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https://sputniknews.com.tr/20230510/rt-ukraynali-40-asker-manti-zehirlenmesinden-oldu-1070908136.html
RT: Ukraynalı 40 asker mantı zehirlenmesinden öldü
RT: Ukraynalı 40 asker mantı zehirlenmesinden öldü
Russia Today’ın (RT) aktardığına göre, Ukraynalı 40 asker, gönüllüler tarafından verilen mantılardan zehirlenerek öldü. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T16:32+0300
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dünya
ukrayna
mantı
zehirlenme
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Habere göre, kimliği beşirsiz bazı kişiler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 30. Mekanize Tugayı askerlerine mantı verdi. Yedikleri mantıdan zehirlenen 40 asker öldü.Ölü ele geçirilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 70. Hava Araçları Tugayı'na bağlı askerlerden birinin telefonunda toplu zehirlenmeden bahsedilen sesli mesajlar bulundu.Mesajlardan birinde, yemeği veren gönüllülerin kimliklerinin denetlenmediği ve olaydan sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin kimliği belirsiz kimselerden insani yardım alınmasının yasaklandığına dikkat çekiliyor.
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ukrayna, mantı, zehirlenme, ölüm
ukrayna, mantı, zehirlenme, ölüm

RT: Ukraynalı 40 asker mantı zehirlenmesinden öldü

16:32 10.05.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023
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Russia Today’ın (RT) aktardığına göre, Ukraynalı 40 asker, gönüllüler tarafından verilen mantılardan zehirlenerek öldü.
Habere göre, kimliği beşirsiz bazı kişiler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 30. Mekanize Tugayı askerlerine mantı verdi. Yedikleri mantıdan zehirlenen 40 asker öldü.
Ölü ele geçirilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 70. Hava Araçları Tugayı'na bağlı askerlerden birinin telefonunda toplu zehirlenmeden bahsedilen sesli mesajlar bulundu.
Mesajlardan birinde, yemeği veren gönüllülerin kimliklerinin denetlenmediği ve olaydan sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin kimliği belirsiz kimselerden insani yardım alınmasının yasaklandığına dikkat çekiliyor.
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