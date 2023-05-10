Nagehan Alçı: Açık hava tımarhanesine dönmüş ortamda hiçbir yurttaş 50.2 gibi skorlara saygı duymaz

“14 Mayıs gecesi “Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu 50.2 ile kazanmıştır” diye açıklama yapıldığında hanginiz bunu olgunlukla karşılarsınız? Hiç kimse kendini kandırmasın. Adeta açık hava tımarhanesine dönmüş bu Türkiye ortamında hiçbir yurttaş “50.2” gibi skorlara saygı duymaz, kitlesel protestolar olabilir. Kim kazanırsa kazansın netice bu olur. Huzursuz bir ortam doğar. Bu endişemi iki tarafa da ifade ettiğimde aynı şeyleri duyuyorum. Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu çevresi diyor ki: “50.2’ye karşı 49.8 olsa haklısınız Nagehan Hanım ama diğer taraf 45’lerde kalacağı ve arada beş puandan fazla fark olacağı için hiçbir huzursuzluk olmaz.” Hem AK Partililer hem de CHP’liler anlaşmış gibi aynı söylemi tekrarlıyorlar. Bu varsayım tamamen yanlış. Kimin 50.2 aldığı açıklanırsa açıklansın “Aslında 50’yi geçemediler, hile var” denecektir. Ortalık karışacaktır. Kimse aradaki farka falan bakmaz. Günümüzün aşırı politikleşmiş ve polarize olmuş Türkiye toplumu doğru tahlil edilmeli."