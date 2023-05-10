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Moskova'da Türkiye- Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin ele alınacağı dörtlü görüşme başladı
Moskova'da Türkiye- Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin ele alınacağı dörtlü görüşme başladı
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının Suriye konulu toplantısı Moskova’da başladı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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suriye
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mevlüt çavuşoğlu
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı resmi olarak ilk defa bir araya getiren dörtlü görüşme başladı.Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının yer aldığı görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritasının ele alınması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Mikdad daha önce gayriresmi olarak bir araya gelmiş olsalar da Moskova’da bugün gerçekleşecek dörtlü görüşme iki bakanı resmi olarak bir araya getirecek ilk temas olacak.
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iran, rusya, türkiye, suriye, moskova, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov
iran, rusya, türkiye, suriye, moskova, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov

Moskova'da Türkiye- Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin ele alınacağı dörtlü görüşme başladı

11:13 10.05.2023 (güncellendi: 11:22 10.05.2023)
© Sputnik / Илья Питалевİran- Rusya- Suriye- Türkiye
İran- Rusya- Suriye- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının Suriye konulu toplantısı Moskova’da başladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı resmi olarak ilk defa bir araya getiren dörtlü görüşme başladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının yer aldığı görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritasının ele alınması planlanıyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Mikdad daha önce gayriresmi olarak bir araya gelmiş olsalar da Moskova’da bugün gerçekleşecek dörtlü görüşme iki bakanı resmi olarak bir araya getirecek ilk temas olacak.
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