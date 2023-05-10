https://sputniknews.com.tr/20230510/ogan-herkes-hdpnin-anahtar-parti-olacagini-konusuyordu-bu-yola-cikis-sebeplerimizden-birisi-budur-1070925766.html

Oğan: Herkes HDP'nin anahtar parti olacağını konuşuyordu, bu yola çıkış sebeplerimizden birisi budur

Oğan: Herkes HDP'nin anahtar parti olacağını konuşuyordu, bu yola çıkış sebeplerimizden birisi budur

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Bizden önce herkes HDP'nin bir denge partisi ve anahtar parti olacağını konuşuyordu. Bu, beni çok rahatsız ediyordu. Yani bu... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T23:19+0300

2023-05-10T23:19+0300

2023-05-10T23:25+0300

sinan oğan

2023 türkiye seçimleri

seçim

aday

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 2020 yılında vefat eden, 24. Dönem MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun mezarını ziyaret etti.Daha sonra Kadirli ilçesine geçen Oğan, burada seçim otobüsünün üzerinden kalabalığa seslendi.İlçede otobüsle tur atarak vatandaşları selamlayan Oğan, daha sonra kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.Oğan, cumhurbaşkanı adayları arasında halkın içinde olan ve halkın rahatlıkla gelip fotoğraf çektirebildiği tek adayın kendisi olduğunu söyledi.Çaldıkları mayanın millet arasında tuttuğunu gördüğünü ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Oğan, şöyle devam etti:Seçime hazırlanmak için kısa bir sürelerinin kaldığını aktaran Oğan, seçimde ikinci tura kalmaları halinde kazananın kendileri olacağına inandıklarını kaydetti.​​​​​​​

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sinan oğan, seçim, aday