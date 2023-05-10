https://sputniknews.com.tr/20230510/putin-rus-havayolu-sirketlerinin-gurcistana-ucmalarini-engelleyen-yasagi-kaldirdi-1070891987.html
Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmalarını engelleyen yasağı kaldırdı
Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmalarını engelleyen yasağı kaldırdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını engelleyen yasağı dört yıl sonra kaldırdı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T13:26+0300
2023-05-10T13:26+0300
2023-05-10T13:26+0300
dünya
rusya
gürcistan
vize
uçuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070892071_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_a0836cfcd563216c8bebfe456827cf00.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuş gerçekleşmesini engelleyen yasağın kaldırılmasına ilişkin bir kararname imzaladığı belirtildi. Böylelikle, turizm şirketlerinin Gürcistan’a seyahat düzenlemeleri önündeki engel de kalktı.Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmaları ‘Rusya vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına’ 2019’dan beri yasaktı.Gürcistan vatandaşlarına vize serbestisi getirildiBununla beraber Putin, Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren bir kararname de imzaladı. Söz konusu vize serbestisinin, Rusya’ya çalışmak ya da eğitim almak için gidecekleri kapsamayacağı kaydedildi.
rusya
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070892071_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_7d35a1f9032ee8bd10b4c6223e95492c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, gürcistan, vize, uçuş
rusya, gürcistan, vize, uçuş
Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmalarını engelleyen yasağı kaldırdı
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını engelleyen yasağı dört yıl sonra kaldırdı.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuş gerçekleşmesini engelleyen yasağın kaldırılmasına ilişkin bir kararname imzaladığı belirtildi. Böylelikle, turizm şirketlerinin Gürcistan’a seyahat düzenlemeleri önündeki engel de kalktı.
Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmaları ‘Rusya vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına’ 2019’dan beri yasaktı.
Gürcistan vatandaşlarına vize serbestisi getirildi
Bununla beraber Putin, Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren bir kararname de imzaladı. Söz konusu vize serbestisinin, Rusya’ya çalışmak ya da eğitim almak için gidecekleri kapsamayacağı kaydedildi.