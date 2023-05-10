https://sputniknews.com.tr/20230510/umit-ozdag-sinan-oganin-basarili-olacagina-inaniyoruz-1070913537.html
Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz
Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz. Ülkemizde milyonlarca göçmen ve sığınmacı var... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T19:19+0300
2023-05-10T19:19+0300
2023-05-10T19:20+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
zafer partisi
suriye
sığınma
sığınma talebi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Özdağ, Silifke'deki programı kapsamında, Göksu Mahallesi'nde engelliler yararına düzenlenen kermese katıldı.Buradaki konuşmasında, ülkenin sorunlarını Zafer Partisinin çözeceğini belirten Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz. Ülkemizde milyonlarca göçmen ve sığınmacı var. Biz, bir sene içerisinde hepsini ülkelerine geri göndereceğiz" dedi.Ümit Özdağ, sonrasında Atatürk Caddesi'nde esnafı gezdi, sohbet ettiği vatandaşlardan seçim için destek istedi.Partisinin Erdemli İlçe Başkanlığında partililerle de bir araya gelen Özdağ, daha sonra Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
suriye
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ümit özdağ, zafer partisi, suriye, sığınma, sığınma talebi
ümit özdağ, zafer partisi, suriye, sığınma, sığınma talebi
Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz
19:19 10.05.2023 (güncellendi: 19:20 10.05.2023) Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz. Ülkemizde milyonlarca göçmen ve sığınmacı var. Biz, bir sene içerisinde hepsini ülkelerine geri göndereceğiz" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Özdağ, Silifke'deki programı kapsamında, Göksu Mahallesi'nde engelliler yararına düzenlenen kermese katıldı.
Buradaki konuşmasında, ülkenin sorunlarını Zafer Partisinin çözeceğini belirten Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz. Ülkemizde milyonlarca göçmen ve sığınmacı var. Biz, bir sene içerisinde hepsini ülkelerine geri göndereceğiz" dedi.
Ümit Özdağ, sonrasında Atatürk Caddesi'nde esnafı gezdi, sohbet ettiği vatandaşlardan seçim için destek istedi.
Partisinin Erdemli İlçe Başkanlığında partililerle de bir araya gelen Özdağ, daha sonra Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.