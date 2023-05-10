https://sputniknews.com.tr/20230510/tayvanda-insaat-vinci-metronun-uzerine-dustu-1-olu-8-yarali-1070894869.html

Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı

Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı

Tayvan’ın Taichung şehrinde inşaat vincinin metro hattına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

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Tayvan’ın batısında bulunan Taichung şehrinde yapımı süren inşaatta bir vinç yerel saatle 12.29 sıralarında koparak sefer yapan trenin üzerine düştü. Vinç 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Taichung itfaiyesinin paylaştığı bilgilere göre, hayatını kaybeden 52 yaşındaki kadının vincin kopan kolunun darbesiyle trenden savrulduğu öğrenildi. Trenin altından çıkarılan kadının ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı fakat yolda hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın görgü tanıkları vincin trene çarpmasıyla trenin yan tarafını parçaladığını ve metal levhaları bıçak gibi keserek camları kırdığını ifade etti.

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Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı 2023-05-10T14:03+0300 true PT0M31S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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vinç, metro, kaza, video, видео