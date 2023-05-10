https://sputniknews.com.tr/20230510/rus-buyukelci-yerhov-tahil-anlasmasinin-rusya-kismi-yerine-getirilmiyor-ama-hala-zaman-var-1070903501.html
Rus Büyükelçi Yerhov: Tahıl anlaşmasının Rusya kısmı yerine getirilmiyor ama hala zaman var
Rus Büyükelçi Yerhov: Tahıl anlaşmasının Rusya kısmı yerine getirilmiyor ama hala zaman var
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, 18 Mart’ta 60 gün uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın sona ermesine az zaman kaldığını, ancak ortak ülkelerin... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T15:40+0300
2023-05-10T15:40+0300
2023-05-10T15:40+0300
türkiye
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
aleksey yerhov
tahıl
tahıl ihracatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060660214_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_669c71ce7d9b969099318921171b1319.jpg
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde 18 Mart’ta uzatılan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın sona ermesine az zaman kaldığını, buna rağmen anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının hala yerine getirilmediğine işaret etti.Yerhov, “Bu bir paket anlaşma ve paketin Ukrayna ile ilgili kısmı, İstanbul'daki koordinasyon merkezinin faaliyetlerini izleyerek tahmin ettiğimiz üzere pürüzsüz olmasa da, çok hızlı, iyi bir şekilde uygulanıyor. Diğer yandan, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı fiilen yerine getirilmiyor” diye konuştu.Rusya’nın sigorta, navlun ve banka havaleleri üzerindeki yaptırımların devam etmesi nedeniyle Rus tahılının ihracı konusunda hala ‘muazzam sayıda’ iddiası olduğunu kaydeden Yerhov, “Anlaşmanın bu kısmı yerine getirilmediği için bu konuda meşru iddialarımız ve meşru sorularımız bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti:“18 Mayıs’a kadar çok az zaman kaldı. Ortaklarımızın aklını başına toplaması ve endişelerimizi, taleplerimizi dikkate alması için hala zaman var. Temaslar devam ediyor, göreceğiz.”Peskov: Tahıl anlaşması konusunda görüşmelerin sonuçlarını bekleyeceğizKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise İstanbul’da Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili görüşmeler devam ederken anlaşmanın geleceğine ilişkin yorum yapmayı reddetti.Peskov, gazetecilerin bu yöndeki sorularına yanıt olarak şunları söyledi:“Bu konuda herhangi bir yorum yapmayacağız. Çalışma devam ediyor. Bizim duruşumuz hem uzmanlar hem de uzman olmayanlar tarafından iyi biliniyor. Duruşumuz tutarlı. Bizim çıkarlarımız herkes tarafından kabul ediliyor. Anlaşmanın bizimle ilgili kısmının yerine getirilmesi gerektiği de herkes tarafından kabul ediliyor. Görüşmelerin sonucunu bekleyelim.”
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060660214_52:0:700:486_1920x0_80_0_0_9d44e6d9807877ce5bef115b6b72b3bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, tahıl, tahıl ihracatı
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, tahıl, tahıl ihracatı
Rus Büyükelçi Yerhov: Tahıl anlaşmasının Rusya kısmı yerine getirilmiyor ama hala zaman var
Abone ol
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, 18 Mart’ta 60 gün uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın sona ermesine az zaman kaldığını, ancak ortak ülkelerin anlaşmanın Moskova’nın talepleri ile ilgili kısmını hala yerine getirecek zamanları olduğunu belirtti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde 18 Mart’ta uzatılan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın sona ermesine az zaman kaldığını, buna rağmen anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının hala yerine getirilmediğine işaret etti.
Yerhov, “Bu bir paket anlaşma ve paketin Ukrayna ile ilgili kısmı, İstanbul'daki koordinasyon merkezinin faaliyetlerini izleyerek tahmin ettiğimiz üzere pürüzsüz olmasa da, çok hızlı, iyi bir şekilde uygulanıyor. Diğer yandan, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı fiilen yerine getirilmiyor” diye konuştu.
Rusya’nın sigorta, navlun ve banka havaleleri üzerindeki yaptırımların devam etmesi nedeniyle Rus tahılının ihracı konusunda hala ‘muazzam sayıda’ iddiası olduğunu kaydeden Yerhov, “Anlaşmanın bu kısmı yerine getirilmediği için bu konuda meşru iddialarımız ve meşru sorularımız bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti:
“18 Mayıs’a kadar çok az zaman kaldı. Ortaklarımızın aklını başına toplaması ve endişelerimizi, taleplerimizi dikkate alması için hala zaman var. Temaslar devam ediyor, göreceğiz.”
Peskov: Tahıl anlaşması konusunda görüşmelerin sonuçlarını bekleyeceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise İstanbul’da Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili görüşmeler devam ederken anlaşmanın geleceğine ilişkin yorum yapmayı reddetti.
Peskov, gazetecilerin bu yöndeki sorularına yanıt olarak şunları söyledi:
“Bu konuda herhangi bir yorum yapmayacağız. Çalışma devam ediyor. Bizim duruşumuz hem uzmanlar hem de uzman olmayanlar tarafından iyi biliniyor. Duruşumuz tutarlı. Bizim çıkarlarımız herkes tarafından kabul ediliyor. Anlaşmanın bizimle ilgili kısmının yerine getirilmesi gerektiği de herkes tarafından kabul ediliyor. Görüşmelerin sonucunu bekleyelim.”