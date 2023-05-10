https://sputniknews.com.tr/20230510/trtde-secim-yayininda-kozmik-oda-iddiasina-iki-farkli-aciklama-1070921627.html
TRT’de seçim yayınında ‘kozmik oda’ iddiasına iki farklı açıklama
TRT’de seçim yayınında ‘kozmik oda’ iddiasına iki farklı açıklama
Gazeteci Devrim Gürkan, seçim günü için TRT’de 15 milyon euro’ya yeni bir sistem alınarak özel bir ‘kozmik oda’ kurulduğunu ve seçim sonuçlarının bu yeni... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:04+0300
2023-05-10T22:04+0300
2023-05-10T22:04+0300
akşam postasi
trt
seçim
kozmik oda
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Seçim günü için TRT’de 15 milyon euro’ya yeni bir sistem alınarak özel bir ‘kozmik oda’ kurulduğunu ve seçim sonuçlarının bu yeni birimden geçerek verileceğini iddia eden gazeteci Devrim Gürkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.Gürkan, “AK Parti’nin iktidarından önce TRT kendi personeliyle seçimleri izlerdi. Yazdıklarımla ilgili resmi bir açıklama olmadı ama biri tanıdığım biri de kendisini TRT çalışanı olarak tanıtan iki kişi beni aradı. Tanıdığım kişi yeni sistemin, yeni açılacak dijital kanal için olduğunu söyledi. Kendisini TRT çalışanı olarak tanıtan kişi ise ‘yeni açılan Diyanet çocuk kanalının ihalesi o’ dedi. Yani birbiriyle çelişen iki açıklama yapıldı” dedi.
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
trt, seçim, kozmik oda
TRT’de seçim yayınında ‘kozmik oda’ iddiasına iki farklı açıklama
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Gazeteci Devrim Gürkan, seçim günü için TRT’de 15 milyon euro’ya yeni bir sistem alınarak özel bir ‘kozmik oda’ kurulduğunu ve seçim sonuçlarının bu yeni birimden geçerek verileceğini iddia etti.
Seçim günü için TRT’de 15 milyon euro’ya yeni bir sistem alınarak özel bir ‘kozmik oda’ kurulduğunu ve seçim sonuçlarının bu yeni birimden geçerek verileceğini iddia eden gazeteci Devrim Gürkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
Gürkan, “AK Parti’nin iktidarından önce TRT kendi personeliyle seçimleri izlerdi. Yazdıklarımla ilgili resmi bir açıklama olmadı ama biri tanıdığım biri de kendisini TRT çalışanı olarak tanıtan iki kişi beni aradı. Tanıdığım kişi yeni sistemin, yeni açılacak dijital kanal için olduğunu söyledi. Kendisini TRT çalışanı olarak tanıtan kişi ise ‘yeni açılan Diyanet çocuk kanalının ihalesi o’ dedi. Yani birbiriyle çelişen iki açıklama yapıldı” dedi.