https://sputniknews.com.tr/20230510/sahneden-asagi-dusen-sarkici-kibariye-hastaneye-kaldirildi-1070871550.html

Sahneden atlayan hayranı sebebiyle aşağı düşen şarkıcı Kibariye hastanelik oldu

Sahneden atlayan hayranı sebebiyle aşağı düşen şarkıcı Kibariye hastanelik oldu

Mersin'de sahne alan şarkıcı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Şarkıcı hastanede tedavi altına alınırken olay anı kameraya yansıdı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T00:46+0300

2023-05-10T00:46+0300

2023-05-10T01:33+0300

kibariye

düşmek

sahne

yaşam

fahrettin koca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070871394_0:28:829:494_1920x0_80_0_0_8b657862dd32321f7105f9ad8f0b103a.jpg

Mersin'de Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda 'Romanlar Buluşması' konserine Kibariye'de katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bakan Koca'da Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamaağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kibariye, düşmek, sahne, fahrettin koca