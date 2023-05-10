https://sputniknews.com.tr/20230510/zaharova-tum-dunyadaki-ruslari-oldurme-sozu-veren-budanovun-aciklamasi-terordur-1070925186.html

Zaharova: Tüm dünyadaki Rusları öldürme sözü veren Budanov'un açıklaması terördür

Zaharova: Tüm dünyadaki Rusları öldürme sözü veren Budanov'un açıklaması terördür

Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov'un Kiev mutlak zafer kazanana dek tüm dünyada Rusları öldürmeye devam etme sözü vermesini eleştiren Rusya... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T22:57+0300

2023-05-10T22:57+0300

2023-05-10T22:57+0300

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ukrayna

mariya zaharova

kirill budanov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov'un Kiev mutlak zafer kazanana dek tüm dünyada Rusları öldürmeye devam etme sözü vermesine tepki gösterdi.'Kiev'deki yeni Nazilerden biri' olarak nitelediği Budanov'un tüm dünyadaki Rusları öldürmeye hazır olduğunu belirterek canice bir söylemde bulunduğunu kaydeden Zaharova, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya veya İtalya gibi ülkelerin bu tür açıklamalardaki aşırıcılık unsurlarını görmesi için daha neye ihtiyaç olduğunu sordu."Bu terör değil de nedir?" diye devam eden Zaharova, "Belki de Batılı ülkeler için aşırıcılık ve terör, terör eylemleri sırasında NATO ülkelerinin vatandaşlarının hayatını kaybettiği vakalardır, o zaman terör ve aşırılık kınanması, cezalandırılması gereken bir şeydir" ifadelerini kullandı.Budanov'un sözlerine sert tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da GUR Başkanı'nın açıklamasının gerçekten canice olduğunu vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230508/ukrayna-askeri-istihbarat-dairesi-baskani-budanov-tum-dunyada-ruslari-oldurmeye-devam-edecegiz-1070773101.html

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rusya, ukrayna, mariya zaharova, kirill budanov