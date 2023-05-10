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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/trtde-secim-yayininda-kozmik-oda-iddiasina-iki-farkli-aciklama-1070921627.html
TRT’de seçim yayınında ‘kozmik oda’ iddiasına iki farklı açıklama
TRT’de seçim yayınında ‘kozmik oda’ iddiasına iki farklı açıklama
Gazeteci Devrim Gürkan, seçim günü için TRT’de 15 milyon euro’ya yeni bir sistem alınarak özel bir ‘kozmik oda’ kurulduğunu ve seçim sonuçlarının bu yeni... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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Seçim günü için TRT’de 15 milyon euro’ya yeni bir sistem alınarak özel bir ‘kozmik oda’ kurulduğunu ve seçim sonuçlarının bu yeni birimden geçerek verileceğini iddia eden gazeteci Devrim Gürkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.Gürkan, “AK Parti’nin iktidarından önce TRT kendi personeliyle seçimleri izlerdi. Yazdıklarımla ilgili resmi bir açıklama olmadı ama biri tanıdığım biri de kendisini TRT çalışanı olarak tanıtan iki kişi beni aradı. Tanıdığım kişi yeni sistemin, yeni açılacak dijital kanal için olduğunu söyledi. Kendisini TRT çalışanı olarak tanıtan kişi ise ‘yeni açılan Diyanet çocuk kanalının ihalesi o’ dedi. Yani birbiriyle çelişen iki açıklama yapıldı” dedi.
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trt, seçim, kozmik oda
trt, seçim, kozmik oda

TRT’de seçim yayınında ‘kozmik oda’ iddiasına iki farklı açıklama

22:04 10.05.2023
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Gazeteci Devrim Gürkan, seçim günü için TRT’de 15 milyon euro’ya yeni bir sistem alınarak özel bir ‘kozmik oda’ kurulduğunu ve seçim sonuçlarının bu yeni birimden geçerek verileceğini iddia etti.
Seçim günü için TRT’de 15 milyon euro’ya yeni bir sistem alınarak özel bir ‘kozmik oda’ kurulduğunu ve seçim sonuçlarının bu yeni birimden geçerek verileceğini iddia eden gazeteci Devrim Gürkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
Gürkan, “AK Parti’nin iktidarından önce TRT kendi personeliyle seçimleri izlerdi. Yazdıklarımla ilgili resmi bir açıklama olmadı ama biri tanıdığım biri de kendisini TRT çalışanı olarak tanıtan iki kişi beni aradı. Tanıdığım kişi yeni sistemin, yeni açılacak dijital kanal için olduğunu söyledi. Kendisini TRT çalışanı olarak tanıtan kişi ise ‘yeni açılan Diyanet çocuk kanalının ihalesi o’ dedi. Yani birbiriyle çelişen iki açıklama yapıldı” dedi.
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