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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Yıldırım: Türkiye bir hukuk devleti, sokak kabadayısı havasında meydan okumalar ülkeye zarar verir
Yıldırım: Türkiye bir hukuk devleti, sokak kabadayısı havasında meydan okumalar ülkeye zarar verir
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Türkiye bir hukuk devleti. Hiç kimse hukuktan üstün değildir. Eğer bir kural varsa bu kuralı ihlal etmek, 'Ben... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T01:09+0300
2023-05-10T01:16+0300
2023 türkiye seçimleri
binali yıldırım
seçim
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
hüda-par
ekrem imamoğlu
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Yıldırım, bu seçimi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin, seçimin Türkiye dışında başka ülkeler veya terör grupları tarafından daha fazla önemsenmesi olduğuna işaret etti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti sırasındaki olaylara ilişkin değerlendirmesi sorulan Yıldırım, söz konusu olay olur olmaz hemen valiyi ve belediye başkanını aradığını belirterek, şunları söyledi:'Taş atma işi acaba doğal bir tepki midir, önceden yapılan bir hazırlık mıdır?'Taş atıldığının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Doğru bir şey değil. Bunu onaylayamayız ama olayın iç yüzünü bilemediğim için, oradaki olay nasıl gelişti, o taş atma işi acaba doğal bir tepki midir, önceden yapılan bir hazırlık mıdır, doğrusu bu, yapılacak soruşturmalarda ortaya çıkacak" dedi.Yıldırım, yaşanan olayın arzu edilmeyen bir durum olduğunu ifade ederek, "Ancak sorumluluk sahibi siyasetçilerin de kurallara uyması esastır. Hani diyelim ki İmamoğlu orada yapmada ısrar etmemişse bu olay da olmayacak. İşin bir de o tarafı var. Orada herkesin yaptığı yerde sen de git yap. Senin ne ayrıcalığın var?" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum'' dediğini dile getiren Yıldırım, "Yani ne gereği var şimdi? Daha seçim olmamış. Bugün kalkıp bunu söylemek daha yapılmayan seçime gölge düşürmek veya kaybedeceğini hissettiği için şimdiden altyapı hazırlamak... Bunu çok yanlış buluyorum. Ülkeyi yönetmeye talip olanların bu ve buna benzer ifadeleri ülkemize zarar verir, kurumlarımıza zarar verir, milletimizi mutsuz eder" diye konuştu.Yıldırım, Kandil'in ''Biz Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz" dediğini ifade ederek, "Bugüne kadar HDP'nin PKK terör örgütünü lanetlediğini, reddettiğini, yaptıklarını onaylamadığını söylediğini duyan var mı? Ben duymadım. Duyan varsa söylesin. Nasıl oluyor yani HDP PKK'ya sahip çıkıyor. PKK da 'Seçimlerde Millet İttifakı adayını destekleyeceğim.' diye avaz avaz bağırıyor. 'Bizim terör örgütüyle alakamız yok. Onların desteğine de ihtiyacımız yok'. Bunu külahıma anlat. Bunu vatandaş yemez" şeklinde konuştu.'Türkiye'nin üniter yapısına karşı değiliz' diyorlar'Binali Yıldırım, HÜDA PAR ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi:'Bu terör örgütlerine çıkıp bir şey demiyorlar'Millet İttifakı'nı terör örgütlerinin ve onun arkasındaki ülkelerin desteklediği yönünde bir iddiası bulunduğunu aktaran Yıldırım, şunları dile getirdi:Yıldırım, bunun da kendi tezlerini güçlendirdiğini ve desteklediğini ifade ederek, "Eğer çıksa yarın HDP, 'Benim PKK'yla alakam yok. PKK bir terör örgütüdür. 40 bin insanımızın kanına girmiştir. Şehitlerimiz vardır. Sivil, masum insanları 40 yıldır öldürmektedir. Ülkemizin 400 milyar dolar kaynağını yok etmiştir. Ben bu terör örgütünü şiddetle reddediyorum.' dese ben bütün söylediklerimi geri alacağım. Hiçbir ithamda da bulunmayacağım. Bunu söyleyebilir mi? Söyleyemez çünkü HDP'nin iradesi yok. Yani seçime kimin gireceğini, aday gösterilip gösterilmeyeceğini, kimlerin aday gösterilmeyeceğini dağ kadroları belirliyor" değerlendirmesinde bulundu.
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binali yıldırım, seçim, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, hüda-par, ekrem imamoğlu
binali yıldırım, seçim, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, hüda-par, ekrem imamoğlu

