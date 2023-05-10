https://sputniknews.com.tr/20230510/otogarda-secim-hareketliligi-ek-seferler-basladi-1070883439.html

Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler başladı

Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler başladı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti. Şehirlerarası seferler... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T11:36+0300

2023-05-10T11:36+0300

2023-05-10T11:36+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

otogar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1b/1055884367_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f0e606be174943e7901f57a5891dee63.jpg

Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hazırlıkları yapılıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "Normal seferler dolmuş durumda, ilave seferler yapılmaya başlandı. Perşembe, cuma, cumartesini de kapsayacak" dedi. "Anadolu'dan da gelişler var" diyen Yıldırım, "Ağırlıklı olarak deprem bölgesinde bütün otobüsler dolmuş durumda. Deprem bölgesinde oy kullanacak insanlarda hareket daha büyük. Açık olan üniversitelerden de oy kullanmaya gelecek öğrenciler var. Siyasi partiler de seçmenleri taşımak için otobüs kiraladılar o da biraz piyasayı etkiledi" diye konuştu.14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da seçime hazırlanıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, seçim için bazı firmaların ek seferler koyduğunu ve asıl yoğunluğun Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri yaşanacağını belirtti.'5-6 günlük yoğunluk yaşanacak'Yıldırım, "İstanbul'dan şehir dışına çıkışlar bugüne kadar normaldi ama yarından itibaren bir hareket başlıyor. Normal seferler dolmuş durumda, ilave seferler yapılmaya başlandı. Bu Perşembe, Cuma, Cumartesi gününü de kapsayacak. Anadolu'dan da İstanbul'a gelişler var. Ağırlıklı olarak deprem bölgesinde bütün otobüsler şu anda dolmuş durumda. Deprem bölgesinde oy kullanacak olan insanlardaki hareket daha büyük. Diğer şehirlerde de var ama deprem bölgesi daha yoğun, daha çok ilave sefer almaya başladı" dedi.Şehir dışından gelenler arasında öğrencilerin de olduğunu belirten Yıldırım, "Siyasi partiler de seçmenleri taşımak için otobüs kiraladılar. O da biraz piyasayı etkiledi ama perşembe, cuma, cumartesi gidişler dolu. Pazartesi, Salı, Çarşamba hatta Pazar akşamı da Anadolu istikametinden dönüşler olacak. Seçimle ilgili toplamda 5-6 günlük bir yoğunluk yaşanacak gibi görünüyor. Deprem bölgesine göç eden insanların yeniden oy kullanmak için memleketlerine gitmeleri deprem bölgesindeki seferleri etkiliyor. Bakanlık fiyatları artık çok sıkı bir şekilde denetliyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan onaylanmamış fiyatı hiç kimsenin kullanma hakkı yok. Şu anda normal fiyatlar uygulanıyor. Petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Onun için firmalarımız böyle fırsatçılık yapacak durumda değil. Korsan taşımaya dikkat edilmesi lazım. Otogar dışından yapılan kayıt dışı seferlere dikkat etmek lazım" diye konuştu.Kahramanmaraş'a yolcu taşıyan bir firmanın işletmecisi Bayram Kılıç, "Deprem dolayısıyla buraya gelen vatandaşlarımız şu an oy kullanmak için seçim bölgelerine tekrar gidiyorlar. Konteynerlerde yaşayanlar var, onların akrabaları burada onlara gidip geliyorlar. Günü birlik arabalarımız doluyor. Seçim nedeniyle şu an daha yoğun oluyor. 12-13 Mayıs tarihleri dolu, biletlerini gelip önceden alanlar var" şeklinde konuştu.Alaattin Çendek, "14 Mayıs'ta seçim var, seçim davasına son 2-3 gün de buradan Anadolu'ya gidenler var. Ama istediğimiz potansiyelde değil. Bir belediye seçimi, muhtarlık seçimi gibi değil. Meclisi seçeceğimiz için gidenler kendi imkanlarıyla gitmeyi zorluyor. 11-12-13 Mayıs biletler alınıyor, satışlara devam ediyoruz" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, seçim, otogar