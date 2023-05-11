7 dakikada 7 pide yiyerek 5 çeyrek altın kazandı
© İHA / İHA-AW889321 7 dakikada 7 pide yiyen Süleyman Işık, 5 çeyrek altın kazandı
© İHA / İHA-AW889321
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Büyük Bursa Buluşması'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başlattığı 'Tahanlı Pide Yeme Yarışması'na katılan Süleyman Işık, 7 dakikada 7 pide yiyerek, 5 çeyrek altın kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen ‘Büyük Bursa Buluşması’ etkinliği, kadın kooperatifleri, Teknofest gençliği, gastronomi lezzetleri, gençlik ve engelli STK’ları ile spor kulüplerinin stantlarını Bursalılarla buluşturdu.
Merinos Park’taki buluşmaya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önce alandaki stantları gezdi. Bursa’ya özgü lezzetlerin sergilendiği stantlarda Başkan Aktaş ve Bakan Varank tarafından lokma ikram edildi.
Bu yıl üçüncüsü yapılan ve 16 yarışmacının kabul edildiği Tahanlı Pide Yeme Yarışması'nı Bakan Varank ve Aktaş da izledi.
Bu yıl üçüncüsü yapılan ve 16 yarışmacının kabul edildiği Tahanlı Pide Yeme Yarışması'nı Bakan Varank ve Aktaş da izledi.
Yarışma öncesi ödülün 3 çeyrek altın olduğunu öğrenen Bakan Varank, ilk 5’e giren yarışmacıların ödüllendirilmesini ve birincilik ödülünün 5 çeyrek altın yapılmasını istedi.
Ayrıca yarışmanın tek kadın yarışmacısı olan Bahar Tüzün’ü, yarış başlamadan gönüllerin şampiyonu ilan eden Bakan Varank’ın 16’dan geriye saymasıyla yarış başladı.
Yarışmada 7 dakikada 7 tahanlı pideyi yiyen Süleyman Işık 5 adet çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmanın ikincisi Mehmet Özbek 4, üçüncüsü Umut Yıldırım 3, dördüncüsü Mehmet Özdemir 2 ve beşincisi Mehmet Emin 1 çeyrek altın kazandı. Bakan Varank’ın gönüllerin şampiyonu ilan ettiği Bahar Tüzün firma tarafından 1 çeyrek altınla, Bakan Varank tarafından da Togg ile bir tur atma ile ödüllendirildi.
Yarışmada 7 dakikada 7 tahanlı pideyi yiyen Süleyman Işık 5 adet çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmanın ikincisi Mehmet Özbek 4, üçüncüsü Umut Yıldırım 3, dördüncüsü Mehmet Özdemir 2 ve beşincisi Mehmet Emin 1 çeyrek altın kazandı. Bakan Varank’ın gönüllerin şampiyonu ilan ettiği Bahar Tüzün firma tarafından 1 çeyrek altınla, Bakan Varank tarafından da Togg ile bir tur atma ile ödüllendirildi.