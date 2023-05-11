https://sputniknews.com.tr/20230511/ahmet-davutoglu-her-partiye-birer-bakanlik-verilecek-1070935865.html

Davutoğlu: Her partiye birer bakanlık verilecek

Davutoğlu: Her partiye birer bakanlık verilecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T08:48+0300

2023-05-11T08:48+0300

2023-05-11T08:48+0300

politika

ahmet davutoğlu

gelecek partisi

seçim

altılı masa

selahattin demirtaş

osman kavala

bakanlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/10/1042664025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_650fdd7013727f1f1da6ccb63beb7f4f.jpg

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Avcılar Mira Palas'ta düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.Seçime giderken bazı yapıların kaos çıkaracağına yönelik iddialar sorulan Davutoğlu, "Böyle bir yapı yok, böyle bir ihtimal de yok' demeyi arzu ederdim. Ama son 1-2 aydır gerilimi tırmandırmak isteyen bir kesimin olduğu doğrudur. Daha önce de bu niyeti benimseyenler oldu. Ama Türk milleti basiretlidir. Sandığa gider, kanaatini verir. Ben bu tehlikeyi görüyorum ama bu tehlikeye karşı çok güçlü bilinç de görüyorum. 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu ile birlikte bütün partilerimizle böyle senaryoları engelleriz. Niyet olabilir ama asla fiiliyata geçmesine izin vermeyiz" diye konuştu.Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların dağılımının İyi Parti ile CHP arasında olacağını' söylediği anımsatılarak, "Masadaki diğer partilere bakanlık verilmeyecek mi?" sorusunu şöyle cevapladı:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Seçimde FETÖ ve PKK terör örgütlerine karşı mücadele verildiği" söylemlerine ilişkin Davutoğlu, "Sen İçişleri Bakanısın. Altı partinin içinde FETÖ terör bağlantısı var idiyse ve şu ana kadar susmuş isen görevini ihmal etmişsindir. Eğer FETÖ bağlantısı, PKK bağlantısı varsa görevini yap. Kimin terör iltisakı varsa çıkar. Yok bulamazlar. Ama korku yaymak istiyorlar" ifadelerini kullandı.Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'in muhalefete desteğe yönelik açıklaması ilk çıktığı andan itibaren altılı masa olarak "Türkiye'de hiçbir yabancı müdahaleye izin vermeyiz" diye açıklama yaptıklarını dile getirdi.'Ben esasen tutuklu yargılanmaya karşıyım'Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın durumlarına ilişkin yargıya talimat verme gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirtti.Bağımsız mahkemelerin bu konuda karar vereceğine dikkati çeken Davutoğlu, şunları kaydetti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet davutoğlu, gelecek partisi, seçim, altılı masa, selahattin demirtaş, osman kavala, bakanlık