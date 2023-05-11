Bakan Bozdağ'dan İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin açıklama

"Türk siyasetini kasetle dizayn etme çalışmaları yeni değil. Merhum Deniz Baykal'a böyle bir kaset kumpasını FETÖ'nün teröristleri yaptılar. Sonra arkasından hatırlarsanız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılarına böyle bir kaset kumpasını yine FETÖ'cüler, FETÖ'nün teröristleri yaptılar. Sonra hatırlarsınız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye karşı 17-25 Aralık sürecinde benzer bir kaset operasyonu yapıldı. Şimdi sayın İnce'ye yapılıyor. Aziz milletimize diyorum ki 'Bu terör örgütünün ve terör örgütlerinin kaset kumpaslarıyla Türk siyasetini dizayn etmelerine, ettirmelerine izin vermememiz lazım'. Bu itibar suikastçılarına, itibar cellatlarına, bu haysiyetsizlere, kirli, gayriahlaki, gayrihukuki yol ve yöntemleri kendileri için usul edinenlere karşı bir Osmanlı tokadını sandıkta hep beraber vurmamız lazım. 'Hadi oradan.' dememiz lazım. Bunların karşısında aziz milletimiz dimdik durup teröristlerin, terör örgütlerinin, kumpasçıların, kirli hesap yapanların bu ülkenin siyasetçilerine kumpas kurmalarına, onların itibarlarını aşağıya çekmelerine karşı tavır koymazsak daha nice insanın başına böyle bir hadise gelebilir. O yüzden de herkesin bu konular karşısında büyük basiretle hareket etmesinde fayda olduğunu görüyorum."