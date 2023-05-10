https://sputniknews.com.tr/20230510/mit-garada-pkknin-ozel-guc-kurye-sorumlusunu-etkisiz-hale-getirdi-1070885444.html
MİT, Gara'da PKK'nın 'özel güç kurye sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi
MİT, Gara'da PKK'nın 'özel güç kurye sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T11:59+0300
2023-05-10T11:59+0300
2023-05-10T12:04+0300
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MİT, Gara'da PKK'nın 'özel güç kurye sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi
11:59 10.05.2023 (güncellendi: 12:04 10.05.2023) Abone ol
MİT, PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.