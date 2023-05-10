https://sputniknews.com.tr/20230510/yok-duyurdu-depremzede-ogrencilere-ek-kontenjan-1070878344.html

YÖK duyurdu: Depremzede öğrencilere ek kontenjan

YÖK duyurdu: Depremzede öğrencilere ek kontenjan

Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken yüzde 25 ek kontenjan ayrılmasını... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T09:58+0300

2023-05-10T09:58+0300

2023-05-10T10:06+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

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Kurul, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı. Ayrıca, depremzede öğrencilere ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1’er kontenjan verileceği belirtildi.Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas’ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı.Kimler yararlanamayacak?Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.Karar kapsamında deprem bölgesindeki Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri bulunuyor.Depremzede adaylar tercih sayısına bağlı olarak ve önceliklerine göre tercih sırasını gözeterek, genel kontenjanlarla birlikte kendilerine ayrılan ilave kontenjan kapsamındaki programlardan tercih yapabilecek.Bu kontenjanların dışında vakıf üniversitelerindeki her bir programa, 2547 sayılı Kanun’da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsamı dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç, depremzede YKS adayları için 1’er kontenjan ayrılacak.Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.

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yök, yükseköğretim kurulu (yök)