https://sputniknews.com.tr/20230511/afad-deprem-bilgi-destek-sistemi-15-mayis--itibariyla-sonlandirilacak-1070960599.html
AFAD Deprem Bilgi Destek Sistemi, 15 Mayıs itibarıyla sonlandırılacak
AFAD Deprem Bilgi Destek Sistemi, 15 Mayıs itibarıyla sonlandırılacak
AFAD, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili kurulan AFAD Deprem Bilgi Destek Sistemi'nin 15 Mayıs itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T16:56+0300
2023-05-11T16:56+0300
2023-05-11T16:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden 1 hafta sonra, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyete geçirilen AFAD Deprem Bilgi Destek Sistemi 15 Mayıs tarihi itibarıyla sonlandırılacaktır" denildi.
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
AFAD Deprem Bilgi Destek Sistemi, 15 Mayıs itibarıyla sonlandırılacak
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AFAD, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili kurulan AFAD Deprem Bilgi Destek Sistemi'nin 15 Mayıs itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden 1 hafta sonra, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyete geçirilen AFAD Deprem Bilgi Destek Sistemi 15 Mayıs tarihi itibarıyla sonlandırılacaktır" denildi.