Davutoğlu: Her partiye birer bakanlık verilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de adım adım finale doğru
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Seçim güvenliği nasıl sağlanır?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
87 saat kala gerilim tırmanıyor
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçim sonrası ekonomiyi ne bekliyor?
18:34
102 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve işsizlik rakamları
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Deprem sandıkları nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230511/ahmet-davutoglu-her-partiye-birer-bakanlik-verilecek-1070935865.html
Davutoğlu: Her partiye birer bakanlık verilecek
Davutoğlu: Her partiye birer bakanlık verilecek
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T08:48+0300
2023-05-11T08:48+0300
politika
ahmet davutoğlu
gelecek partisi
seçim
altılı masa
selahattin demirtaş
osman kavala
bakanlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/10/1042664025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_650fdd7013727f1f1da6ccb63beb7f4f.jpg
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Avcılar Mira Palas'ta düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.Seçime giderken bazı yapıların kaos çıkaracağına yönelik iddialar sorulan Davutoğlu, "Böyle bir yapı yok, böyle bir ihtimal de yok' demeyi arzu ederdim. Ama son 1-2 aydır gerilimi tırmandırmak isteyen bir kesimin olduğu doğrudur. Daha önce de bu niyeti benimseyenler oldu. Ama Türk milleti basiretlidir. Sandığa gider, kanaatini verir. Ben bu tehlikeyi görüyorum ama bu tehlikeye karşı çok güçlü bilinç de görüyorum. 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu ile birlikte bütün partilerimizle böyle senaryoları engelleriz. Niyet olabilir ama asla fiiliyata geçmesine izin vermeyiz" diye konuştu.Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların dağılımının İyi Parti ile CHP arasında olacağını' söylediği anımsatılarak, "Masadaki diğer partilere bakanlık verilmeyecek mi?" sorusunu şöyle cevapladı:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Seçimde FETÖ ve PKK terör örgütlerine karşı mücadele verildiği" söylemlerine ilişkin Davutoğlu, "Sen İçişleri Bakanısın. Altı partinin içinde FETÖ terör bağlantısı var idiyse ve şu ana kadar susmuş isen görevini ihmal etmişsindir. Eğer FETÖ bağlantısı, PKK bağlantısı varsa görevini yap. Kimin terör iltisakı varsa çıkar. Yok bulamazlar. Ama korku yaymak istiyorlar" ifadelerini kullandı.Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'in muhalefete desteğe yönelik açıklaması ilk çıktığı andan itibaren altılı masa olarak "Türkiye'de hiçbir yabancı müdahaleye izin vermeyiz" diye açıklama yaptıklarını dile getirdi.'Ben esasen tutuklu yargılanmaya karşıyım'Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın durumlarına ilişkin yargıya talimat verme gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirtti.Bağımsız mahkemelerin bu konuda karar vereceğine dikkati çeken Davutoğlu, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/10/1042664025_48:0:1148:825_1920x0_80_0_0_eb4ec9af842b8788fe4c783db9b15c1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ahmet davutoğlu, gelecek partisi, seçim, altılı masa, selahattin demirtaş, osman kavala, bakanlık
ahmet davutoğlu, gelecek partisi, seçim, altılı masa, selahattin demirtaş, osman kavala, bakanlık

Davutoğlu: Her partiye birer bakanlık verilecek

08:48 11.05.2023
© AA / Elif ÖztürkGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA / Elif Öztürk
Abone olTelegram
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak" dedi.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Avcılar Mira Palas'ta düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.
Seçime giderken bazı yapıların kaos çıkaracağına yönelik iddialar sorulan Davutoğlu, "Böyle bir yapı yok, böyle bir ihtimal de yok' demeyi arzu ederdim. Ama son 1-2 aydır gerilimi tırmandırmak isteyen bir kesimin olduğu doğrudur. Daha önce de bu niyeti benimseyenler oldu. Ama Türk milleti basiretlidir. Sandığa gider, kanaatini verir. Ben bu tehlikeyi görüyorum ama bu tehlikeye karşı çok güçlü bilinç de görüyorum. 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu ile birlikte bütün partilerimizle böyle senaryoları engelleriz. Niyet olabilir ama asla fiiliyata geçmesine izin vermeyiz" diye konuştu.
Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların dağılımının İyi Parti ile CHP arasında olacağını' söylediği anımsatılarak, "Masadaki diğer partilere bakanlık verilmeyecek mi?" sorusunu şöyle cevapladı:
"Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak. Sayın Akşener o paylaşımında, diğer partilerin bakanlık almayacağını değil, diğer partilerin Cumhuriyet Halk Partisi içinde temsil edildikleri için milletvekili oranlarına bakılacak demek istemiştir. Yol haritamız açık, buradan kimse sorun çıkacağını beklemesin."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Seçimde FETÖ ve PKK terör örgütlerine karşı mücadele verildiği" söylemlerine ilişkin Davutoğlu, "Sen İçişleri Bakanısın. Altı partinin içinde FETÖ terör bağlantısı var idiyse ve şu ana kadar susmuş isen görevini ihmal etmişsindir. Eğer FETÖ bağlantısı, PKK bağlantısı varsa görevini yap. Kimin terör iltisakı varsa çıkar. Yok bulamazlar. Ama korku yaymak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'in muhalefete desteğe yönelik açıklaması ilk çıktığı andan itibaren altılı masa olarak "Türkiye'de hiçbir yabancı müdahaleye izin vermeyiz" diye açıklama yaptıklarını dile getirdi.

'Ben esasen tutuklu yargılanmaya karşıyım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın durumlarına ilişkin yargıya talimat verme gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirtti.
Bağımsız mahkemelerin bu konuda karar vereceğine dikkati çeken Davutoğlu, şunları kaydetti:
"Tek ölçütümüz şudur; Hukukun egemenliği ve insan haklarına saygı. Hukukla ilgili konularda hiçbir zaman 'Şu olmalı, bu olmalı' diye bir tabir kullanmadım. Ancak ben esasen tutuklu yargılanmaya karşıyım. Buna Demirtaş, Kavala, kim olursa. Tutuklu yargılama istisnai bir tedbirdir. Hukuk bağımsız bir şekilde işlediğinde siyasiler onlara şunu yapacaksın, bunu yapacaksın talimatı veremez."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала