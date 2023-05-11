https://sputniknews.com.tr/20230511/bakan-cavusoglu-feto-oyunlari-geri-dondu-1070965348.html

Bakan Çavuşoğlu: FETÖ oyunları geri döndü

Bakan Çavuşoğlu: FETÖ oyunları geri döndü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa hepsini yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

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mevlüt çavuşoğlu

fetö

2023 türkiye seçimleri

antalya

muharrem ince

kemal kılıçdaroğlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda kararı milletimiz verir, böyle hayal gücü yüksek yazılarla, sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'yi her zaman hedef almışlardır, umdukları gibi olmadı. İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa hepsini yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü. FETÖ'cüler bilet aldı ‘dönüyoruz Kılıçdaroğlu kazanacak dediler'. Onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü. Geçmişte sayın Deniz Baykal'a yapılanlar da tekrar sahnelenmeye başladı. Millet olarak bunlara karşı dik durmamız lazım” ifadelerine yer verdi.

antalya

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mevlüt çavuşoğlu, fetö, antalya, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu