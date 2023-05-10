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Savunma Sanayii Başkanı Demir’den ikinci parti S-400 açıklaması: Süreç devam ediyor
Savunma Sanayii Başkanı Demir’den ikinci parti S-400 açıklaması: Süreç devam ediyor
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ikinci parti S-400 sürecinin yol haritası kapsamında devam ettiğini söyledi. Demir, ayrıca, TCG Anadolu... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, SETA’da katıldığı “Türk Savunma Sanayiinin Yüzyılı” etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Demir, “Her ne kadar bazı çevreler son zamanlarda çıkan ürünlerimizi seçimlere bağlasalar da biz de onlara bizi izlemeye devam edin diyoruz” diyerek “Bu gelişmeler bir dönemin bir yılın sonucu değil öyle de olmayacak” dedi. Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 sistemlerinin ikinci partisine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Demir, “S-400’lerde birinci parti ikinci parti konuşmak yerinde değil. Bir yol haritası var ve bunun işlemesi var. Finansman ve teknoloji transferi gibi bir yol haritası var. Türkiye bunlardan geri ve ileri bir adım atmaz. Süreç kendi mecranda ilerliyor” açıklamasında bulundu. Milli Muharip Uçak olarak bilinen Kaan’ın TCG Anadolu gemisine iniş-kalkışı ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Demir, “Kaan uçağı şu anda tasarım itibarıyla bir uçak gemisini iniş kalkış yapmayacak. TCG Anadolu’ya iniş kalkış imkanı yok. Hürjet’in böyle bir opsiyona sahip olabileceği düşünüldü. Çalışmalar yapılıyor. Kaan olarak bu yolculuğa devam edeceğiz. Ortak olarak katılmak isteyen ülkelere kapımız açık. Teklifleri görüşüyoruz. Dost ve kardeş ülkelerle bu konuyu sürekli gündemde tutuyoruz” ifadelerini kullandı. Demir, “Azerbaycan ile Su-25 modernizasyonu ve üzerine belirli silah sistemleri konusunda çalışmalar yapıyoruz” diye de ekledi.
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milli savunma bakanlığı (msb), s400, s-400, s-400 hava savunma sistemleri
milli savunma bakanlığı (msb), s400, s-400, s-400 hava savunma sistemleri

Savunma Sanayii Başkanı Demir’den ikinci parti S-400 açıklaması: Süreç devam ediyor

12:41 10.05.2023
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ikinci parti S-400 sürecinin yol haritası kapsamında devam ettiğini söyledi. Demir, ayrıca, TCG Anadolu gemisine Hürjet’in iniş-kalkış yapması için de çalışmalar yapıldığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, SETA’da katıldığı “Türk Savunma Sanayiinin Yüzyılı” etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
Demir, “Her ne kadar bazı çevreler son zamanlarda çıkan ürünlerimizi seçimlere bağlasalar da biz de onlara bizi izlemeye devam edin diyoruz” diyerek “Bu gelişmeler bir dönemin bir yılın sonucu değil öyle de olmayacak” dedi.
Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 sistemlerinin ikinci partisine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Demir, “S-400’lerde birinci parti ikinci parti konuşmak yerinde değil. Bir yol haritası var ve bunun işlemesi var. Finansman ve teknoloji transferi gibi bir yol haritası var. Türkiye bunlardan geri ve ileri bir adım atmaz. Süreç kendi mecranda ilerliyor” açıklamasında bulundu.
Milli Muharip Uçak olarak bilinen Kaan’ın TCG Anadolu gemisine iniş-kalkışı ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Demir, “Kaan uçağı şu anda tasarım itibarıyla bir uçak gemisini iniş kalkış yapmayacak. TCG Anadolu’ya iniş kalkış imkanı yok. Hürjet’in böyle bir opsiyona sahip olabileceği düşünüldü. Çalışmalar yapılıyor. Kaan olarak bu yolculuğa devam edeceğiz. Ortak olarak katılmak isteyen ülkelere kapımız açık. Teklifleri görüşüyoruz. Dost ve kardeş ülkelerle bu konuyu sürekli gündemde tutuyoruz” ifadelerini kullandı. Demir, “Azerbaycan ile Su-25 modernizasyonu ve üzerine belirli silah sistemleri konusunda çalışmalar yapıyoruz” diye de ekledi.
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