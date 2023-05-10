https://sputniknews.com.tr/20230510/soylu-biz-teroristleri-etkisiz-hale-getiriyoruz-o-amerikali-generaller-kosa-kosa-taziyeye-gidiyor-1070918390.html
Soylu: Biz teröristleri etkisiz hale getiriyoruz, o Amerikalı generaller koşa koşa taziyeye gidiyor
Soylu: Biz teröristleri etkisiz hale getiriyoruz, o Amerikalı generaller koşa koşa taziyeye gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz teröristleri etkisiz hale getiriyoruz, o Amerikalı generaller koşa koşa taziyeye gidiyor. O generalleri salya sümük... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T20:31+0300
2023-05-10T20:31+0300
2023-05-10T20:34+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
fatih
amerika
terörist
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Fatih'te Karagümrük Mahalle Buluşması'na katılan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, terörle mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.Soylu, "Biz teröristleri etkisiz hale getiriyoruz, o Amerikalı generaller koşa koşa taziyeye gidiyor. O generalleri salya sümük taziyelere defalarca göndermeyen namerttir. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" diye konuştu.Bakan Soylu, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için güçlü şekilde çalıştıklarını ifade etti.Binlerce kilometre uzaktaki Afrika'nın, Balkanlar'ın, Ortadoğu'nun ve Orta Asya'nın sokaklarında bugün Türkiye'nin konuşulduğunu dile getiren Soylu, "Daha fazla yol alacağız, daha fazla güçleneceğiz, yarınlara hep birlikte elimizi atacağız. İnşallah 14 Mayıs akşamı dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğimiz, etrafımızdaki komşulara huzuru getireceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.Soylu, daha sonra Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti.
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süleyman soylu, fatih, amerika, terörist
süleyman soylu, fatih, amerika, terörist
Soylu: Biz teröristleri etkisiz hale getiriyoruz, o Amerikalı generaller koşa koşa taziyeye gidiyor
20:31 10.05.2023 (güncellendi: 20:34 10.05.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz teröristleri etkisiz hale getiriyoruz, o Amerikalı generaller koşa koşa taziyeye gidiyor. O generalleri salya sümük taziyelere defalarca göndermeyen namerttir" dedi.
Fatih'te Karagümrük Mahalle Buluşması'na katılan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, terörle mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Biz teröristleri etkisiz hale getiriyoruz, o Amerikalı generaller koşa koşa taziyeye gidiyor. O generalleri salya sümük taziyelere defalarca göndermeyen namerttir. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" diye konuştu.
Bakan Soylu, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için güçlü şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Binlerce kilometre uzaktaki Afrika'nın, Balkanlar'ın, Ortadoğu'nun ve Orta Asya'nın sokaklarında bugün Türkiye'nin konuşulduğunu dile getiren Soylu, "Daha fazla yol alacağız, daha fazla güçleneceğiz, yarınlara hep birlikte elimizi atacağız. İnşallah 14 Mayıs akşamı dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğimiz, etrafımızdaki komşulara huzuru getireceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
Soylu, daha sonra Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti.