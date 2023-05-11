https://sputniknews.com.tr/20230511/babacan-merak-etmeyin-k-pop-gruplari-da-konser-icin-ulkemize-gelecek-1070955457.html

Babacan: Merak etmeyin, K-Pop grupları da konser için ülkemize gelecek

Babacan: Merak etmeyin, K-Pop grupları da konser için ülkemize gelecek

İzmir mitinginde “Madonna’yı, Metallica’yı, Rammstein’ı, Roger Waters’ı, Rihanna’yı, U2’yu ve çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırladık. Yine... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T15:05+0300

2023-05-11T15:05+0300

2023-05-11T15:05+0300

2023 türkiye seçimleri

ali babacan

k-pop

rammstein

metallica

u2

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Millet İttifakı'nın 30 Mayıs'ta İzmir'deki mitinginde 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde Rammstein, Madonna, U2, Metallica gibi sanatçı ve grupların yeniden Türkiye'de konser vereceğini söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu vaadiyle ilgili Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Türkiye'de de, bir dönem sosyal medyada alay konusu edilseler de hatırı sayılır bir kitleye sahip olan K-Pop dinleyicilerinin eleştirilerini dikkate aldığını söyleyen Babacan, "Rammstein, Madonna, U2, Metallica’dan bahsettikten sonra genç arkadaşlarımdan biraz eleştiri aldım. Merak etmeyin, K-Pop grupları da konser için ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.

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2023

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ali babacan, k-pop, rammstein, metallica, u2