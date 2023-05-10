https://sputniknews.com.tr/20230510/rheinmetall-ukraynada-muhimmat-ve-tank-uretimini-baslatmak-istiyor-1070917021.html

Rheinmetall, Ukrayna’da mühimmat ve tank üretimini başlatmak istiyor

Rheinmetall, Ukrayna’da mühimmat ve tank üretimini başlatmak istiyor

Alman savunma şirketi Rheinmetall’in, Ukrayna’da Panther tanklarının yanı sıra, askeri araç, hava savunma ve mühimmat üretimini başlatmaya yönelik önümüzdeki... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T20:11+0300

2023-05-10T20:11+0300

2023-05-10T20:11+0300

ukrayna krizi

rheinmetall

ukrayna krizi

ukrayna

tank

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Welt gazetesinin haberine göre, Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, hissedarlarla görüşmede, Ukrayna’nın savunma sanayisinin NATO standartlarına getirileceğini söyledi.Papperger, Ukrayna’da, mart ayından itibaren müzakere edilmeye başlayan Panther tanklarının üretme olasılığının yanı sıra, Ukraynalı şirketlerle askeri araç, hava savunma araçları ve mühimmat üretiminde olası işbirliği veya ortak girişimler kurulabileceğini dile getirdi. Haberde, bu yönde kararın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde alınacağı belirtildi.Rheinmetall CEO'su, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmenin ardından, Ukrayna’nın uzun vadede bağımsızlığını korumak istediğini söyledi. Bunun için Sovyet dönemine ait teknoloji üreten işletmelerin yerini alacak yeni fabrikaların inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Papperger, yatırımların Ukrayna devleti tarafından sağlanacağını belirterek, “Orta ve uzun vadede Ukrayna'ya kendini savunma fırsatı vereceğiz” dedi.

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rheinmetall, ukrayna krizi, ukrayna, tank