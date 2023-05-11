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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/bakan-bozdagdan-incenin-cumhurbaskani-adayligindan-cekilmesine-iliskin-aciklama-1070967920.html
Bakan Bozdağ'dan İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin açıklama
Bakan Bozdağ'dan İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Bozdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Bunun arkasında kimlerin olduğu açık... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T19:24+0300
2023-05-11T19:24+0300
2023 türkiye seçimleri
bekir bozdağ
muharrem ince
ak parti
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Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, AK Parti Gençlik Buluşması'nda İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ve İnce'ye yönelik paylaşımlar hakkında açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin ana gündeminde itibar suikastlarının, kumpas kasetlerinin yer aldığını ifade eden Bozdağ, İnce'nin başına kumpası getiren, kirli oyunu oynayanlara karşı milletin bir olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:'Yeni yeni kumpaslara tevessül ediyorlar'"Pazar günü seçim var, Türkiye'de önemli bir partinin genel başkanına karşı yapılan bu kumpas nedeniyle bu milletin evlatlarının da ona göre tutum almasında fayda var." diyen Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun önünü kumpaslarla açmak isteyenlere, Kılıçdaroğlu'nu Pensilvanya'nın, Kandil'in, başka yerlerin destekleriyle iktidara taşımak isteyenlere, bu yolda her türlü gayrihukukiliği ve gayriahlakiliği kendileri için hak görenlere sandıkta 'Recep Tayyip Erdoğan' diyerek bütün bunların korkulu rüyası Cumhurbaşkanımızı yeniden ve daha güçlü destekle başkan seçerek cevap vermemiz gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.'Milletin irfanı, basireti stratejileri çöpe atacaktır'Anadolu'nun irfanının bütün ahlaksızlara karşı Osmanlı tokadını sandıkta vuracağını dile getiren Bozdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının adli tahkikat başlattığını, hukuksuzluğu yapanların yargı önünde hesap vereceğini bildirdi.Bakan Bozdağ şunları kaydetti:
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bekir bozdağ, muharrem ince, ak parti
bekir bozdağ, muharrem ince, ak parti

Bakan Bozdağ'dan İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin açıklama

19:24 11.05.2023
© İHAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© İHA
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Adalet Bakanı Bozdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Bunun arkasında kimlerin olduğu açık kaynaklardan da açıkça gözüküyor. Ama hedef belli, pazar günü sandığı manipüle etmek" dedi.
Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, AK Parti Gençlik Buluşması'nda İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ve İnce'ye yönelik paylaşımlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin ana gündeminde itibar suikastlarının, kumpas kasetlerinin yer aldığını ifade eden Bozdağ, İnce'nin başına kumpası getiren, kirli oyunu oynayanlara karşı milletin bir olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:
"Türk siyasetini kasetle dizayn etme çalışmaları yeni değil. Merhum Deniz Baykal'a böyle bir kaset kumpasını FETÖ'nün teröristleri yaptılar. Sonra arkasından hatırlarsanız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılarına böyle bir kaset kumpasını yine FETÖ'cüler, FETÖ'nün teröristleri yaptılar. Sonra hatırlarsınız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye karşı 17-25 Aralık sürecinde benzer bir kaset operasyonu yapıldı. Şimdi sayın İnce'ye yapılıyor. Aziz milletimize diyorum ki 'Bu terör örgütünün ve terör örgütlerinin kaset kumpaslarıyla Türk siyasetini dizayn etmelerine, ettirmelerine izin vermememiz lazım'. Bu itibar suikastçılarına, itibar cellatlarına, bu haysiyetsizlere, kirli, gayriahlaki, gayrihukuki yol ve yöntemleri kendileri için usul edinenlere karşı bir Osmanlı tokadını sandıkta hep beraber vurmamız lazım. 'Hadi oradan.' dememiz lazım. Bunların karşısında aziz milletimiz dimdik durup teröristlerin, terör örgütlerinin, kumpasçıların, kirli hesap yapanların bu ülkenin siyasetçilerine kumpas kurmalarına, onların itibarlarını aşağıya çekmelerine karşı tavır koymazsak daha nice insanın başına böyle bir hadise gelebilir. O yüzden de herkesin bu konular karşısında büyük basiretle hareket etmesinde fayda olduğunu görüyorum."

'Yeni yeni kumpaslara tevessül ediyorlar'

"Pazar günü seçim var, Türkiye'de önemli bir partinin genel başkanına karşı yapılan bu kumpas nedeniyle bu milletin evlatlarının da ona göre tutum almasında fayda var." diyen Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun önünü kumpaslarla açmak isteyenlere, Kılıçdaroğlu'nu Pensilvanya'nın, Kandil'in, başka yerlerin destekleriyle iktidara taşımak isteyenlere, bu yolda her türlü gayrihukukiliği ve gayriahlakiliği kendileri için hak görenlere sandıkta 'Recep Tayyip Erdoğan' diyerek bütün bunların korkulu rüyası Cumhurbaşkanımızı yeniden ve daha güçlü destekle başkan seçerek cevap vermemiz gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

'Milletin irfanı, basireti stratejileri çöpe atacaktır'

Anadolu'nun irfanının bütün ahlaksızlara karşı Osmanlı tokadını sandıkta vuracağını dile getiren Bozdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının adli tahkikat başlattığını, hukuksuzluğu yapanların yargı önünde hesap vereceğini bildirdi.
Bakan Bozdağ şunları kaydetti:

"Bunun arkasında da kimlerin olduğu açık kaynaklardan da açıkça gözüküyor. Ama hedef belli, pazar günü sandığı manipüle etmek. Pazar günü Türk milletinin iradesini fesada uğratarak Türkiye'nin seçimlerini ve seçim sonuçlarını etkilemektir."

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