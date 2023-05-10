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https://sputniknews.com.tr/20230510/voronej-valisi-iki-insansiz-hava-araci-bolgedeki-bir-askeri-tesise-saldiri-girisiminde-bulundu-1070887804.html
Voronej Valisi: İki insansız hava aracı bölgedeki bir askeri tesise saldırı girişiminde bulundu
Voronej Valisi: İki insansız hava aracı bölgedeki bir askeri tesise saldırı girişiminde bulundu
Voronej Valisi Aleksandr Gusev, iki insansız hava aracının (İHA) Voronej bölgesinde yer alan bir askeri tesise saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T12:29+0300
2023-05-10T12:29+0300
dünya
rusya
voronej
iha
insansız hava aracı (iha)
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Telegram kanalından açıklama yapan Gusev, iki İHA’nın Voronej bölgesinde yer alan bir askeri tesise saldırı girişiminde bulunduğunu, araçlardan birinin ‘etki önlemleri sonucunda’ rotasından saparak düştüğünü, diğer aracın ise açılan ateşle imha edildiğini belirtti. İHA’ların hangi askeri tesise saldırı girişiminde bulunduğuna dair bilgi paylaşmayan Gusev, “Kolluk kuvvetleri ve askeri komuta kademesi ile etkileşim devam ediyor. Güvenliği sağlamaya yönelik bir dizi ek önlem uygulanıyor” ifadelerini paylaştı. Baza sitesinin Telegram kanalından yapılan açıklamada ise dün gece İHA’ların bir askeri poligona saldırı girişiminde bulunduğu, patlayıcı yüklü iki aracın tesise yaklaştığı ve düştükleri sırada infilak ettikleri, saldırı sonucu yaklaşık 14 askerin yaralandığı, can kaybı olmadığı bildirildi.Bugün ayrıca Rusya’nın Ukrayna sınırında, biri Belgorod diğer ise Kursk bölgesinde olmak üzere iki insansız hava aracının daha etkisiz hale getirildiği bildiriliyor.
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rusya, voronej, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı
rusya, voronej, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı

Voronej Valisi: İki insansız hava aracı bölgedeki bir askeri tesise saldırı girişiminde bulundu

12:29 10.05.2023
CC BY 4.0 / Rusya Savunma Bakanlığı / Rusya, teröristlerin Suriye’deki üslerine saldırısında kullandığı İHA’ların yeni fotoğraflarını yayınladı
Rusya, teröristlerin Suriye’deki üslerine saldırısında kullandığı İHA’ların yeni fotoğraflarını yayınladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
CC BY 4.0 / Rusya Savunma Bakanlığı /
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Voronej Valisi Aleksandr Gusev, iki insansız hava aracının (İHA) Voronej bölgesinde yer alan bir askeri tesise saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Telegram kanalından açıklama yapan Gusev, iki İHA’nın Voronej bölgesinde yer alan bir askeri tesise saldırı girişiminde bulunduğunu, araçlardan birinin ‘etki önlemleri sonucunda’ rotasından saparak düştüğünü, diğer aracın ise açılan ateşle imha edildiğini belirtti.
İHA’ların hangi askeri tesise saldırı girişiminde bulunduğuna dair bilgi paylaşmayan Gusev, “Kolluk kuvvetleri ve askeri komuta kademesi ile etkileşim devam ediyor. Güvenliği sağlamaya yönelik bir dizi ek önlem uygulanıyor” ifadelerini paylaştı.
Baza sitesinin Telegram kanalından yapılan açıklamada ise dün gece İHA’ların bir askeri poligona saldırı girişiminde bulunduğu, patlayıcı yüklü iki aracın tesise yaklaştığı ve düştükleri sırada infilak ettikleri, saldırı sonucu yaklaşık 14 askerin yaralandığı, can kaybı olmadığı bildirildi.
Bugün ayrıca Rusya’nın Ukrayna sınırında, biri Belgorod diğer ise Kursk bölgesinde olmak üzere iki insansız hava aracının daha etkisiz hale getirildiği bildiriliyor.
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