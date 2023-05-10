https://sputniknews.com.tr/20230510/putin-yedek-askerlerin-tazeleme-egitimi-icin-toplanmasina-iliskin-yillik-kararnameyi-imzaladi-1070911500.html
Putin, yedek askerlerin tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin yıllık kararnameyi imzaladı
Putin, yedek askerlerin tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin yıllık kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerliğini yapmış yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının ihtiyat tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin yıllık... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T18:24+0300
2023-05-10T18:24+0300
2023-05-10T18:56+0300
vladimir putin
rusya
kararname
askerlik
ukrayna krizi
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Rus liderin askerliğini yapmış yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının 2023’te ihtiyat tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin imzaladığı kararname Rusya’nın yasal belgelerinin yer aldığı portalda yayınlandı.Kararname metninde, “2023 yılında yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının, Rus Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafızları’nda, devlet koruma kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında ihtiyat tazeleme eğitiminden geçmek üzere toplanmak üzere göreve çağırılması” ifadelerine yer verildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış ve yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının tazeleme eğitimi için göreve çağrılması, yedek askeri personelin muharebe yeteneklerinin geliştirilmesi ile ilgili planlı bir etkinlik olup her yıl yapılıyor. Askerliğini yapmış yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının ihtiyat tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin yıllık kararname, Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanıyor.Rusya Savunma Bakanlığı Seferberlik İdaresi ise Devlet Başkanı’nın imzaladığı kararnameye dayanarak ilgili yönergeyi hazırlayıp bölgelerdeki askerlik şubelerine gönderiyor. Ardından yedekte bulunan vatandaşlara toplanmak üzere çağrı kağıtları gönderiliyor.
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vladimir putin, rusya, kararname, askerlik
vladimir putin, rusya, kararname, askerlik
Putin, yedek askerlerin tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin yıllık kararnameyi imzaladı
18:24 10.05.2023 (güncellendi: 18:56 10.05.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerliğini yapmış yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının ihtiyat tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin yıllık kararnameyi imzaladı.
Rus liderin askerliğini yapmış yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının 2023’te ihtiyat tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin imzaladığı kararname Rusya’nın yasal belgelerinin yer aldığı portalda yayınlandı.
Kararname metninde, “2023 yılında yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının, Rus Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafızları’nda, devlet koruma kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında ihtiyat tazeleme eğitiminden geçmek üzere toplanmak üzere göreve çağırılması” ifadelerine yer verildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış ve yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının tazeleme eğitimi için göreve çağrılması, yedek askeri personelin muharebe yeteneklerinin geliştirilmesi ile ilgili planlı bir etkinlik olup her yıl yapılıyor. Askerliğini yapmış yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının ihtiyat tazeleme eğitimi için toplanmasına ilişkin yıllık kararname, Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Seferberlik İdaresi ise Devlet Başkanı’nın imzaladığı kararnameye dayanarak ilgili yönergeyi hazırlayıp bölgelerdeki askerlik şubelerine gönderiyor. Ardından yedekte bulunan vatandaşlara toplanmak üzere çağrı kağıtları gönderiliyor.