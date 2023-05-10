https://sputniknews.com.tr/20230510/moskovadaki-suriye-konulu-dortlu-gorusme-basladi-1070880900.html
Moskova'da Türkiye- Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin ele alınacağı dörtlü görüşme başladı
Moskova'da Türkiye- Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin ele alınacağı dörtlü görüşme başladı
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının Suriye konulu toplantısı Moskova’da başladı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T11:13+0300
2023-05-10T11:13+0300
2023-05-10T11:22+0300
dünya
iran
rusya
türkiye
suriye
moskova
mevlüt çavuşoğlu
sergey lavrov
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı resmi olarak ilk defa bir araya getiren dörtlü görüşme başladı.Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının yer aldığı görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritasının ele alınması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Mikdad daha önce gayriresmi olarak bir araya gelmiş olsalar da Moskova’da bugün gerçekleşecek dörtlü görüşme iki bakanı resmi olarak bir araya getirecek ilk temas olacak.
iran
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iran, rusya, türkiye, suriye, moskova, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov
iran, rusya, türkiye, suriye, moskova, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov
Moskova'da Türkiye- Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin ele alınacağı dörtlü görüşme başladı
11:13 10.05.2023 (güncellendi: 11:22 10.05.2023) Abone ol
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının Suriye konulu toplantısı Moskova’da başladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı resmi olarak ilk defa bir araya getiren dörtlü görüşme başladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının yer aldığı görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritasının ele alınması planlanıyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Mikdad daha önce gayriresmi olarak bir araya gelmiş olsalar da Moskova’da bugün gerçekleşecek dörtlü görüşme iki bakanı resmi olarak bir araya getirecek ilk temas olacak.