https://sputniknews.com.tr/20230510/tayvanda-insaat-vinci-metronun-uzerine-dustu-1-olu-8-yarali-1070894869.html
Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı
Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı
Tayvan’ın Taichung şehrinde inşaat vincinin metro hattına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:03+0300
2023-05-10T14:03+0300
2023-05-10T14:03+0300
dünya
vinç
metro
kaza
video
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Tayvan’ın batısında bulunan Taichung şehrinde yapımı süren inşaatta bir vinç yerel saatle 12.29 sıralarında koparak sefer yapan trenin üzerine düştü. Vinç 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Taichung itfaiyesinin paylaştığı bilgilere göre, hayatını kaybeden 52 yaşındaki kadının vincin kopan kolunun darbesiyle trenden savrulduğu öğrenildi. Trenin altından çıkarılan kadının ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı fakat yolda hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın görgü tanıkları vincin trene çarpmasıyla trenin yan tarafını parçaladığını ve metal levhaları bıçak gibi keserek camları kırdığını ifade etti.
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Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı
Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı
2023-05-10T14:03+0300
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vinç, metro, kaza, video, видео
vinç, metro, kaza, video, видео
Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı
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Tayvan’ın Taichung şehrinde inşaat vincinin metro hattına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Tayvan’ın batısında bulunan Taichung şehrinde yapımı süren inşaatta bir vinç yerel saatle 12.29 sıralarında koparak sefer yapan trenin üzerine düştü. Vinç 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Taichung itfaiyesinin paylaştığı bilgilere göre, hayatını kaybeden 52 yaşındaki kadının vincin kopan kolunun darbesiyle trenden savrulduğu öğrenildi. Trenin altından çıkarılan kadının ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı fakat yolda hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın görgü tanıkları vincin trene çarpmasıyla trenin yan tarafını parçaladığını ve metal levhaları bıçak gibi keserek camları kırdığını ifade etti.