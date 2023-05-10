https://sputniknews.com.tr/20230510/putin-yedek-askerlerin-tazeleme-egitimi-icin-toplanmasina-iliskin-yillik-kararnameyi-imzaladi-1070911500.html

Putin, yedek askerlerin tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin yıllık kararnameyi imzaladı

Putin, yedek askerlerin tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin yıllık kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerliğini yapmış yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının ihtiyat tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin yıllık... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T18:24+0300

2023-05-10T18:24+0300

2023-05-10T18:56+0300

vladimir putin

rusya

kararname

askerlik

ukrayna krizi

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Rus liderin askerliğini yapmış yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının 2023’te ihtiyat tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin imzaladığı kararname Rusya’nın yasal belgelerinin yer aldığı portalda yayınlandı.Kararname metninde, “2023 yılında yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının, Rus Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafızları’nda, devlet koruma kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında ihtiyat tazeleme eğitiminden geçmek üzere toplanmak üzere göreve çağırılması” ifadelerine yer verildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış ve yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının tazeleme eğitimi için göreve çağrılması, yedek askeri personelin muharebe yeteneklerinin geliştirilmesi ile ilgili planlı bir etkinlik olup her yıl yapılıyor. Askerliğini yapmış yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının ihtiyat tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin yıllık kararname, Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanıyor.Rusya Savunma Bakanlığı Seferberlik İdaresi ise Devlet Başkanı’nın imzaladığı kararnameye dayanarak ilgili yönergeyi hazırlayıp bölgelerdeki askerlik şubelerine gönderiyor. Ardından yedekte bulunan vatandaşlara toplanmak üzere çağrı kağıtları gönderiliyor.

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vladimir putin, rusya, kararname, askerlik