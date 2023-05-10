https://sputniknews.com.tr/20230510/londrada-dev-kraliyet-taci-300-kilo-36-farkli-renkte-cam-tastan-olusuyor-1070896169.html
Londra'da dev kraliyet tacı: 300 kilo, 36 farklı renkte cam taştan oluşuyor
Londra'da dev kraliyet tacı: 300 kilo, 36 farklı renkte cam taştan oluşuyor
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni kapsamında Londra'da 5 metrelik dev bir kraliyet tacı maketi kuruldu. 300 kilogram ağırlığındaki dev kraliyet... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:18+0300
2023-05-10T14:18+0300
2023-05-10T14:18+0300
multimedya
londra
kraliyet
tac
fotoğraf
kral charles
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070895379_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e6d0024841d4147efc7abf0281c75a2.jpg
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070895379_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_71a1bff03248841e1587fb6db6d5caff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
londra, kraliyet, tac, fotoğraf, kral charles, фото
londra, kraliyet, tac, fotoğraf, kral charles, фото
Londra'da dev kraliyet tacı: 300 kilo, 36 farklı renkte cam taştan oluşuyor
Abone ol
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni kapsamında Londra'da 5 metrelik dev bir kraliyet tacı maketi kuruldu. 300 kilogram ağırlığındaki dev kraliyet tacı ilgi gördü.
© AAİngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde 6 Mayıs tarihinde düzenlenen dini törenle taç giydi.
İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde 6 Mayıs tarihinde düzenlenen dini törenle taç giydi.
© AATaç giyme töreni kutlamaları kapsamında başkent Londra'da 5 metrelik dev bir kraliyet tacı maketi kuruldu.
Taç giyme töreni kutlamaları kapsamında başkent Londra'da 5 metrelik dev bir kraliyet tacı maketi kuruldu.
© AA300 kilogram ağırlığında ve 36 farklı renkte cam taş içeren taç, ilgi gördü.
300 kilogram ağırlığında ve 36 farklı renkte cam taş içeren taç, ilgi gördü.
© AAYoldan geçenler, dev kraliyet tacıyla birlikte poz vermeyi ihmal etmedi.
Yoldan geçenler, dev kraliyet tacıyla birlikte poz vermeyi ihmal etmedi.
© AA3. Charles'ın töreni kapsamında konulan taç, 11 Mayıs tarihine kadar Marble Arch'ta sergilenecek.
3. Charles'ın töreni kapsamında konulan taç, 11 Mayıs tarihine kadar Marble Arch'ta sergilenecek.