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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/ogan-herkes-hdpnin-anahtar-parti-olacagini-konusuyordu-bu-yola-cikis-sebeplerimizden-birisi-budur-1070925766.html
Oğan: Herkes HDP'nin anahtar parti olacağını konuşuyordu, bu yola çıkış sebeplerimizden birisi budur
Oğan: Herkes HDP'nin anahtar parti olacağını konuşuyordu, bu yola çıkış sebeplerimizden birisi budur
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Bizden önce herkes HDP'nin bir denge partisi ve anahtar parti olacağını konuşuyordu. Bu, beni çok rahatsız ediyordu. Yani bu... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023-05-10T23:25+0300
sinan oğan
2023 türkiye seçimleri
seçim
aday
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 2020 yılında vefat eden, 24. Dönem MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun mezarını ziyaret etti.Daha sonra Kadirli ilçesine geçen Oğan, burada seçim otobüsünün üzerinden kalabalığa seslendi.İlçede otobüsle tur atarak vatandaşları selamlayan Oğan, daha sonra kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.Oğan, cumhurbaşkanı adayları arasında halkın içinde olan ve halkın rahatlıkla gelip fotoğraf çektirebildiği tek adayın kendisi olduğunu söyledi.Çaldıkları mayanın millet arasında tuttuğunu gördüğünü ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Oğan, şöyle devam etti:Seçime hazırlanmak için kısa bir sürelerinin kaldığını aktaran Oğan, seçimde ikinci tura kalmaları halinde kazananın kendileri olacağına inandıklarını kaydetti.​​​​​​​
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sinan oğan, seçim, aday
sinan oğan, seçim, aday

Oğan: Herkes HDP'nin anahtar parti olacağını konuşuyordu, bu yola çıkış sebeplerimizden birisi budur

23:19 10.05.2023 (güncellendi: 23:25 10.05.2023)
© AAAta İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Bizden önce herkes HDP'nin bir denge partisi ve anahtar parti olacağını konuşuyordu. Bu, beni çok rahatsız ediyordu. Yani bu yola çıkış sebeplerimizden birisi de budur" dedi.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 2020 yılında vefat eden, 24. Dönem MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun mezarını ziyaret etti.
Daha sonra Kadirli ilçesine geçen Oğan, burada seçim otobüsünün üzerinden kalabalığa seslendi.
İlçede otobüsle tur atarak vatandaşları selamlayan Oğan, daha sonra kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.
Oğan, cumhurbaşkanı adayları arasında halkın içinde olan ve halkın rahatlıkla gelip fotoğraf çektirebildiği tek adayın kendisi olduğunu söyledi.
Çaldıkları mayanın millet arasında tuttuğunu gördüğünü ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Oğan, şöyle devam etti:
"En baştan beri biz bir şeyi ortaya koymaya çalışıyorduk. 'Türk milliyetçilerinin bir adayı olmalı diyorduk'. Şimdi görüyoruz ki 'Türk milliyetçilerinin adayı olmalı' söylemi toplumda karşılığını bulmuş. Şu an Türkiye'de tüm dengeleri eline alan Türk milliyetçileri oldu, Atatürkçüler oldu. Bizden önce herkes HDP'nin bir denge partisi ve anahtar parti olacağını konuşuyordu. Bu, beni çok rahatsız ediyordu. Yani bu yola çıkış sebeplerimizden birisi de budur."
Seçime hazırlanmak için kısa bir sürelerinin kaldığını aktaran Oğan, seçimde ikinci tura kalmaları halinde kazananın kendileri olacağına inandıklarını kaydetti.​​​​​​​
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