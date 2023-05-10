https://sputniknews.com.tr/20230510/rheinmetall-ukraynada-muhimmat-ve-tank-uretimini-baslatmak-istiyor-1070917021.html
Rheinmetall, Ukrayna’da mühimmat ve tank üretimini başlatmak istiyor
Rheinmetall, Ukrayna’da mühimmat ve tank üretimini başlatmak istiyor
Alman savunma şirketi Rheinmetall’in, Ukrayna’da Panther tanklarının yanı sıra, askeri araç, hava savunma ve mühimmat üretimini başlatmaya yönelik önümüzdeki... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T20:11+0300
2023-05-10T20:11+0300
2023-05-10T20:11+0300
ukrayna krizi
rheinmetall
ukrayna krizi
ukrayna
tank
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Welt gazetesinin haberine göre, Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, hissedarlarla görüşmede, Ukrayna’nın savunma sanayisinin NATO standartlarına getirileceğini söyledi.Papperger, Ukrayna’da, mart ayından itibaren müzakere edilmeye başlayan Panther tanklarının üretme olasılığının yanı sıra, Ukraynalı şirketlerle askeri araç, hava savunma araçları ve mühimmat üretiminde olası işbirliği veya ortak girişimler kurulabileceğini dile getirdi. Haberde, bu yönde kararın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde alınacağı belirtildi.Rheinmetall CEO'su, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmenin ardından, Ukrayna’nın uzun vadede bağımsızlığını korumak istediğini söyledi. Bunun için Sovyet dönemine ait teknoloji üreten işletmelerin yerini alacak yeni fabrikaların inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Papperger, yatırımların Ukrayna devleti tarafından sağlanacağını belirterek, “Orta ve uzun vadede Ukrayna'ya kendini savunma fırsatı vereceğiz” dedi.
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rheinmetall, ukrayna krizi, ukrayna, tank
rheinmetall, ukrayna krizi, ukrayna, tank
Rheinmetall, Ukrayna’da mühimmat ve tank üretimini başlatmak istiyor
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Alman savunma şirketi Rheinmetall’in, Ukrayna’da Panther tanklarının yanı sıra, askeri araç, hava savunma ve mühimmat üretimini başlatmaya yönelik önümüzdeki haftalarda bir anlaşma imzalamayı umduğu belirtildi.
Welt gazetesinin haberine göre, Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, hissedarlarla görüşmede, Ukrayna’nın savunma sanayisinin NATO standartlarına getirileceğini söyledi.
Papperger, Ukrayna’da, mart ayından itibaren müzakere edilmeye başlayan Panther tanklarının üretme olasılığının yanı sıra, Ukraynalı şirketlerle askeri araç, hava savunma araçları ve mühimmat üretiminde olası işbirliği veya ortak girişimler kurulabileceğini dile getirdi. Haberde, bu yönde kararın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde alınacağı belirtildi.
Rheinmetall CEO'su, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmenin ardından, Ukrayna’nın uzun vadede bağımsızlığını korumak istediğini söyledi. Bunun için Sovyet dönemine ait teknoloji üreten işletmelerin yerini alacak yeni fabrikaların inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Papperger, yatırımların Ukrayna devleti tarafından sağlanacağını belirterek, “Orta ve uzun vadede Ukrayna'ya kendini savunma fırsatı vereceğiz” dedi.