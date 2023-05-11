https://sputniknews.com.tr/20230511/askida-bilet-kampanyasi-suruyor-6-bine-yakin-depremzede-oyunu-kullanmaya-gitmek-icin-bagis-bekliyor-1070953687.html

Askıda Bilet kampanyası sürüyor: 6 bine yakın depremzede oyunu kullanmaya gitmek için bağış bekliyor

Askıda Bilet kampanyası sürüyor: 6 bine yakın depremzede oyunu kullanmaya gitmek için bağış bekliyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin farklı noktalarına gitmek zorunda kalan afetzedelerin seçimlerde bölgeye giderek oy... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T14:56+0300

2023-05-11T14:56+0300

2023-05-11T14:56+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

2023

cumhurbaşkanlığı seçimi

oy ve ötesi

depremzede

kahramanmaraş

hatay

gaziantep

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Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. 3 gün sonra gerçekleşecek seçimler için deprem bölgesindeki birçok afetzede adresini gitmek zorunda kaldığı şehre taşırken bunu yapamayanların ise kayıtlı olduğu ile giderek oy kullanması gerekiyor.Bu kapsamda gitmek isteyen afetzedelere ulaşım desteği sağlamak için sivil toplum kuruluşları tarafından Askıda Bilet kampanyası başlatıldı.Bu STK’lar arasında yer alan Oy ve Ötesi’nin Gaziantep Bölge Koordinatörü İlker Barık, yardım kampanyası hakkında Sputnik’e bilgiler paylaştı.Barık, “Yüksek Seçim Kurulu kararıyla, depremden etkilenen illerdeki seçmenlerin 17 Mart 2023 tarihine kadar oy kullanacakları adresle ilgili bildirimde bulunmaları talep edildi. 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında itiraz yolu ile düzeltme imkanı tanındı. Askıda Bilet platformunun amacı, sözü geçen süre zarfında adres kaydı deprem bölgesinde bulunan ve adres bildiriminde değişiklik yapamayan seçmenlerin, 14 Mayıs 2023 Seçimlerinde oy verme hakkından faydalanabilmesini kolaylaştırmaktır” diyerek amaçlarını anlattı.Bu amaç doğrultusunda adres kaydı deprem bölgesinde bulunan ve seçmen kimliği teyit edilen seçmenlere, oy kullanacakları şehre otobüs ile ulaşım için bedelsiz olarak bilet sağlanacağını aktaran Oy ve Ötesi’nden Barık, “Hiçbir partiyle bağımız bulunmuyor. Seçmenleri kullanacağı oya göre ayırmıyoruz, sadece demokrasi için bunu yapıyoruz" bilgilerini paylaştı.Barık, “Kampanyada 24 binin üzerinden bilet talebi geldi ve bunların 18 binie bilet alabilmeleri için kuponlar gönderildi. Halen kampanya devam ediyor. Bağışlar cuma, bilet karşılama işlemi de pazara kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.“Eksik kalan biletlerin tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Seçime kadar tamamlamayı umut ediyoruz” diye devam eden Barık, yaklaşık 6 bin bilet başvurusunun karşılanmak üzere beklediğini kaydetti.Bağışlar ve başvurular www.askidabilet.com sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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