https://sputniknews.com.tr/20230510/trabzonda-iyi-parti-ve-mhp-ayni-gun-miting-yapiyor-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1070875395.html
Trabzon'da İYİ Parti ve MHP aynı gün miting yapıyor: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trabzon'da İYİ Parti ve MHP aynı gün miting yapıyor: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, İYİ Parti ve MHP'nin bugün kentte düzenleyeceği mitingler nedeniyle bazı caddelerin trafiğe kapatılacağını bildirdi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T06:54+0300
2023-05-10T06:54+0300
2023-05-10T06:54+0300
2023 türkiye seçimleri
trabzon
iyi parti
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
miting
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14 Mayıs Seçimleri'nde son dönemece girilirken siyasi partiler son mitinglerini düzenliyor. İYİ Parti ve MHP'nin aynı gün Trabzon'da miting yapacak olması bazı yolların trafiğe kapatılmasına neden oldu.Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gülbahar Hatun Mahallesi Atapark Alanı'nda yapılacak MHP mitingiyle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 08.30-16.30 saatleri arasında, Trabzonspor Bulvarı'nda İnönü Caddesi Kavşağı Hatuncuk Cami önünden yeni valilik binası arası ve bağlantı yolları ile Mumcular Sokak Varlıbaş Alışveriş Merkezi yanı güzergahının trafiğe kapatılacağı belirtildi.Kent Meydanı'nda yapılacak İYİ Parti mitingiyle ilgili ise 14.00-18.30 saatleri arasında Şehit İbrahim Karaoğlan Caddesi (Liman Kavşağı'ndan Taşbaşı Meydan arası) ve bağlantı yolları, Baro Kavşağı meydan girişi ile İmperial Hastanesi'nden Gazipaşa Caddesi'ne bağlantı yolu ve meydan bölgesi bağlantı yollarının araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/kilicdaroglu-biz-cumhurbaskanligini-kazanacagiz-3-ay-icinde-vize-problemlerini-cozecegiz-1069236784.html
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trabzon, iyi parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), miting
trabzon, iyi parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), miting
Trabzon'da İYİ Parti ve MHP aynı gün miting yapıyor: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü, İYİ Parti ve MHP'nin bugün kentte düzenleyeceği mitingler nedeniyle bazı caddelerin trafiğe kapatılacağını bildirdi.
14 Mayıs Seçimleri'nde son dönemece girilirken siyasi partiler son mitinglerini düzenliyor.
İYİ Parti ve MHP'nin aynı gün Trabzon'da miting yapacak olması bazı yolların trafiğe kapatılmasına neden oldu.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gülbahar Hatun Mahallesi Atapark Alanı'nda yapılacak MHP mitingiyle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 08.30-16.30 saatleri arasında, Trabzonspor Bulvarı'nda İnönü Caddesi Kavşağı Hatuncuk Cami önünden yeni valilik binası arası ve bağlantı yolları ile Mumcular Sokak Varlıbaş Alışveriş Merkezi yanı güzergahının trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Kent Meydanı'nda yapılacak İYİ Parti mitingiyle ilgili ise 14.00-18.30 saatleri arasında Şehit İbrahim Karaoğlan Caddesi (Liman Kavşağı'ndan Taşbaşı Meydan arası) ve bağlantı yolları, Baro Kavşağı meydan girişi ile İmperial Hastanesi'nden Gazipaşa Caddesi'ne bağlantı yolu ve meydan bölgesi bağlantı yollarının araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.