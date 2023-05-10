https://sputniknews.com.tr/20230510/kongoda-sel-felaketi-olu-sayisi-400u-asti--1070890987.html

Kongo'da sel felaketi: Ölü sayısı 400'ü aştı

Kongo'da sel felaketi: Ölü sayısı 400'ü aştı

Tropikal iklim kuşağında yer aldığı için doğal afetlerle mücadele etmek zorunda kalan Kongo'da geçen haftadan beri süren sel felaketinde ölenlerin sayısı 500'e... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T13:19+0300

2023-05-10T13:19+0300

2023-05-10T13:19+0300

dünya

demokratik kongo cumhuriyeti

yağış

sel

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketinde 31 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e yükseldi. Şiddetli yağışların Cibira ve Nyamukubi nehirlerinin taşmasına yol açması, bunun da sel ve heyelan felaketini beraberinde getirmesi sonucu onlarca ev de yaşanmaz hale geldi. Hayatını kaybedenlerin anısına 8 Mayıs'ta ulusal yas ilan edilmişti.

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demokratik kongo cumhuriyeti, yağış, sel