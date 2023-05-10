https://sputniknews.com.tr/20230510/nagehan-alci-acik-hava-timarhanesine-donmus-ortamda-hicbir-yurttas-502-gibi-skorlara-saygi-duymaz-1070881317.html
Nagehan Alçı: Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı duymaz
Nagehan Alçı: Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı duymaz
Nagehan Alçı seçime az bir süre kala Türkiye'deki atmosferi değerlendirdi ve "Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T11:16+0300
2023-05-10T11:16+0300
2023-05-10T11:17+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
nagehan alçı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
chp
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, seçim sürecine girerken Türkiye'deki son durumu değerlendirdi."Son dört güne girdik. Hem AK Parti’nin hem CHP’nin önde gelen isimleriyle konuşuyorum. Bugün sizinle bu konuşmalardan edindiğim hava ile ilgili bir endişemi paylaşmak isterim" diyerek başladığı yazısında Alıçı şu noktalara değindi:
https://sputniknews.com.tr/20230510/erdogan-maruz-kaldigimiz-onca-provokasyona-ragmen-hukuk-demokrasi-ve-mesruiyetten-sapmadik-1070877942.html
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seçim, nagehan alçı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp
seçim, nagehan alçı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp
Nagehan Alçı: Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı duymaz
11:16 10.05.2023 (güncellendi: 11:17 10.05.2023) Abone ol
Nagehan Alçı seçime az bir süre kala Türkiye'deki atmosferi değerlendirdi ve "Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı duymaz" dedi.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, seçim sürecine girerken Türkiye'deki son durumu değerlendirdi.
"Son dört güne girdik. Hem AK Parti’nin hem CHP’nin önde gelen isimleriyle konuşuyorum. Bugün sizinle bu konuşmalardan edindiğim hava ile ilgili bir endişemi paylaşmak isterim
" diyerek başladığı yazısında
Alıçı şu noktalara değindi:
“14 Mayıs gecesi “Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu 50.2 ile kazanmıştır” diye açıklama yapıldığında hanginiz bunu olgunlukla karşılarsınız? Hiç kimse kendini kandırmasın. Adeta açık hava tımarhanesine dönmüş bu Türkiye ortamında hiçbir yurttaş “50.2” gibi skorlara saygı duymaz, kitlesel protestolar olabilir. Kim kazanırsa kazansın netice bu olur. Huzursuz bir ortam doğar. Bu endişemi iki tarafa da ifade ettiğimde aynı şeyleri duyuyorum. Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu çevresi diyor ki: “50.2’ye karşı 49.8 olsa haklısınız Nagehan Hanım ama diğer taraf 45’lerde kalacağı ve arada beş puandan fazla fark olacağı için hiçbir huzursuzluk olmaz.” Hem AK Partililer hem de CHP’liler anlaşmış gibi aynı söylemi tekrarlıyorlar. Bu varsayım tamamen yanlış. Kimin 50.2 aldığı açıklanırsa açıklansın “Aslında 50’yi geçemediler, hile var” denecektir. Ortalık karışacaktır. Kimse aradaki farka falan bakmaz. Günümüzün aşırı politikleşmiş ve polarize olmuş Türkiye toplumu doğru tahlil edilmeli."