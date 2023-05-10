https://sputniknews.com.tr/20230510/rusyanin-berlin-buyukelciliginin-verdigi-resepsiyona-schroderin-katilmasi-alman-basinini-kizdirdi-1070926160.html
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin verdiği resepsiyona Schröder’in katılması Alman basınını kızdırdı
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin verdiği resepsiyona Schröder’in katılması Alman basınını kızdırdı
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin 9 Mayıs’ta verdiği Zafer Günü resepsiyonu Alman medyasının dikkatinden kaçmadı. Resepsiyona eski Başbakan Schröder ile Sol... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T23:26+0300
2023-05-10T23:26+0300
2023-05-10T23:26+0300
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gerhard schröder
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Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nde Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 78. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona gaziler, kuşatılmış Leningrad sakinleri, Rus Ortodoks Kilisesi temsilcilerinin yanı sıra, Alman kamusal figürler ve gazeteciler katıldı. Aralarında Eski Başbakan Gerhard Schröder, Doğu Almanya’nın eski lideri Egon Krenz, AfD liderleri Tino Chrupalla ve Alexander Gauland, Sol Partili milletvekili Klaus Ernst de vardı.Söz konusu konuklar, Alman medyasında rahatsızlık yarattı. Deutsche Welle, “Son aylarda, aşırı sağcı AfD ve Sol Parti temsilcileri Rusya politikası konusunda işbirliği yapıyor” diye yazdı. Bu ifade tartışmalı, çünkü bu iki parti arasında işbirliği olduğu yönünde hiçbir veri yok, Rus Büyükelçiliği’nin farklı yıllarda düzenlediği resepsiyonlara her zaman farklı görüşlerin temsilcileri katılıyordu.Bild’in yazısında da Zafer Günü resepsiyonu için ‘parti’ dendi ve Schröder’in etkinlikteki varlığı da “bayrama kötü arkadaşlarla katılmak” olarak nitelendirildi. AfD lideri Chrupalla’nın, renkleri Rus bayrağını andıran kravatı da Alman gazeteyi kızdırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230509/2-dunya-savasi-sonrasi-toparlanmayi-simgeleyen-avrupa-gunu-anlam-ve-onemine-uygun-kutlanmiyor-1070852867.html
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almanya, gerhard schröder, rusya, büyükelçilik
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin verdiği resepsiyona Schröder’in katılması Alman basınını kızdırdı
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Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin 9 Mayıs’ta verdiği Zafer Günü resepsiyonu Alman medyasının dikkatinden kaçmadı. Resepsiyona eski Başbakan Schröder ile Sol Parti ve Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) temsilcilerinin katılması Alman medyayı kızdırdı.
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nde Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 78. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona gaziler, kuşatılmış Leningrad sakinleri, Rus Ortodoks Kilisesi temsilcilerinin yanı sıra, Alman kamusal figürler ve gazeteciler katıldı. Aralarında Eski Başbakan Gerhard Schröder, Doğu Almanya’nın eski lideri Egon Krenz, AfD liderleri Tino Chrupalla ve Alexander Gauland, Sol Partili milletvekili Klaus Ernst de vardı.
Söz konusu konuklar, Alman medyasında rahatsızlık yarattı. Deutsche Welle, “Son aylarda, aşırı sağcı AfD ve Sol Parti temsilcileri Rusya politikası konusunda işbirliği yapıyor” diye yazdı. Bu ifade tartışmalı, çünkü bu iki parti arasında işbirliği olduğu yönünde hiçbir veri yok, Rus Büyükelçiliği’nin farklı yıllarda düzenlediği resepsiyonlara her zaman farklı görüşlerin temsilcileri katılıyordu.
Bild’in yazısında da Zafer Günü resepsiyonu için ‘parti’ dendi ve Schröder’in etkinlikteki varlığı da “bayrama kötü arkadaşlarla katılmak” olarak nitelendirildi. AfD lideri Chrupalla’nın, renkleri Rus bayrağını andıran kravatı da Alman gazeteyi kızdırdı.