https://sputniknews.com.tr/20230511/alman-hukumeti-siginmaci-yukunun-hafifletilmesi-icin-eyaletlere-ek-1-milyar-euro-verecek-1070932319.html

Alman hükümeti sığınmacı yükünün hafifletilmesi için eyaletlere ek 1 milyar euro verecek

Alman hükümeti sığınmacı yükünün hafifletilmesi için eyaletlere ek 1 milyar euro verecek

Almanya’da sığınmacı yükünün hafifletilmesi ve göç sorununun üstesinden gelinmesi için federal hükümetin eyaletlere bu yıl ek olarak 1 milyar euro vereceği... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T03:16+0300

2023-05-11T03:16+0300

2023-05-11T03:16+0300

dünya

almanya

sığınmacı

destek

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyaletler başbakanlarıyla ülkedeki sığınmacıların durumunu, düzensiz göçü ve eyaletlere yapılacak maddi desteği ele aldı.Toplantının ardından paylaşılan karar metninde, 2022’de Almanya’da sığınmacı sayısının önemli ölçüde arttığına işaret edilerek, 2023’ün ilk aylarında da üçüncü ülkelerden Almanya'ya gelenlerin sayısının yüksek olduğu belirtildi.Metinde, sığınmacılar konusunda insani sorumlulukları üstlenmeye devam edileceği, ancak bunun için ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.Yasal ve insani yükümlülükleri yerine getirerek göçün daha güçlü bir şekilde yönlendirilmesi, ülkeye gelen insanların sayısının ve statüsünün mümkün olan en hızlı şekilde kayda geçirilmesi, süreçlerin dijitalleştirilmesi, Almanya'da kalması mümkün olmayanların, özellikle de suçluların ülkelerine geri gönderilmesi gibi konuların öncelikli ele alınacağı hususunda mutabakata varıldığı belirtilen metinde, eyaletlere 2023’te ek 1 milyar euro daha destek verileceği bilgisi paylaşıldı.Metinde, sığınmacılar konusunda eyaletlerin yükünün hafifletilmesine ilişkin kalıcı maddi destek verilmesiyle ilgili kasımda yapılacak toplantıda karar alınacağı kaybedildi.AB'ye katılım perspektifine sahip ülke vatandaşları için iltica prosedürlerinin hızlandırılması gerektiği konusunda hemfikir kalındığı belirtilen metinde, Gürcistan ve Moldovya’nın güvenli ülke olarak sınıflandırılması istendi.Almanya’da kalma hakkı olmayan ve ülkeyi terk etmesi gerekenlerin büyük zorluluk teşkil ettiği aktarılan metinde, sınır dışı uygulamalarının kararlı bir şekilde yerine getirileceği, sınır dışı gözaltı süresinin de 10 günden 28 güne çıkarılmasının planlandığı belirtildi.Metinde, düzensiz göç ile mücadelede federal polisin yetkilerinin arttırılacağı, adli merciler ile yabancılar daireleri arasındaki bilgi alışverişinin iyileştirileceği vurgulandı.Başbakan Scholz ve eyalet başbakanların yayımladığı metinde, Avrupa Birliği (AB) ortak iltica sisteminin yenilenmesine ilişkin devam eden müzakerelerde Almanya’nın uluslararası koruma verilmesi ihtimali düşük olan kişilerin AB dış sınırındaki ülkede iltica sürecinden geçirilmelerinden yana olması talep edildi.Düzensiz göçü azaltmak için Frontex’in güçlendirilmesi istenen metinde, AB dış sınırında düzensiz göçten etkilenen AB ülkelerine destek çağrısında bulunuldu.Eyaletlere ve yerel yönetimlere sığınmacıların barınması konusunda destek vereceği ve bunun için federal hükümete ait mülklerin kira alınmadan tahsis edileceği ifade edilen metinde ayrıca barınma yerlerinin inşa edilmesinin kolaylaştırılması için yönetmeliğin değiştirileceği kaydedildi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, toplantının ardından Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil ve Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile ortak basın toplantısı düzenledi.Scholz, Almanya’nın büyük zorluklarla karşı olduğunu belirterek, toplantıda alınan kararlardan memnun olduğunu söyledi.Eyaletlere sığınmacılar konusunda kalıcı maddi destek verilmesine ilişkin yapılacak görüşmelerin her çabaya değeceğini ifade eden Scholz, “Ancak bu görevi çözmek de kolay değil, çünkü son yıllarda çok şey yaşandı” dedi.Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst ise sığınmacılarla ilgili federal hükümetin vereceği paranın yeterli olmadığını savunarak, 1 milyar euro verme kararının yararlı olduğunu, ancak tek seferde verileceğinden yerel yönetimler için yetersiz olduğunu kaydetti.Hükümet ile yerel yönetimler arasında sığınmacıların barınması ve bakımı için ayrılan para konusunda tartışma yaşanmış, yerel yönetimler de konuyu Başbakan Scholz ile görüşmek istemişlerdi.Alman hükümeti, eyaletlere daha önce sığınmacıların barınması ve bakımı için 2.75 milyar euro ayırmıştı. Yerel yönetimler ise artan sığınmacı sayılarında dolayı söz konusu paranın yetmeyeceğini savunmuştu.

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almanya, sığınmacı, destek