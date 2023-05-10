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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/soylu-cumhurbaskanimiz-hdpli-belediyelerden-rahatsizim-dedi-2-gunde-hepsini-gorevden-aldik-1070926881.html
Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık
Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini çağırıp “Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T23:49+0300
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2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
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AK Parti İstanbul milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.Tüm dünyanın Türkiye'deki seçime odaklandığına dikkati çeken Soylu, "Bu aziz millet pazar günü Atatürk Havalimanı'na gitti ve tarihin en büyük mitingiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bir duruş sergiledi." diye konuştu.Soylu, 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de terörist bırakmayacaklarını, Doğu ve Güneydoğu'yu huzur alanına çevirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:
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süleyman soylu
süleyman soylu

Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık

23:49 10.05.2023 (güncellendi: 23:56 10.05.2023)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini çağırıp “Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar” dediğini söyleyen Bakan Soylu, "İki gün geçti, hepsini görevden aldık" ifadesini kullandı.
AK Parti İstanbul milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Tüm dünyanın Türkiye'deki seçime odaklandığına dikkati çeken Soylu, "Bu aziz millet pazar günü Atatürk Havalimanı'na gitti ve tarihin en büyük mitingiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bir duruş sergiledi." diye konuştu.
Soylu, 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de terörist bırakmayacaklarını, Doğu ve Güneydoğu'yu huzur alanına çevirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:
"Ben İçişleri Bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. 'Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar. Devletin vergilerini PKK'ya gönderiyorlar. Onlar da kurşun olarak bizim Mehmetçiğimize dönüyor. Bunları derhal görevden alacaksın' dedi. İki gün geçti, hepsini görevden aldık."
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