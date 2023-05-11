https://sputniknews.com.tr/20230511/bakan-cavusoglu-feto-oyunlari-geri-dondu-1070965348.html
Bakan Çavuşoğlu: FETÖ oyunları geri döndü
Bakan Çavuşoğlu: FETÖ oyunları geri döndü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa hepsini yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T18:13+0300
2023-05-11T18:13+0300
2023-05-11T18:17+0300
mevlüt çavuşoğlu
fetö
2023 türkiye seçimleri
antalya
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda kararı milletimiz verir, böyle hayal gücü yüksek yazılarla, sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'yi her zaman hedef almışlardır, umdukları gibi olmadı. İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa hepsini yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü. FETÖ'cüler bilet aldı ‘dönüyoruz Kılıçdaroğlu kazanacak dediler'. Onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü. Geçmişte sayın Deniz Baykal'a yapılanlar da tekrar sahnelenmeye başladı. Millet olarak bunlara karşı dik durmamız lazım” ifadelerine yer verdi.
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mevlüt çavuşoğlu, fetö, antalya, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu
mevlüt çavuşoğlu, fetö, antalya, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu
Bakan Çavuşoğlu: FETÖ oyunları geri döndü
18:13 11.05.2023 (güncellendi: 18:17 11.05.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa hepsini yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü. FETÖ’cüler bilet aldı. ‘Dönüyoruz, Kılıçdaroğlu kazanacak' dediler. Onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda kararı milletimiz verir, böyle hayal gücü yüksek yazılarla, sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'yi her zaman hedef almışlardır, umdukları gibi olmadı. İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa hepsini yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü. FETÖ'cüler bilet aldı ‘dönüyoruz Kılıçdaroğlu kazanacak dediler'. Onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü. Geçmişte sayın Deniz Baykal'a yapılanlar da tekrar sahnelenmeye başladı. Millet olarak bunlara karşı dik durmamız lazım” ifadelerine yer verdi.