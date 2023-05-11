https://sputniknews.com.tr/20230511/avrupa-parlamentosu-kripto-varliklara-vergi-getirilmesini-istedi-1070934794.html

Avrupa Parlamentosu kripto varlıklara vergi getirilmesini istedi

Avrupa Parlamentosu kripto varlıklara vergi getirilmesini istedi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) ortak borçlarının geri ödenebilmesi ve çeşitli programların finansmanı için şirketler, mali işlemler ile... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T07:39+0300

2023-05-11T07:39+0300

2023-05-11T07:39+0300

ekonomi

ab

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avrupa parlamentosu (ap)

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Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Birliğin bütçesinin durumu ile gelir kaynaklarının artırılması görüşüldü.AP milletvekilleri, bütçeye yeni öz kaynaklar getirilmesine ilişkin hazırlanan raporu 199 'hayır' oyuna karşın 356 'evet' oyuyla kabul etti.Raporda, Birlik politikaların uygulanması, hedeflerin tutturulması ve güvenin sağlanması için AB maliyesinde hızla reform yapılması gerektiğine işaret edildi.Yeni sınamaların AB bütçesini baskı altına aldığına dikkat çekilen raporda, öz kaynakların AB'nin kurtarma programının geri ödemelerini ve borçlanma maliyetlerini karşılamaya yeterli olmayacağı ifade edildi.Raporda, kurtarma programı çerçevesinde AB'nin 2058'e kadar yılda ortalama en az 15 milyar euro ödeme yapması gerekeceği anımsatıldı.Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal sarsıntı ile enflasyonun AB bütçesi üzerinde ağır etkisi olduğu kaydedilen raporda, AB'ye ek gelir kaynakları sağlanmasının önemine işaret edildi.Raporda, AB bütçesinin, yatırımları ve diğer Birlik programlarını tehlikeye atmadan kurtarma programı kapsamında oluşan borcu geri ödemek zorunda olacağı anımsatılarak AB bütçesi için kurumlar vergisi, finansal işlem vergisi, sınırda karbon vergisi, kripto varlık vergisi ile ilave ulusal katkılar dahil olmak üzere çeşitli yeni gelir kaynakların getirilmesi talep edildi.AB Komisyonu'nun Birlik bütçesine ek gelir sağlamaya yönelik yasa teklifini bu yıl açıklaması ve onay için üye ülkeler ile AP'ye sunması bekleniyor.Halihazırda AB'nin yıllık bütçesi, 160 ila 180 milyar euro arasında değişiklik gösteriyor.AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkelerce sağlanan ulusal katkılardan oluşuyor. Ayrıca gümrük vergileri ile KDV'lerin bir kısmı ve geri dönüştürülmeyen plastikten AB bütçesine kaynak sağlanıyor.Kurtarma programıAB, Kovid-19 salgını ile 'Yeni Nesil AB' adlı yaklaşık 800 milyar euro'luk kurtarma programı hazırlamıştı. Bu kapsamda AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla kurtarma programı için sermaye piyasalarında borçlanıyor.Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtıyor.AB, kurtarma programının finansmanı için 2026 sonuna kadar yaklaşık 800 milyar euro'luk tahvil ihracı planlıyor.AB'nin bu borcu geri ödemesi gerekecek. Özellikle son dönemde artan faiz oranlarının Birliğin uzun vadeli borcunun geri ödemelerini de önemli ölçüde artırması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230422/ab-kripto-hareketlerini-siki-takip-edecek-1070041731.html

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ab, ap, avrupa parlamentosu (ap), euro, bütçe, kripto para, vergi