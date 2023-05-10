https://sputniknews.com.tr/20230510/rus-urunleri-ile-ilgili-odemelerde-turkiye-bankasinin-aracilik-yapmasi-karari-henuz-alinmadi-1070910923.html
‘Rus ürünleri ile ilgili ödemelerde Türkiye bankasının aracılık yapması kararı henüz alınmadı’
‘Rus ürünleri ile ilgili ödemelerde Türkiye bankasının aracılık yapması kararı henüz alınmadı’
İstanbul’da devam eden Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili dörtlü görüşmelere yakın bir kaynak, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmında yer alan Rus... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T17:54+0300
2023-05-10T17:54+0300
2023-05-10T17:55+0300
tahıl anlaşması
rusya
türkiye
dünya
ödeme
yaptırım
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Sputnik’e görüşmelere ilişkin bilgi aktaran kaynak, Rus ürünleri ile ilgili ödemelerde Türkiye bankasının aracılık yapması ile ilgili bir kararın henüz alınmadığını, konunun Ankara’nın kontrolünde olduğunu söyledi.İlgili soruyu yanıtlayan kaynak, “Hayır, herhangi bir karar alınmadı. Müzakereler sürüyor, konu Ankara'nın kontrolünde, en üst düzeyde” diye konuştu.Kaynak aynı zamanda önerilen Türk bankasının arabuluculuk mekanizmasının ayrıntıları hakkında üst düzey görüşmelerin yapılmasını da dışlamadı.Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Rosselhozbank’ın SWIFT sistemine dönmesinin ve bir Türk bankasının aracılık etmesinin gündemde olduğunu, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.‘Tahıl anlaşması kapsamında gemi teftişlerinde gecikmeler meydana geliyor’Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen gemi teftişlerinde gecikmelerin olduğuna dikkat çeken kaynak, bu yöndeki görüşmelerin de sürekli olarak yapıldığı bilgisini verdi.Yetkili, gemilerin teftişlerine ilişkin olarak şunları söyledi:Dana önce Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, mayıs ayında Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’ne katılan gemilere yapılan teftişlerde günde ortalama 2.9 adet olmak üzere azalma olduğu, nisan ayında günlük olarak ortalama dört teftiş yapıldığı bildirilmişti.
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tahıl anlaşması, rusya, türkiye, ödeme, yaptırım
tahıl anlaşması, rusya, türkiye, ödeme, yaptırım
‘Rus ürünleri ile ilgili ödemelerde Türkiye bankasının aracılık yapması kararı henüz alınmadı’
17:54 10.05.2023 (güncellendi: 17:55 10.05.2023) Abone ol
İstanbul’da devam eden Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili dörtlü görüşmelere yakın bir kaynak, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmında yer alan Rus ürünleri ile ilgili ödemelerde Türkiye bankasının aracılık yapması ile ilgili bir kararın henüz alınmadığını belirtti.
Sputnik’e görüşmelere ilişkin bilgi aktaran kaynak, Rus ürünleri ile ilgili ödemelerde Türkiye bankasının aracılık yapması ile ilgili bir kararın henüz alınmadığını, konunun Ankara’nın kontrolünde olduğunu söyledi.
İlgili soruyu yanıtlayan kaynak, “Hayır, herhangi bir karar alınmadı. Müzakereler sürüyor, konu Ankara'nın kontrolünde, en üst düzeyde” diye konuştu.
Kaynak aynı zamanda önerilen Türk bankasının arabuluculuk mekanizmasının ayrıntıları hakkında üst düzey görüşmelerin yapılmasını da dışlamadı.
Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Rosselhozbank’ın SWIFT sistemine dönmesinin ve bir Türk bankasının aracılık etmesinin gündemde olduğunu, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.
‘Tahıl anlaşması kapsamında gemi teftişlerinde gecikmeler meydana geliyor’
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen gemi teftişlerinde gecikmelerin olduğuna dikkat çeken kaynak, bu yöndeki görüşmelerin de sürekli olarak yapıldığı bilgisini verdi.
Yetkili, gemilerin teftişlerine ilişkin olarak şunları söyledi:
“Evet, böyle sorunlar var, periyodik olarak kendini hissettiriyor. Fakat taraflarla görüşüyoruz, elbette ki her zaman kolay olmuyor ama görüşmeler devam ediyor.”
Dana önce Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, mayıs ayında Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’ne katılan gemilere yapılan teftişlerde günde ortalama 2.9 adet olmak üzere azalma olduğu, nisan ayında günlük olarak ortalama dört teftiş yapıldığı bildirilmişti.