https://sputniknews.com.tr/20230510/trtde-secim-yayininda-kozmik-oda-iddiasina-iki-farkli-aciklama-1070921627.html

TRT’de seçim yayınında ‘kozmik oda’ iddiasına iki farklı açıklama

TRT’de seçim yayınında ‘kozmik oda’ iddiasına iki farklı açıklama

Gazeteci Devrim Gürkan, seçim günü için TRT’de 15 milyon euro’ya yeni bir sistem alınarak özel bir ‘kozmik oda’ kurulduğunu ve seçim sonuçlarının bu yeni... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T22:04+0300

2023-05-10T22:04+0300

2023-05-10T22:04+0300

akşam postasi

trt

seçim

kozmik oda

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Seçim günü için TRT’de 15 milyon euro’ya yeni bir sistem alınarak özel bir ‘kozmik oda’ kurulduğunu ve seçim sonuçlarının bu yeni birimden geçerek verileceğini iddia eden gazeteci Devrim Gürkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.Gürkan, “AK Parti’nin iktidarından önce TRT kendi personeliyle seçimleri izlerdi. Yazdıklarımla ilgili resmi bir açıklama olmadı ama biri tanıdığım biri de kendisini TRT çalışanı olarak tanıtan iki kişi beni aradı. Tanıdığım kişi yeni sistemin, yeni açılacak dijital kanal için olduğunu söyledi. Kendisini TRT çalışanı olarak tanıtan kişi ise ‘yeni açılan Diyanet çocuk kanalının ihalesi o’ dedi. Yani birbiriyle çelişen iki açıklama yapıldı” dedi.

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2023

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Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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trt, seçim, kozmik oda