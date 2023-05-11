https://sputniknews.com.tr/20230511/bakan-bilgin-asgari-ucret-500-dolarin-altinda-olmamali-1070937731.html

Bakan Bilgin: Asgari ücret 500 doların altında olmamalı

Bakan Bilgin: Asgari ücret 500 doların altında olmamalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 doların altında olmaması gerektiğini söyledi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T10:07+0300

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ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

vedat bilgin

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Bilgin, bir televizyon kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, Türkiye'de sendikalaşma oranının düşük olduğunu söyleyerek, "AK Parti hükümetleri döneminde yapılan bir çalışma var. E-üyelik. Oran yüzde 7 civarından 14,5'e geldi. Neler yapamadınız diye sorarsanız, sendikalar ve toplu sözleşme kanunlarının değiştirilmesi lazım. İş kanunumuzda kapsamlı bir reform yapılması lazım. Hazırlığımız tamam. 20 yıllık sorunlar vardı önümüzde nefes alamadık. Beklemedim. Birincisi beyaz bayrak uygulamasını uygulamaya soktuk. Eğer Türkiye'de 600 civarında iş yeri beyaz bayrak almayı hak ediyor. Burası düzgün üretim yapan bir iş yeri demek oluyor. Oraya ciddi teşvikler verdik. Yasal çerçeve dışında sendikalaşmayı destekleyen uygulamalar yaptık" dedi.

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, vedat bilgin