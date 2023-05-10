https://sputniknews.com.tr/20230510/oldurulen-gelecek-partili-ercandogdunun-bos-bir-tramvayda-dans-ettigi-goruntuler-gundem-oldu-1070912225.html

Öldürülen Gelecek Partili Ercandoğdu'nun boş bir tramvayda dans ettiği görüntüler gündem oldu

Öldürülen Gelecek Partili Ercandoğdu'nun boş bir tramvayda dans ettiği görüntüler gündem oldu

Sakarya’da bir evin önünde ölü bulunan Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu’nun, 2020 yılında boş bulduğu tramvayda... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T18:50+0300

2023-05-10T18:50+0300

2023-05-10T18:55+0300

türkiye

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kadın cinayetleri

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tramvay

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Sakarya’nın Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde, Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı 38 yaşındaki Emine Ercandoğdu, 55 yaşındaki emekli polis memuru Tuncay Gülenç'in evinin önünde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu.Olayın şüphelisi olduğu düşünülen Tuncay Gülenç’in geçen sene vefat eden oğlunun mezarı başında silahla kendini vurarak intihar ettiği iddia edildi.Ekiplerin olaya ilişkin inceleme ve araştırma çalışmaları sürerken Ercandoğdu’nun 2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle boş olan tramvayda zumba yaptığı görüntüler ortaya çıktı.2020 yılında haber yapılan görüntülerde Bağcılar'dan Kabataş'a giden tramvayda müzik eşliğinde dans ettiği görülen Ercandoğdu, o dönem yaptığı açıklamada, “Zumba ve fitness eğitmeniyim. Tramvayda çekmiş olduğum video tam bir çılgınlıktı. Telefonu kız arkadaşıma vererek müziği açarak beni çeker misin zumba yapacağım dedim. ‘Ne diyorsun sen deli misin dedi'. Zaten tramvay bomboştu birleri görür endişesine kesinlikle kapılmadan kendimi müziğe verdim ve dans ettim. Çünkü zumba benim için bir aşktır o esnada kimse binmedi. Binmiş olsa herhalde onlarla beraber devam ederdim diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları’ndan da Emine Ercandoğdu’nun vefatına ilişkin mesaj yayınlandı.

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, dans, tramvay