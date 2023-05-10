https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-savunma-bakanligi-artyomovskun-batisinda-catismalar-suruyor-1070923728.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’un batısında çatışmalar sürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’un batısında çatışmalar sürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun taarruz birliklerinin Artyomovsk kentinin batı ve kuzeybatında taarruz eylemlerini sürdürdüğünü... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:46+0300
2023-05-10T22:46+0300
2023-05-10T22:46+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
artyomovsk
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Hava İndirme Kuvvetleri birlikleri, düşmanı kanatlardan sıkıştırarak taarruz birliklerine destek verdi” ifadelerini kullandı.Donetsk cephesinde, ‘Güney’ askeri grubuna bağlı topçuların 98 atış görevini yerine getirdiğini söyleyen Konaşenkov, “Hava Kuvvetleri, bu bölgede 10 uçak ve 2 helikopter sortisi gerçekleştirdi” dedi.Toplamda, Donetsk cephesinde 240 Ukraynalı askerin ve yabancı paralı askerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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rusya, ukrayna, artyomovsk, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, artyomovsk, igor konaşenkov
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’un batısında çatışmalar sürüyor
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun taarruz birliklerinin Artyomovsk kentinin batı ve kuzeybatında taarruz eylemlerini sürdürdüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Hava İndirme Kuvvetleri birlikleri, düşmanı kanatlardan sıkıştırarak taarruz birliklerine destek verdi” ifadelerini kullandı.
Donetsk cephesinde, ‘Güney’ askeri grubuna bağlı topçuların 98 atış görevini yerine getirdiğini söyleyen Konaşenkov, “Hava Kuvvetleri, bu bölgede 10 uçak ve 2 helikopter sortisi gerçekleştirdi” dedi.
Toplamda, Donetsk cephesinde 240 Ukraynalı askerin ve yabancı paralı askerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.