https://sputniknews.com.tr/20230510/moskovadaki-suriye-konulu-dortlu-gorusme-basladi-1070880900.html

Moskova'da Türkiye- Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin ele alınacağı dörtlü görüşme başladı

Moskova'da Türkiye- Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin ele alınacağı dörtlü görüşme başladı

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının Suriye konulu toplantısı Moskova’da başladı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T11:13+0300

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dünya

iran

rusya

türkiye

suriye

moskova

mevlüt çavuşoğlu

sergey lavrov

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı resmi olarak ilk defa bir araya getiren dörtlü görüşme başladı.Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının yer aldığı görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritasının ele alınması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Mikdad daha önce gayriresmi olarak bir araya gelmiş olsalar da Moskova’da bugün gerçekleşecek dörtlü görüşme iki bakanı resmi olarak bir araya getirecek ilk temas olacak.

iran

rusya

suriye

moskova

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iran, rusya, türkiye, suriye, moskova, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov