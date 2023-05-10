https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-savunma-bakanligi-artyomovskun-batisinda-catismalar-suruyor-1070923728.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’un batısında çatışmalar sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’un batısında çatışmalar sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun taarruz birliklerinin Artyomovsk kentinin batı ve kuzeybatında taarruz eylemlerini sürdürdüğünü... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T22:46+0300

2023-05-10T22:46+0300

2023-05-10T22:46+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

artyomovsk

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Hava İndirme Kuvvetleri birlikleri, düşmanı kanatlardan sıkıştırarak taarruz birliklerine destek verdi” ifadelerini kullandı.Donetsk cephesinde, ‘Güney’ askeri grubuna bağlı topçuların 98 atış görevini yerine getirdiğini söyleyen Konaşenkov, “Hava Kuvvetleri, bu bölgede 10 uçak ve 2 helikopter sortisi gerçekleştirdi” dedi.Toplamda, Donetsk cephesinde 240 Ukraynalı askerin ve yabancı paralı askerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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rusya, ukrayna, artyomovsk, igor konaşenkov