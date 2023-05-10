Sahneden atlayan hayranı sebebiyle aşağı düşen şarkıcı Kibariye hastanelik oldu
00:46 10.05.2023 (güncellendi: 01:33 10.05.2023)
© İHAKibariye hastane
© İHA
Mersin'de sahne alan şarkıcı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Şarkıcı hastanede tedavi altına alınırken olay anı kameraya yansıdı.
Mersin'de Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda 'Romanlar Buluşması' konserine Kibariye'de katıldı.
Kibariye sahnede şarkısını söylerken sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı.
Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sahneden aşağı düşen şarkıcı Kibariye hastaneye kaldırıldı https://t.co/LEeEJ7GTdQ pic.twitter.com/omAGISOypJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 9, 2023
Bakan Koca'da Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
ağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2023