https://sputniknews.com.tr/20230511/babacan-merak-etmeyin-k-pop-gruplari-da-konser-icin-ulkemize-gelecek-1070955457.html
Babacan: Merak etmeyin, K-Pop grupları da konser için ülkemize gelecek
Babacan: Merak etmeyin, K-Pop grupları da konser için ülkemize gelecek
İzmir mitinginde “Madonna’yı, Metallica’yı, Rammstein’ı, Roger Waters’ı, Rihanna’yı, U2’yu ve çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırladık. Yine... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T15:05+0300
2023-05-11T15:05+0300
2023-05-11T15:05+0300
2023 türkiye seçimleri
ali babacan
k-pop
rammstein
metallica
u2
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Millet İttifakı'nın 30 Mayıs'ta İzmir'deki mitinginde 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde Rammstein, Madonna, U2, Metallica gibi sanatçı ve grupların yeniden Türkiye'de konser vereceğini söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu vaadiyle ilgili Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Türkiye'de de, bir dönem sosyal medyada alay konusu edilseler de hatırı sayılır bir kitleye sahip olan K-Pop dinleyicilerinin eleştirilerini dikkate aldığını söyleyen Babacan, "Rammstein, Madonna, U2, Metallica’dan bahsettikten sonra genç arkadaşlarımdan biraz eleştiri aldım. Merak etmeyin, K-Pop grupları da konser için ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.
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ali babacan, k-pop, rammstein, metallica, u2
ali babacan, k-pop, rammstein, metallica, u2
Babacan: Merak etmeyin, K-Pop grupları da konser için ülkemize gelecek
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İzmir mitinginde “Madonna’yı, Metallica’yı, Rammstein’ı, Roger Waters’ı, Rihanna’yı, U2’yu ve çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırladık. Yine dinleyeceğiz" vaadi veren Millet İttifakı ortaklarından Babacan, K-Pop dinleyicisinin de gönlünü alacak bir açıklama yaptı.
Millet İttifakı'nın 30 Mayıs'ta İzmir'deki mitinginde 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde Rammstein, Madonna, U2, Metallica gibi sanatçı ve grupların yeniden Türkiye'de konser vereceğini söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu vaadiyle ilgili Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulundu.
Türkiye'de de, bir dönem sosyal medyada alay konusu edilseler de hatırı sayılır bir kitleye sahip olan K-Pop dinleyicilerinin eleştirilerini dikkate aldığını söyleyen Babacan, "Rammstein, Madonna, U2, Metallica’dan bahsettikten sonra genç arkadaşlarımdan biraz eleştiri aldım. Merak etmeyin, K-Pop grupları da konser için ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.