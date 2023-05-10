https://sputniknews.com.tr/20230510/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-nisan-ayinda-yuzde-03-artisla-5958-milyar-dolara-yukseldi-1070923324.html

Rusya'nın uluslararası rezervleri nisan ayında yüzde 0.3 artışla 595.8 milyar dolara yükseldi

Rusya'nın uluslararası rezervleri nisan ayında yüzde 0.3 artışla 595.8 milyar dolara yükseldi

Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervlerinin Nisan 2023’te 595.787 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T22:40+0300

2023-05-10T22:40+0300

2023-05-10T22:40+0300

ekonomi

rusya

rusya merkez bankası

rezerv

döviz rezervi

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Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 593.879 milyar dolar olan uluslararası rezervlerinin Nisan 2023’te yüzde 0.3 artarak 595.787 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Açıklamaya göre, parasal altının rezervlerdeki değeri nisan ayında 1.588 milyar dolar veya yüzde1.1 artarak 148.599 milyar dolara yükseldi. Altının rezervler içindeki payı yüzde 24.8'den yüzde 24.9 ile rekor seviyeye ulaştı.Rusya Merkez Bankası, 2022'de Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların ardından, altın ve döviz rezervlerinin önemli bir bölümünü yönetmekte sınırlı kalıyor. Altın ve Çin yuan'ı cinsinden varlıklardan oluşan rezervlerin bir kısmı kısıtlamalar kapsamına girmedi. Bütçe kuralı çerçevesinde yürütülen işlemlerin yanı sıra Amerikan doları karşısında yeniden değerlenme sonucunda rezerv varlıkların değerinde meydana gelen değişim rezerv dinamiklerinde ana faktör oldu.

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