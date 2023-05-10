https://sputniknews.com.tr/20230510/umit-ozdag-sinan-oganin-basarili-olacagina-inaniyoruz-1070913537.html

Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz

Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz. Ülkemizde milyonlarca göçmen ve sığınmacı var... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T19:19+0300

2023-05-10T19:19+0300

2023-05-10T19:20+0300

2023 türkiye seçimleri

ümit özdağ

zafer partisi

suriye

sığınma

sığınma talebi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069539485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8fe2c95646e7ea4576191f447eb85584.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Özdağ, Silifke'deki programı kapsamında, Göksu Mahallesi'nde engelliler yararına düzenlenen kermese katıldı.Buradaki konuşmasında, ülkenin sorunlarını Zafer Partisinin çözeceğini belirten Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz. Ülkemizde milyonlarca göçmen ve sığınmacı var. Biz, bir sene içerisinde hepsini ülkelerine geri göndereceğiz" dedi.Ümit Özdağ, sonrasında Atatürk Caddesi'nde esnafı gezdi, sohbet ettiği vatandaşlardan seçim için destek istedi.Partisinin Erdemli İlçe Başkanlığında partililerle de bir araya gelen Özdağ, daha sonra Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümit özdağ, zafer partisi, suriye, sığınma, sığınma talebi