ele vererek, kucaklaşarak yaraların sarılması noktasında bir olduğunu vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:AK Parti'ye katılanlara "ailemize hoş geldiniz" diyen Bakan Kirişci, "Artık kendileri de bu ailenin şanlı, şerefli, haysiyetli birer bireyleri olacak. Onların da inşallah bu önümüzdeki üç gün içerisinde çabalarından da istifade etmiş olacağız" dedi.Bakan Kirişci, daha sonra İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye katılan 115 kişiye rozet taktı, partililerle fotoğraf çektirdi.Etkinliğe, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları da eşlik etti.
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ak parti, seçim, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kahramanmaraş
ak parti, seçim, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kahramanmaraş

Bakan Kirişci: Bunların gerek içeride 11 masanın kendisi, gerekse ağababaları panik halinde

00:05 11.05.2023 (güncellendi: 00:10 11.05.2023)
© İHATarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bunların gerek içeride 11 masanın kendisi, gerekse ağababaları büyük bir panik halinde. Ama inşallah son noktayı, son vuruşu, altın vuruşu sizler Afşinli hemşehrilerim, Kahramanmaraşlı hemşehrilerim ve Türkiye'deki bu aziz millet yapacak" dedi.
AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı da olan Bakan Kirişci, partisinin Afşin seçim ofisini ziyaret etti, İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye katılanlara rozet takma törenine katıldı.
Tüm Türkiye'de AK Parti ve Cumhur İttfakı'na büyük bir teveccüh olduğunu, tüm programların, mitinglerin kalabalık geçtiğini, İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişinin Cumhurbaşkanını dinlemek için alanı hınca hınç doldurduğunu anlatan Kirişci, "Bunlar çok büyük bir umutsuzluğa düştüler. Bunların gerek içeride 11 masanın kendisi, gerekse ağababaları büyük bir panik halinde. Ama inşallah son noktayı, son vuruşu, altın vuruşu sizler Afşinli hemşehrilerim, Kahramanmaraşlı hemşehrilerim ve Türkiye'deki bu aziz millet yapacak" dedi.

İYİ Parti ve CHP'lilere seslendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren devletin ve milletin el ele vererek, kucaklaşarak yaraların sarılması noktasında bir olduğunu vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:
"İnşallah devlet, millet el ele verecek ve bu 11'li çeteyi, müptezelleri, dışarıdaki ağababalarının içerideki uzantıları olan bunları birer siyasi mevta, siyasi ölü haline getirip bunların defin işlemlerini inşallah gerçekleştireceğiz. Onun için ben böyle kaybedenlerin yanında yer almasının, bu zamana kadar samimiyetle İYİ Parti'den bir gelecek beklemiş kardeşlerimize, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir gelecek beklemiş vatansever kardeşlerimize bunu bir fırsat olarak görmelerini arzu ediyorum. Bunu bir adeta milli takımın bir maçı gibi değerlendirmelerini, milli takımımız gol attığında, hele galip geldiğinde futboldan anlamasak bile millet olarak nasıl mutlu oluyorsak ben 14 Mayıs akşamı bütün aziz milletimizin o geceyi büyük bir mutlulukla, 'sandıktan çıkan oylardan bir tanesi de benim, benim de bu çorbada tuzum var' demesini arzu ediyorum. Bu milli takımın galip gelmesine eşdeğer. Bu ülkenin milli birlik ve beraberlikten yana böyle bir adımı atmasından dolayı bu hazzı, bu tadı, bu lezzeti tatmalarını istiyorum. Çünkü hepimizin buna çok ihtiyacı var."
AK Parti'ye katılanlara "ailemize hoş geldiniz" diyen Bakan Kirişci, "Artık kendileri de bu ailenin şanlı, şerefli, haysiyetli birer bireyleri olacak. Onların da inşallah bu önümüzdeki üç gün içerisinde çabalarından da istifade etmiş olacağız" dedi.
Bakan Kirişci, daha sonra İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye katılan 115 kişiye rozet taktı, partililerle fotoğraf çektirdi.
Etkinliğe, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları da eşlik etti.
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