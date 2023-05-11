https://sputniknews.com.tr/20230511/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-ve-cinin-ust-duzey-diplomati-vang-yi-ukrayna-krizini-gorustu-1070971097.html

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Çin'in üst düzey diplomatı Vang Yi Viyana'da görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Çin'in üst düzey diplomatı Vang Yi Viyana'da görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin'in en kıdemli diplomatı Vang Yi arasında Viyana'da 10-11 Mayıs tarihlerinde 2 gün süren görüşmeler... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T21:00+0300

2023-05-11T21:00+0300

2023-05-11T21:03+0300

dünya

abd

çin

jake sullivan

balon

kriz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067961878_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_17a48274435a9cadb45cce7a004db0be.jpg

Beyaz Saray ve Çin tarafından yapılan yazılı açıklamalarda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang'ın 10-11 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldiği bildirildi.Görüşme, Washington ile Pekin arasında, şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesi nedeniyle yaşanan kriz ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmesinden bu yana yapılan en üst düzey diplomatik temas oldu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, tarafların ABD-Çin ikili ilişkilerindeki önemli konuların yanı sıra küresel ve bölgesel güvenlik meseleleri, Ukrayna krizi ve Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkiler hakkında 'samimi, somut ve yapıcı' görüşmeler gerçekleştirdikleri kaydedildi.Tarafların, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2022'de Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede varılan anlayış birliği doğrultusunda stratejik iletişim kanallarını sürdürme konusunda anlaştıklarının belirtildiği açıklamada, "Bu toplantı, açık iletişim kanallarını sürdürmek ve rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmek için devam eden çabaların bir parçasıydı" ifadesine yer verildi.Biden, dün, Çin Devlet Başkanı Şi ile beklenen olası görüşmesi hakkında, 'ilerleme kaydedildiğini' ifade etmişti.Görüşmeye ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamada ise, tarafların Çin-ABD ilişkilerinin önündeki engellerin kaldırması ve istikrarın korunarak kötüye gidişin önlenmesi için görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.İki yetkilinin, Asya-Pasifik bölgesindeki durum, Ukrayna krizi ve ortak ilgi alanı olan diğer uluslararası ve bölgesel meselelerde değerlendirmelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, Vang'ın Çin'in Tayvan konusundaki tutumunu yinelediği kaydedildi.Açıklamada, tarafların, iki ülkenin üst düzey diplomatı ve güvenlik yetkilisi arasındaki bu stratejik iletişim kanalından faydalanmayı sürdürmesi konusunda mutabakata vardığı vurgulandı.Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile beklenen olası görüşmesi hakkında, 'ilerleme kaydedildiğini' ifade etmişti.Vang Yi'den önceki ÇKP Dış İlişkiler Direktörü Yang Cieçi, Sullivan ile 2021'de ve 2022'de Biden ile Şi arasındaki telefon ve videokonferans görüşmeleri öncesinde hazırlık için Zürih'te ve Roma'da görüşmeler gerçekleştirmişti.Vang ile Sullivan'ın son görüşmesinde de Biden ile Şi arasındaki yeni temasın hazırlıklarının yapıldığı tahmin ediliyor.ABD ile Çin arasındaki diplomatik ilişkiler şubattaki balon krizinin ardından kesilmişti. İki ülke arasında ayrıca ABD'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile ilişkileri, Çin'e teknoloji alanında getirdiği kısıtlamalar ve iki ülkenin Ukrayna krizindeki tutum farklılıkları nedeniyle anlaşmazlıklar yaşanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230219/blinken-balon-krizi-sonrasi-ilk-gorusmede-cinli-mevkidasina-abdnin-tepkisini-aktardi-1067218908.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin, jake sullivan, balon, kriz