Yıldırım: Türkiye bir hukuk devleti, sokak kabadayısı havasında meydan okumalar ülkeye zarar verir

01:09 10.05.2023 (güncellendi: 01:16 10.05.2023)
© AAAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım (sol 2) ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik (solda), DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı(sol 3) ziyaret etti. Ziyaret sonrası Binali Yıldırım açıklama yaptı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım (sol 2) ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik (solda), DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı(sol 3) ziyaret etti. Ziyaret sonrası Binali Yıldırım açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Türkiye bir hukuk devleti. Hiç kimse hukuktan üstün değildir. Eğer bir kural varsa bu kuralı ihlal etmek, 'Ben size sorarım', işte 'Siz gününüzü göreceksiniz' gibi hukuka, siyasetçinin ağzına uymayan, tam bir sokak kabadayısı havasında meydan okumalar bu ülkeye zarar verir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Yıldırım, bu seçimi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin, seçimin Türkiye dışında başka ülkeler veya terör grupları tarafından daha fazla önemsenmesi olduğuna işaret etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti sırasındaki olaylara ilişkin değerlendirmesi sorulan Yıldırım, söz konusu olay olur olmaz hemen valiyi ve belediye başkanını aradığını belirterek, şunları söyledi:
"Bana söylenen şu: Ekrem Bey'in Erzurum'a esnaf ziyareti için geleceğine dair teşkilatı yazılı bir bilgi veriyor oradaki yetkililere. Gelince esnaf ziyareti yapmaktan vazgeçiyor. Aracın üzerinden miting yapmaya karar veriyor. Buraya kadar da bir şey yok. Yalnız İl Seçim Kurulu ve Valiliğin belirlediği miting alanı var. Oraya gitmesini söylüyorlar. 'Yok' diyor, 'Ben Yakutiye'de, burada yapacağım.' diyor. Orada ısrar edince, burası miting alanı değil, yaparsın-yapamazsın derken o etrafta bulunan sokaklardaki insanlar akın akın bu tarafa yürümeye başlıyorlar. Orada gelişen bir şey. Olay bundan ibaret. Türkiye bir hukuk devleti. Hiç kimse hukuktan üstün değildir. Eğer bir kural varsa bu kuralı ihlal etmek, 'Ben size sorarım', işte 'Siz gününüzü göreceksiniz' gibi hukuka, siyasetçinin ağzına uymayan, tam bir sokak kabadayısı havasında meydan okumalar bu ülkeye zarar verir. Bunlarla kimse sonuç alamaz."

'Taş atma işi acaba doğal bir tepki midir, önceden yapılan bir hazırlık mıdır?'

Taş atıldığının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Doğru bir şey değil. Bunu onaylayamayız ama olayın iç yüzünü bilemediğim için, oradaki olay nasıl gelişti, o taş atma işi acaba doğal bir tepki midir, önceden yapılan bir hazırlık mıdır, doğrusu bu, yapılacak soruşturmalarda ortaya çıkacak" dedi.
Yıldırım, yaşanan olayın arzu edilmeyen bir durum olduğunu ifade ederek, "Ancak sorumluluk sahibi siyasetçilerin de kurallara uyması esastır. Hani diyelim ki İmamoğlu orada yapmada ısrar etmemişse bu olay da olmayacak. İşin bir de o tarafı var. Orada herkesin yaptığı yerde sen de git yap. Senin ne ayrıcalığın var?" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum'' dediğini dile getiren Yıldırım, "Yani ne gereği var şimdi? Daha seçim olmamış. Bugün kalkıp bunu söylemek daha yapılmayan seçime gölge düşürmek veya kaybedeceğini hissettiği için şimdiden altyapı hazırlamak... Bunu çok yanlış buluyorum. Ülkeyi yönetmeye talip olanların bu ve buna benzer ifadeleri ülkemize zarar verir, kurumlarımıza zarar verir, milletimizi mutsuz eder" diye konuştu.
Yıldırım, Kandil'in ''Biz Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz" dediğini ifade ederek, "Bugüne kadar HDP'nin PKK terör örgütünü lanetlediğini, reddettiğini, yaptıklarını onaylamadığını söylediğini duyan var mı? Ben duymadım. Duyan varsa söylesin. Nasıl oluyor yani HDP PKK'ya sahip çıkıyor. PKK da 'Seçimlerde Millet İttifakı adayını destekleyeceğim.' diye avaz avaz bağırıyor. 'Bizim terör örgütüyle alakamız yok. Onların desteğine de ihtiyacımız yok'. Bunu külahıma anlat. Bunu vatandaş yemez" şeklinde konuştu.

