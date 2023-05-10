https://sputniknews.com.tr/20230510/soylu-cumhurbaskanimiz-hdpli-belediyelerden-rahatsizim-dedi-2-gunde-hepsini-gorevden-aldik-1070926881.html

Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık

Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini çağırıp “Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T23:49+0300

2023-05-10T23:49+0300

2023-05-10T23:56+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070494133_0:56:1688:1006_1920x0_80_0_0_bbad15920fcabc5c83e2074e607ee1cb.jpg

AK Parti İstanbul milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.Tüm dünyanın Türkiye'deki seçime odaklandığına dikkati çeken Soylu, "Bu aziz millet pazar günü Atatürk Havalimanı'na gitti ve tarihin en büyük mitingiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bir duruş sergiledi." diye konuştu.Soylu, 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de terörist bırakmayacaklarını, Doğu ve Güneydoğu'yu huzur alanına çevirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu