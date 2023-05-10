Nagehan Alçı: Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı duymaz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide ne bekleniyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
104 dk
Z RAPORU
Seçime 5 gün kala açıklamalar
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/nagehan-alci-acik-hava-timarhanesine-donmus-ortamda-hicbir-yurttas-502-gibi-skorlara-saygi-duymaz-1070881317.html
Nagehan Alçı: Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı duymaz
Nagehan Alçı: Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı duymaz
Nagehan Alçı seçime az bir süre kala Türkiye'deki atmosferi değerlendirdi ve "Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T11:16+0300
2023-05-10T11:17+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
nagehan alçı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/08/1048715935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_671fe8696be23612cbd3fc2aa760d3fd.jpg
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, seçim sürecine girerken Türkiye'deki son durumu değerlendirdi."Son dört güne girdik. Hem AK Parti’nin hem CHP’nin önde gelen isimleriyle konuşuyorum. Bugün sizinle bu konuşmalardan edindiğim hava ile ilgili bir endişemi paylaşmak isterim" diyerek başladığı yazısında Alıçı şu noktalara değindi:
https://sputniknews.com.tr/20230510/erdogan-maruz-kaldigimiz-onca-provokasyona-ragmen-hukuk-demokrasi-ve-mesruiyetten-sapmadik-1070877942.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/08/1048715935_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_df039517f9608b2c51bfb4ee10bf7f45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçim, nagehan alçı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp
seçim, nagehan alçı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp

Nagehan Alçı: Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı duymaz

11:16 10.05.2023 (güncellendi: 11:17 10.05.2023)
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
Nagehan Alçı seçime az bir süre kala Türkiye'deki atmosferi değerlendirdi ve "Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı duymaz" dedi.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, seçim sürecine girerken Türkiye'deki son durumu değerlendirdi.
"Son dört güne girdik. Hem AK Parti’nin hem CHP’nin önde gelen isimleriyle konuşuyorum. Bugün sizinle bu konuşmalardan edindiğim hava ile ilgili bir endişemi paylaşmak isterim" diyerek başladığı yazısında Alıçı şu noktalara değindi:
“14 Mayıs gecesi “Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu 50.2 ile kazanmıştır” diye açıklama yapıldığında hanginiz bunu olgunlukla karşılarsınız? Hiç kimse kendini kandırmasın. Adeta açık hava tımarhanesine dönmüş bu Türkiye ortamında hiçbir yurttaş “50.2” gibi skorlara saygı duymaz, kitlesel protestolar olabilir. Kim kazanırsa kazansın netice bu olur. Huzursuz bir ortam doğar. Bu endişemi iki tarafa da ifade ettiğimde aynı şeyleri duyuyorum. Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu çevresi diyor ki: “50.2’ye karşı 49.8 olsa haklısınız Nagehan Hanım ama diğer taraf 45’lerde kalacağı ve arada beş puandan fazla fark olacağı için hiçbir huzursuzluk olmaz.” Hem AK Partililer hem de CHP’liler anlaşmış gibi aynı söylemi tekrarlıyorlar. Bu varsayım tamamen yanlış. Kimin 50.2 aldığı açıklanırsa açıklansın “Aslında 50’yi geçemediler, hile var” denecektir. Ortalık karışacaktır. Kimse aradaki farka falan bakmaz. Günümüzün aşırı politikleşmiş ve polarize olmuş Türkiye toplumu doğru tahlil edilmeli."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşları selamladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Erdoğan: Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık
09:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала