https://sputniknews.com.tr/20230510/kongoda-sel-felaketi-olu-sayisi-400u-asti--1070890987.html
Kongo'da sel felaketi: Ölü sayısı 400'ü aştı
Kongo'da sel felaketi: Ölü sayısı 400'ü aştı
Tropikal iklim kuşağında yer aldığı için doğal afetlerle mücadele etmek zorunda kalan Kongo'da geçen haftadan beri süren sel felaketinde ölenlerin sayısı 500'e... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T13:19+0300
2023-05-10T13:19+0300
2023-05-10T13:19+0300
dünya
demokratik kongo cumhuriyeti
yağış
sel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketinde 31 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e yükseldi. Şiddetli yağışların Cibira ve Nyamukubi nehirlerinin taşmasına yol açması, bunun da sel ve heyelan felaketini beraberinde getirmesi sonucu onlarca ev de yaşanmaz hale geldi. Hayatını kaybedenlerin anısına 8 Mayıs'ta ulusal yas ilan edilmişti.
demokratik kongo cumhuriyeti
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
demokratik kongo cumhuriyeti, yağış, sel
demokratik kongo cumhuriyeti, yağış, sel
Kongo'da sel felaketi: Ölü sayısı 400'ü aştı
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Tropikal iklim kuşağında yer aldığı için doğal afetlerle mücadele etmek zorunda kalan Kongo'da geçen haftadan beri süren sel felaketinde ölenlerin sayısı 500'e yaklaştı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketinde 31 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e yükseldi.
Şiddetli yağışların Cibira ve Nyamukubi nehirlerinin taşmasına yol açması, bunun da sel ve heyelan felaketini beraberinde getirmesi sonucu onlarca ev de yaşanmaz hale geldi.
Hayatını kaybedenlerin anısına 8 Mayıs'ta ulusal yas ilan edilmişti.