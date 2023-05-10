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https://sputniknews.com.tr/20230510/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-nisan-ayinda-yuzde-03-artisla-5958-milyar-dolara-yukseldi-1070923324.html
Rusya'nın uluslararası rezervleri nisan ayında yüzde 0.3 artışla 595.8 milyar dolara yükseldi
Rusya'nın uluslararası rezervleri nisan ayında yüzde 0.3 artışla 595.8 milyar dolara yükseldi
Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervlerinin Nisan 2023’te 595.787 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
rusya
rusya merkez bankası
rezerv
döviz rezervi
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Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 593.879 milyar dolar olan uluslararası rezervlerinin Nisan 2023’te yüzde 0.3 artarak 595.787 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Açıklamaya göre, parasal altının rezervlerdeki değeri nisan ayında 1.588 milyar dolar veya yüzde1.1 artarak 148.599 milyar dolara yükseldi. Altının rezervler içindeki payı yüzde 24.8'den yüzde 24.9 ile rekor seviyeye ulaştı.Rusya Merkez Bankası, 2022'de Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların ardından, altın ve döviz rezervlerinin önemli bir bölümünü yönetmekte sınırlı kalıyor. Altın ve Çin yuan'ı cinsinden varlıklardan oluşan rezervlerin bir kısmı kısıtlamalar kapsamına girmedi. Bütçe kuralı çerçevesinde yürütülen işlemlerin yanı sıra Amerikan doları karşısında yeniden değerlenme sonucunda rezerv varlıkların değerinde meydana gelen değişim rezerv dinamiklerinde ana faktör oldu.
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Rusya'nın uluslararası rezervleri nisan ayında yüzde 0.3 artışla 595.8 milyar dolara yükseldi

22:40 10.05.2023
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Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervlerinin Nisan 2023’te 595.787 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 593.879 milyar dolar olan uluslararası rezervlerinin Nisan 2023’te yüzde 0.3 artarak 595.787 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Açıklamaya göre, parasal altının rezervlerdeki değeri nisan ayında 1.588 milyar dolar veya yüzde1.1 artarak 148.599 milyar dolara yükseldi. Altının rezervler içindeki payı yüzde 24.8'den yüzde 24.9 ile rekor seviyeye ulaştı.
Rusya Merkez Bankası, 2022'de Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların ardından, altın ve döviz rezervlerinin önemli bir bölümünü yönetmekte sınırlı kalıyor. Altın ve Çin yuan'ı cinsinden varlıklardan oluşan rezervlerin bir kısmı kısıtlamalar kapsamına girmedi. Bütçe kuralı çerçevesinde yürütülen işlemlerin yanı sıra Amerikan doları karşısında yeniden değerlenme sonucunda rezerv varlıkların değerinde meydana gelen değişim rezerv dinamiklerinde ana faktör oldu.
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