'Türkiye'nin üniter yapısına karşı değiliz' diyorlar'

Binali Yıldırım, HÜDA PAR ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"Bir kere HÜDA PAR hangi terör faaliyetini yapmış? Kimi öldürmüş? 'Hizbullah'la alakamız yok.' diye açıkladılar. Biz niyet okuyuculuğu mu yapıyoruz? Genel başkanı çıktı dedi ki 'Bizim Hizbullah'la alakamız yok'. Bitti. Biz söylenene itibar ederiz. Ne zamana kadar? Aksi ispatlanıncaya kadar. Teröre bulaşmış bir yapıları yok. Söylemlerinde sıkıntı olabilir. Ama biz onların söylemlerini kabul etmek zorunda değiliz. Kaldı ki 'Türkiye'nin üniter yapısına karşı değiliz' diyorlar. 'Bayrağına karşı değiliz' diyorlar. Yani 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın belirlediği hususlara bizim bir itirazımız yok' diyorlar. Hal böyle olunca, teröre de bulaşmayınca yani biz ne diyeceğiz? 'Ya öyle diyorlar ama bunların kafalarının arkasında bir şey var.' O zaman başka bir şeye gelir iş. Şüpheyle amel olmaz."

'Bu terör örgütlerine çıkıp bir şey demiyorlar'

Millet İttifakı'nı terör örgütlerinin ve onun arkasındaki ülkelerin desteklediği yönünde bir iddiası bulunduğunu aktaran Yıldırım, şunları dile getirdi:
"Benim bu iddiama çok aşırı tepki gösteriyorlar da yani 6 tane ortak var. Çıkıp kendileri bana tepki göstereceğine bu terör örgütlerine bir şey demiyorlar. Bu düşündürücü değil mi? Yani asıl bu sözleri söyleyenlere dönüp demeleri lazım 'Siz kimsiniz kardeşim? Bizim sizin desteğinize mi ihtiyacımız var? Bizim seçmenimiz Türkiye'de. Biz Türk milletine güveniyoruz'. Yani her şeyi söylüyor. İçinde milliyetçi, ülkücü, Atatürkçü değerlere sahip Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani bütün yapı içerisinde muhafazakar partiler var. 6 tane yani Türkiye'nin bütün siyasi renklerini barındıran partiler çıkıp da bu tehditlere karşı, 14 Mayıs ve sonrasına yönelik tehditlere karşı tek bir kelime söylemiyorlar."
Yıldırım, bunun da kendi tezlerini güçlendirdiğini ve desteklediğini ifade ederek, "Eğer çıksa yarın HDP, 'Benim PKK'yla alakam yok. PKK bir terör örgütüdür. 40 bin insanımızın kanına girmiştir. Şehitlerimiz vardır. Sivil, masum insanları 40 yıldır öldürmektedir. Ülkemizin 400 milyar dolar kaynağını yok etmiştir. Ben bu terör örgütünü şiddetle reddediyorum.' dese ben bütün söylediklerimi geri alacağım. Hiçbir ithamda da bulunmayacağım. Bunu söyleyebilir mi? Söyleyemez çünkü HDP'nin iradesi yok. Yani seçime kimin gireceğini, aday gösterilip gösterilmeyeceğini, kimlerin aday gösterilmeyeceğini dağ kadroları belirliyor" değerlendirmesinde bulundu.
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