Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin verdiği resepsiyona Schröder’in katılması Alman basınını kızdırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Sözcü gazetesi ekonomi muhabiri Süzer: 'Adayların seçim vaatleri çok uçuk'
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
104 dk
Z RAPORU
Seçime 5 gün kala açıklamalar
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de adım adım finale doğru
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Seçim güvenliği nasıl sağlanır?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
87 saat kala gerilim tırmanıyor
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçim sonrası ekonomiyi ne bekliyor?
18:34
102 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230510/rusyanin-berlin-buyukelciliginin-verdigi-resepsiyona-schroderin-katilmasi-alman-basinini-kizdirdi-1070926160.html
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin verdiği resepsiyona Schröder’in katılması Alman basınını kızdırdı
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin verdiği resepsiyona Schröder’in katılması Alman basınını kızdırdı
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin 9 Mayıs’ta verdiği Zafer Günü resepsiyonu Alman medyasının dikkatinden kaçmadı. Resepsiyona eski Başbakan Schröder ile Sol... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T23:26+0300
2023-05-10T23:26+0300
dünya
almanya
gerhard schröder
rusya
büyükelçilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103023/38/1030233800_0:343:2876:1961_1920x0_80_0_0_c74e26086727471030cc3aca5255ea84.jpg
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nde Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 78. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona gaziler, kuşatılmış Leningrad sakinleri, Rus Ortodoks Kilisesi temsilcilerinin yanı sıra, Alman kamusal figürler ve gazeteciler katıldı. Aralarında Eski Başbakan Gerhard Schröder, Doğu Almanya’nın eski lideri Egon Krenz, AfD liderleri Tino Chrupalla ve Alexander Gauland, Sol Partili milletvekili Klaus Ernst de vardı.Söz konusu konuklar, Alman medyasında rahatsızlık yarattı. Deutsche Welle, “Son aylarda, aşırı sağcı AfD ve Sol Parti temsilcileri Rusya politikası konusunda işbirliği yapıyor” diye yazdı. Bu ifade tartışmalı, çünkü bu iki parti arasında işbirliği olduğu yönünde hiçbir veri yok, Rus Büyükelçiliği’nin farklı yıllarda düzenlediği resepsiyonlara her zaman farklı görüşlerin temsilcileri katılıyordu.Bild’in yazısında da Zafer Günü resepsiyonu için ‘parti’ dendi ve Schröder’in etkinlikteki varlığı da “bayrama kötü arkadaşlarla katılmak” olarak nitelendirildi. AfD lideri Chrupalla’nın, renkleri Rus bayrağını andıran kravatı da Alman gazeteyi kızdırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230509/2-dunya-savasi-sonrasi-toparlanmayi-simgeleyen-avrupa-gunu-anlam-ve-onemine-uygun-kutlanmiyor-1070852867.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103023/38/1030233800_0:73:2876:2230_1920x0_80_0_0_055490b4b5a5f2e2e65f5604093f75c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, gerhard schröder, rusya, büyükelçilik
almanya, gerhard schröder, rusya, büyükelçilik

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin verdiği resepsiyona Schröder’in katılması Alman basınını kızdırdı

23:26 10.05.2023
© AP Photo / Federico Gambarini / Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Federico Gambarini /
Abone olTelegram
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nin 9 Mayıs’ta verdiği Zafer Günü resepsiyonu Alman medyasının dikkatinden kaçmadı. Resepsiyona eski Başbakan Schröder ile Sol Parti ve Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) temsilcilerinin katılması Alman medyayı kızdırdı.
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nde Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 78. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona gaziler, kuşatılmış Leningrad sakinleri, Rus Ortodoks Kilisesi temsilcilerinin yanı sıra, Alman kamusal figürler ve gazeteciler katıldı. Aralarında Eski Başbakan Gerhard Schröder, Doğu Almanya’nın eski lideri Egon Krenz, AfD liderleri Tino Chrupalla ve Alexander Gauland, Sol Partili milletvekili Klaus Ernst de vardı.
Söz konusu konuklar, Alman medyasında rahatsızlık yarattı. Deutsche Welle, “Son aylarda, aşırı sağcı AfD ve Sol Parti temsilcileri Rusya politikası konusunda işbirliği yapıyor” diye yazdı. Bu ifade tartışmalı, çünkü bu iki parti arasında işbirliği olduğu yönünde hiçbir veri yok, Rus Büyükelçiliği’nin farklı yıllarda düzenlediği resepsiyonlara her zaman farklı görüşlerin temsilcileri katılıyordu.
Bild’in yazısında da Zafer Günü resepsiyonu için ‘parti’ dendi ve Schröder’in etkinlikteki varlığı da “bayrama kötü arkadaşlarla katılmak” olarak nitelendirildi. AfD lideri Chrupalla’nın, renkleri Rus bayrağını andıran kravatı da Alman gazeteyi kızdırdı.
İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıldönümünde 8 Mayıs 2020'de Berlin'deki Brandenburg Kapısı'na Rusça, İngilizce, Fransızca ve Almanca teşekkür ederim yazan bir projeksiyon yansıtıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
GÖRÜŞ
2. Dünya Savaşı sonrası toparlanmayı simgeleyen 'Avrupa Günü': ‘Anlam ve önemine uygun kutlanmıyor’
Dün, 17:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала