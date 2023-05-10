https://sputniknews.com.tr/20230510/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-nisan-ayinda-yuzde-03-artisla-5958-milyar-dolara-yukseldi-1070923324.html
Rusya'nın uluslararası rezervleri nisan ayında yüzde 0.3 artışla 595.8 milyar dolara yükseldi
Rusya'nın uluslararası rezervleri nisan ayında yüzde 0.3 artışla 595.8 milyar dolara yükseldi
Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervlerinin Nisan 2023’te 595.787 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:40+0300
2023-05-10T22:40+0300
2023-05-10T22:40+0300
ekonomi
rusya
rusya merkez bankası
rezerv
döviz rezervi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0d/1061129381_0:169:2845:1769_1920x0_80_0_0_c71322864cc87fdab3ba6b738cd25dee.jpg
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 593.879 milyar dolar olan uluslararası rezervlerinin Nisan 2023’te yüzde 0.3 artarak 595.787 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Açıklamaya göre, parasal altının rezervlerdeki değeri nisan ayında 1.588 milyar dolar veya yüzde1.1 artarak 148.599 milyar dolara yükseldi. Altının rezervler içindeki payı yüzde 24.8'den yüzde 24.9 ile rekor seviyeye ulaştı.Rusya Merkez Bankası, 2022'de Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların ardından, altın ve döviz rezervlerinin önemli bir bölümünü yönetmekte sınırlı kalıyor. Altın ve Çin yuan'ı cinsinden varlıklardan oluşan rezervlerin bir kısmı kısıtlamalar kapsamına girmedi. Bütçe kuralı çerçevesinde yürütülen işlemlerin yanı sıra Amerikan doları karşısında yeniden değerlenme sonucunda rezerv varlıkların değerinde meydana gelen değişim rezerv dinamiklerinde ana faktör oldu.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0d/1061129381_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_b51499b6250d9dda0bb172625ac9ed99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya merkez bankası, rezerv, döviz rezervi
rusya, rusya merkez bankası, rezerv, döviz rezervi
Rusya'nın uluslararası rezervleri nisan ayında yüzde 0.3 artışla 595.8 milyar dolara yükseldi
Abone ol
Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervlerinin Nisan 2023’te 595.787 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 593.879 milyar dolar olan uluslararası rezervlerinin Nisan 2023’te yüzde 0.3 artarak 595.787 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Açıklamaya göre, parasal altının rezervlerdeki değeri nisan ayında 1.588 milyar dolar veya yüzde1.1 artarak 148.599 milyar dolara yükseldi. Altının rezervler içindeki payı yüzde 24.8'den yüzde 24.9 ile rekor seviyeye ulaştı.
Rusya Merkez Bankası, 2022'de Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların ardından, altın ve döviz rezervlerinin önemli bir bölümünü yönetmekte sınırlı kalıyor. Altın ve Çin yuan'ı cinsinden varlıklardan oluşan rezervlerin bir kısmı kısıtlamalar kapsamına girmedi. Bütçe kuralı çerçevesinde yürütülen işlemlerin yanı sıra Amerikan doları karşısında yeniden değerlenme sonucunda rezerv varlıkların değerinde meydana gelen değişim rezerv dinamiklerinde ana faktör oldu.