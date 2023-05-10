Öldürülen Gelecek Partili Ercandoğdu'nun boş bir tramvayda dans ettiği görüntüler gündem oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Sözcü gazetesi ekonomi muhabiri Süzer: 'Adayların seçim vaatleri çok uçuk'
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
104 dk
Z RAPORU
Seçime 5 gün kala açıklamalar
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de adım adım finale doğru
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Seçim güvenliği nasıl sağlanır?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
87 saat kala gerilim tırmanıyor
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçim sonrası ekonomiyi ne bekliyor?
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230510/oldurulen-gelecek-partili-ercandogdunun-bos-bir-tramvayda-dans-ettigi-goruntuler-gundem-oldu-1070912225.html
Öldürülen Gelecek Partili Ercandoğdu'nun boş bir tramvayda dans ettiği görüntüler gündem oldu
Öldürülen Gelecek Partili Ercandoğdu'nun boş bir tramvayda dans ettiği görüntüler gündem oldu
Sakarya’da bir evin önünde ölü bulunan Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu’nun, 2020 yılında boş bulduğu tramvayda... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T18:50+0300
2023-05-10T18:55+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
dans
tramvay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070912740_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_47820e243e58225f8f28f11cf4460d43.jpg
Sakarya’nın Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde, Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı 38 yaşındaki Emine Ercandoğdu, 55 yaşındaki emekli polis memuru Tuncay Gülenç'in evinin önünde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu.Olayın şüphelisi olduğu düşünülen Tuncay Gülenç’in geçen sene vefat eden oğlunun mezarı başında silahla kendini vurarak intihar ettiği iddia edildi.Ekiplerin olaya ilişkin inceleme ve araştırma çalışmaları sürerken Ercandoğdu’nun 2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle boş olan tramvayda zumba yaptığı görüntüler ortaya çıktı.2020 yılında haber yapılan görüntülerde Bağcılar'dan Kabataş'a giden tramvayda müzik eşliğinde dans ettiği görülen Ercandoğdu, o dönem yaptığı açıklamada, “Zumba ve fitness eğitmeniyim. Tramvayda çekmiş olduğum video tam bir çılgınlıktı. Telefonu kız arkadaşıma vererek müziği açarak beni çeker misin zumba yapacağım dedim. ‘Ne diyorsun sen deli misin dedi'. Zaten tramvay bomboştu birleri görür endişesine kesinlikle kapılmadan kendimi müziğe verdim ve dans ettim. Çünkü zumba benim için bir aşktır o esnada kimse binmedi. Binmiş olsa herhalde onlarla beraber devam ederdim diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları’ndan da Emine Ercandoğdu’nun vefatına ilişkin mesaj yayınlandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070912740_240:0:960:540_1920x0_80_0_0_cac7934739cf79bf065dd4fb24f1efb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, dans, tramvay
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, dans, tramvay

Öldürülen Gelecek Partili Ercandoğdu'nun boş bir tramvayda dans ettiği görüntüler gündem oldu

18:50 10.05.2023 (güncellendi: 18:55 10.05.2023)
© Fotoğraf : Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın KollarıEmine Ercandoğdu
Emine Ercandoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Fotoğraf : Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları
Abone olTelegram
Sakarya’da bir evin önünde ölü bulunan Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu’nun, 2020 yılında boş bulduğu tramvayda dans ettiği görüntüleri ortaya çıktı.
Sakarya’nın Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde, Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı 38 yaşındaki Emine Ercandoğdu, 55 yaşındaki emekli polis memuru Tuncay Gülenç'in evinin önünde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu.
Olayın şüphelisi olduğu düşünülen Tuncay Gülenç’in geçen sene vefat eden oğlunun mezarı başında silahla kendini vurarak intihar ettiği iddia edildi.
Ekiplerin olaya ilişkin inceleme ve araştırma çalışmaları sürerken Ercandoğdu’nun 2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle boş olan tramvayda zumba yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
2020 yılında haber yapılan görüntülerde Bağcılar'dan Kabataş'a giden tramvayda müzik eşliğinde dans ettiği görülen Ercandoğdu, o dönem yaptığı açıklamada, “Zumba ve fitness eğitmeniyim. Tramvayda çekmiş olduğum video tam bir çılgınlıktı. Telefonu kız arkadaşıma vererek müziği açarak beni çeker misin zumba yapacağım dedim. ‘Ne diyorsun sen deli misin dedi'. Zaten tramvay bomboştu birleri görür endişesine kesinlikle kapılmadan kendimi müziğe verdim ve dans ettim. Çünkü zumba benim için bir aşktır o esnada kimse binmedi. Binmiş olsa herhalde onlarla beraber devam ederdim diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları’ndan da Emine Ercandoğdu’nun vefatına ilişkin mesaj yayınlandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала