https://sputniknews.com.tr/20230510/rus-urunleri-ile-ilgili-odemelerde-turkiye-bankasinin-aracilik-yapmasi-karari-henuz-alinmadi-1070910923.html

‘Rus ürünleri ile ilgili ödemelerde Türkiye bankasının aracılık yapması kararı henüz alınmadı’

‘Rus ürünleri ile ilgili ödemelerde Türkiye bankasının aracılık yapması kararı henüz alınmadı’

İstanbul’da devam eden Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili dörtlü görüşmelere yakın bir kaynak, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmında yer alan Rus... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T17:54+0300

2023-05-10T17:54+0300

2023-05-10T17:55+0300

tahıl anlaşması

rusya

türkiye

dünya

ödeme

yaptırım

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Sputnik’e görüşmelere ilişkin bilgi aktaran kaynak, Rus ürünleri ile ilgili ödemelerde Türkiye bankasının aracılık yapması ile ilgili bir kararın henüz alınmadığını, konunun Ankara’nın kontrolünde olduğunu söyledi.İlgili soruyu yanıtlayan kaynak, “Hayır, herhangi bir karar alınmadı. Müzakereler sürüyor, konu Ankara'nın kontrolünde, en üst düzeyde” diye konuştu.Kaynak aynı zamanda önerilen Türk bankasının arabuluculuk mekanizmasının ayrıntıları hakkında üst düzey görüşmelerin yapılmasını da dışlamadı.Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Rosselhozbank’ın SWIFT sistemine dönmesinin ve bir Türk bankasının aracılık etmesinin gündemde olduğunu, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.‘Tahıl anlaşması kapsamında gemi teftişlerinde gecikmeler meydana geliyor’Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen gemi teftişlerinde gecikmelerin olduğuna dikkat çeken kaynak, bu yöndeki görüşmelerin de sürekli olarak yapıldığı bilgisini verdi.Yetkili, gemilerin teftişlerine ilişkin olarak şunları söyledi:Dana önce Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, mayıs ayında Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’ne katılan gemilere yapılan teftişlerde günde ortalama 2.9 adet olmak üzere azalma olduğu, nisan ayında günlük olarak ortalama dört teftiş yapıldığı bildirilmişti.

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tahıl anlaşması, rusya, türkiye, ödeme, yaptırım