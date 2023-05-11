https://sputniknews.com.tr/20230511/9-mayista-kievin-moskovaya-saldirmaya-calistigi-100e-yakin-iha-etkisiz-hale-getirildi-1070943568.html

‘9 Mayıs’ta Kiev’in Moskova’ya saldırmaya çalıştığı 100’e yakın İHA etkisiz hale getirildi’

‘9 Mayıs’ta Kiev’in Moskova’ya saldırmaya çalıştığı 100’e yakın İHA etkisiz hale getirildi’

Rus General Lipovoy, Zafer Günü kutlamalarının yapıldığı 9 Mayıs’ta Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik saldırı girişiminde bulunduğu 100’e yakın insansız hava... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T11:59+0300

2023-05-11T11:59+0300

2023-05-11T11:59+0300

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9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

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insansız hava aracı (iha)

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Rusya Subayları Prezidyumu Başkanı, Rusya Kahramanı unvanına sahip Hava Kuvvetleri Generali Sergey Lipovoy, basın toplantısında Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı 9 Mayıs’ta Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik saldırı girişiminde bulunduğu 100’e yakın İHA’nın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Tümgeneral Lipovoy, “O gün, bir şekilde Kızıl Meydan'a ulaşabilecekleri ve orada belli bir hasara yol açabilecekleri umuduyla hem Ukrayna topraklarından, hem de Moskova bölgesinden kullanılan yaklaşık 100 insansız hava aracı saldırısı oldu. Hava savunma sistemlerimizin, elektronik harp birimlerimizin eylemleri sonucunda İHA’ların bir kısmı etkisiz hale getirildi, indirildi, bir kısmı da doğrudan imha edildi” diye anlattı. Saldırılarda ilk kez menzili 800 kilometreye ulaşan Amerikan yapımı İHA’ların kullanıldığına dikkat çeken Lipovoy, “Bu tür İHA'lar hem keşif hem de saldırı için kullanılabilir. Bunlar Ukrayna topraklarından fırlatıldı. Bazı İHA’lar Belgorod bölgesinde düşürüldü, bazıları Kursk bölgesinde, Voronej ve Kaluga bölgelerinde etkisiz hale getirildi. Fiilen tüm saldırılar önlendi, tamamı bertaraf edildi ve bayramımız kusursuz geçti” ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, iha, insansız hava aracı (iha)