https://sputniknews.com.tr/20230510/putin-rus-havayolu-sirketlerinin-gurcistana-ucmalarini-engelleyen-yasagi-kaldirdi-1070891987.html

Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmalarını engelleyen yasağı kaldırdı

Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmalarını engelleyen yasağı kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını engelleyen yasağı dört yıl sonra kaldırdı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T13:26+0300

2023-05-10T13:26+0300

2023-05-10T13:26+0300

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rusya

gürcistan

vize

uçuş

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuş gerçekleşmesini engelleyen yasağın kaldırılmasına ilişkin bir kararname imzaladığı belirtildi. Böylelikle, turizm şirketlerinin Gürcistan’a seyahat düzenlemeleri önündeki engel de kalktı.Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmaları ‘Rusya vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına’ 2019’dan beri yasaktı.Gürcistan vatandaşlarına vize serbestisi getirildiBununla beraber Putin, Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren bir kararname de imzaladı. Söz konusu vize serbestisinin, Rusya’ya çalışmak ya da eğitim almak için gidecekleri kapsamayacağı kaydedildi.

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