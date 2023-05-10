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Sahneden atlayan hayranı sebebiyle aşağı düşen şarkıcı Kibariye hastanelik oldu
Sahneden atlayan hayranı sebebiyle aşağı düşen şarkıcı Kibariye hastanelik oldu
Mersin'de sahne alan şarkıcı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Şarkıcı hastanede tedavi altına alınırken olay anı kameraya yansıdı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T00:46+0300
2023-05-10T01:33+0300
kibariye
düşmek
sahne
yaşam
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Mersin'de Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda 'Romanlar Buluşması' konserine Kibariye'de katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bakan Koca'da Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamaağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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kibariye, düşmek, sahne, fahrettin koca
kibariye, düşmek, sahne, fahrettin koca

Sahneden atlayan hayranı sebebiyle aşağı düşen şarkıcı Kibariye hastanelik oldu

00:46 10.05.2023 (güncellendi: 01:33 10.05.2023)
© İHAKibariye hastane
Kibariye hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© İHA
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Mersin'de sahne alan şarkıcı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Şarkıcı hastanede tedavi altına alınırken olay anı kameraya yansıdı.
Mersin'de Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda 'Romanlar Buluşması' konserine Kibariye'de katıldı.
Kibariye sahnede şarkısını söylerken sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı.
Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bakan Koca'da Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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