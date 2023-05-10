https://sputniknews.com.tr/20230510/yildirim-turkiye-bir-hukuk-devleti-sokak-kabadayisi-havasinda-meydan-okumalar-ulkeye-zarar-verir-1070872325.html

Yıldırım: Türkiye bir hukuk devleti, sokak kabadayısı havasında meydan okumalar ülkeye zarar verir

Yıldırım: Türkiye bir hukuk devleti, sokak kabadayısı havasında meydan okumalar ülkeye zarar verir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Türkiye bir hukuk devleti. Hiç kimse hukuktan üstün değildir. Eğer bir kural varsa bu kuralı ihlal etmek, 'Ben... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T01:09+0300

2023-05-10T01:09+0300

2023-05-10T01:16+0300

2023 türkiye seçimleri

binali yıldırım

seçim

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

hüda-par

ekrem imamoğlu

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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Yıldırım, bu seçimi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin, seçimin Türkiye dışında başka ülkeler veya terör grupları tarafından daha fazla önemsenmesi olduğuna işaret etti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti sırasındaki olaylara ilişkin değerlendirmesi sorulan Yıldırım, söz konusu olay olur olmaz hemen valiyi ve belediye başkanını aradığını belirterek, şunları söyledi:'Taş atma işi acaba doğal bir tepki midir, önceden yapılan bir hazırlık mıdır?'Taş atıldığının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Doğru bir şey değil. Bunu onaylayamayız ama olayın iç yüzünü bilemediğim için, oradaki olay nasıl gelişti, o taş atma işi acaba doğal bir tepki midir, önceden yapılan bir hazırlık mıdır, doğrusu bu, yapılacak soruşturmalarda ortaya çıkacak" dedi.Yıldırım, yaşanan olayın arzu edilmeyen bir durum olduğunu ifade ederek, "Ancak sorumluluk sahibi siyasetçilerin de kurallara uyması esastır. Hani diyelim ki İmamoğlu orada yapmada ısrar etmemişse bu olay da olmayacak. İşin bir de o tarafı var. Orada herkesin yaptığı yerde sen de git yap. Senin ne ayrıcalığın var?" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum'' dediğini dile getiren Yıldırım, "Yani ne gereği var şimdi? Daha seçim olmamış. Bugün kalkıp bunu söylemek daha yapılmayan seçime gölge düşürmek veya kaybedeceğini hissettiği için şimdiden altyapı hazırlamak... Bunu çok yanlış buluyorum. Ülkeyi yönetmeye talip olanların bu ve buna benzer ifadeleri ülkemize zarar verir, kurumlarımıza zarar verir, milletimizi mutsuz eder" diye konuştu.Yıldırım, Kandil'in ''Biz Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz" dediğini ifade ederek, "Bugüne kadar HDP'nin PKK terör örgütünü lanetlediğini, reddettiğini, yaptıklarını onaylamadığını söylediğini duyan var mı? Ben duymadım. Duyan varsa söylesin. Nasıl oluyor yani HDP PKK'ya sahip çıkıyor. PKK da 'Seçimlerde Millet İttifakı adayını destekleyeceğim.' diye avaz avaz bağırıyor. 'Bizim terör örgütüyle alakamız yok. Onların desteğine de ihtiyacımız yok'. Bunu külahıma anlat. Bunu vatandaş yemez" şeklinde konuştu.'Türkiye'nin üniter yapısına karşı değiliz' diyorlar'Binali Yıldırım, HÜDA PAR ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi:'Bu terör örgütlerine çıkıp bir şey demiyorlar'Millet İttifakı'nı terör örgütlerinin ve onun arkasındaki ülkelerin desteklediği yönünde bir iddiası bulunduğunu aktaran Yıldırım, şunları dile getirdi:Yıldırım, bunun da kendi tezlerini güçlendirdiğini ve desteklediğini ifade ederek, "Eğer çıksa yarın HDP, 'Benim PKK'yla alakam yok. PKK bir terör örgütüdür. 40 bin insanımızın kanına girmiştir. Şehitlerimiz vardır. Sivil, masum insanları 40 yıldır öldürmektedir. Ülkemizin 400 milyar dolar kaynağını yok etmiştir. Ben bu terör örgütünü şiddetle reddediyorum.' dese ben bütün söylediklerimi geri alacağım. Hiçbir ithamda da bulunmayacağım. Bunu söyleyebilir mi? Söyleyemez çünkü HDP'nin iradesi yok. Yani seçime kimin gireceğini, aday gösterilip gösterilmeyeceğini, kimlerin aday gösterilmeyeceğini dağ kadroları belirliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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binali yıldırım, seçim, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, hüda-par, ekrem imamoğlu